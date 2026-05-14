15 мая в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Равшан». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Худжанд — Равшан с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Худжанд»
Турнирное положение: «Худжанд» нынче окопался в середняках. Команда ныне находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Худжанд» всего на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Худжанд» уступил «Хосилоту» (0:2).
До того команда была бита «Парвозом» (0:2). Да и поединок с «Истиклолом» завершился поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах «Худжанд» добыл 2 ничьи. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Худжанд» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда уступила 3 раза кряду.
Причем «Худжанд» традиционно неудачно противостоит «Равшану». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Равшан»
Турнирное положение: «Равшан» сражается за медали чемпионата. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Равшан» на 4 очка отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Равшан» уверенно расправился с «Истаравшаном» (4:1).
До того команда уступила «Хосилоту» (0:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от ЦСКА-Памира (0:1).
При этом «Равшан» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Равшан» нынче не столь стабилен в плане результатов. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.
При этом «Равшан» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда весьма посредственно выступает на полях соперников. В трех выездных поединках текущего чемпионата «Равшан» добыл 5 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Равшан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
Прогноз: «Равшан» намерен подтянуться к тройке лидеров, да и оппонент нынче находится в кризисе.
Ставка: Победа «Равшана» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Худжанд» проиграл 3 раза подряд
- «Равшан» до последней виктории уступил 2 раза кряду
- «Худжанд» забил всего 3 мяча в 4 домашних поединках
- «Равшан» переиграл «Худжанд» в 3 последних очных встречах
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч