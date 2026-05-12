13 мая в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Страсбург». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брест — Страсбург с коэффициентом для ставки за 2.63.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» уже ни на что не претендуют. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» на 7 очков оторвался от опасной зоны. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили ПСЖ (0:1).
До того команда была разбита «Парижем» (0:4). А вот поединок с «Лансом» завершился паритетом (3:3).
В пяти своих последних матчах «Брест» добыл две ничьи. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 13.
Состояние команды: «Пираты» уже откровенно доигрывают чемпионат. Команда уступила 2 раза кряду.
Причем «Брест» традиционно успешно противостоит «Страсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Гонщики» ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Страсбург» на 9 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает фактически чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гонщики» не сумели переиграть «Анже» (1:1).
До того команда была бита «Райо Вальекано» (0:1). Плюс чуть ранее она потерпела поражение от «Тулузы» (1:2).
При этом «Страсбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Гонщики» ныне угодили в кризис. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
При этом «Страсбург» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 20 очками в 16 поединках.
«Гонщики» уже четыре года не обыгрывают «Брест». Да и проблемы с реализацией слишком обнажились в последних матчах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Страсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Страсбург» выглядит монолитнее оппонента, давно потерявшего турнирную мотивацию.
Ставка: Победа «Страсбурга» за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Брест» не побеждает уже 2 месяца
- «Гонщики» относительно неплохо выступают на чужих полях
- «Брест» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
- «Страсбург» имеет весьма приличный подбор атакующих исполнителей
- «Брест» в двух своих последних домашних матчах пропустил 7 мячей