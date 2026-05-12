13 мая в рамках 36-го тура испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Эспаньол — Атлетик Бильбао с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Примеры с 39 очками в активе после 35-и туров. «Эспаньол» имеет отрыв от зоны вылета в два очка при общей разнице мячей — 38:53.

Последние матчи: В прошлом поединке команда продлила серию матчей без побед до 18 поединков, уступив в гостевой встрече «Севилье» со счетом 1:2.

Ранее «Эспаньол» команда проиграла дома мадридскому «Реалу» со счетом 0:2, набрала редкие очки в поединке против «Леванте» (0:0) и уступила с минимальным счетом 0:1 «Райо Вальекано».

Не сыграют: травмирован полузащитник Хавьер Пуадо.

Состояние команды: «Эспаньол» продолжает ужасно выступать во второй половине сезона. Команда, как и сказали выше, имеет серию из 18 матчей без побед, набрав три очка последний раз в поединке против «Атлетика» из Бильбао (2:1). При этом клуб за два тура до конца имеет все шансы остаться в высшем дивизионе.

«Атлетик» Бильбао

Турнирное положение: Баский клуб идет в середине турнирной таблицы, занимая девятую строчку и продолжая борьбу за еврокубки. У «Атлетика» 44 очка при общей разнице мячей — 40:51.

Последние матчи: В последнем матче баски потерпели 17-е поражение в текущем сезоне, проиграв с минимальным счетом в домашней встрече «Валенсии» (0:1).

Ранее «Атлетик» в гостевом матче смог обыграть «Алавес» со счетом 4:2, уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 2:3 и добыл победу над «Осасуной» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмирован Нико Уильямс и Беньят Прадос.

Состояние команды: «Атлетик» имеет отставание от зоны еврокубков всего в один балл за два тура до конца чемпионата. При этом сложно верится, что клуб сможет претендовать на попадание в Лигу Европы, однако в Лигу конференции баски точно нацелились в конце сезона.

Статистика для ставок

«Эспаньол» не знает побед в последних 18 матчах

«Атлетик» в последних десяти матчах не играет вничью

Последнюю победу «Эспаньол» добыл 22 декабря 2025 года как раз над «Атлетиком»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение «Эспаньолу» с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.30, а победа «Атлетика» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.69.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд. Это основная ставка на поединок.

Прогноз: Рискнем и сыграем на победе «Атлетика» в этом матче. Баский коллектив выглядит лучше соперника и готов взять реванш за поединок первого круга.

