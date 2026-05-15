Три очка для «фуггеров»?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.40

16 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Унион — Аугсбург с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Унион»

Турнирное положение: «Железные» сохранили прописку в элите на будущий сезон. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» на 10 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Железные» переиграли «Майнц» (3:1).

До того команда не сумела одолеть «Кёльн» (2:2). А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился неудачей (1:3).

В пяти своих последних матчах «Унион» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Железные» уже почти утратили турнирную мотивацию. Да и на родной арене команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Унион» традиционно неудачно противостоит «Аугсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» на один балл отстает от искомой 7 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фуггеры» переиграли менхенгладбахскую «Боруссию» (3:1).

До того команда сумела одолеть «Вердер» (3:1). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Айнтрахтом» (1:1).

При этом «Аугсбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фуггеры» заметно несколько улучшили свои результаты. Команда уверенно победила 2 раза кряду.

При этом «Аугсбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и на выезде команда добыла пять побед в 16 поединках Бундеслиги.

Плюс ко всему «фуггеры» уже полтора года не могут одолеть «Унион». Зато не проигрывает команда уже полтора месяца.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аугсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Аугсбург» постарается запрыгнуть в еврозону, да и оппонент уже лишен турнирной мотивации.

Ставка: Победа «Аугсбурга» за 2.40.

