16 мая в 34-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Унион — Аугсбург с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Унион»

Турнирное положение: «Железные» сохранили прописку в элите на будущий сезон.  Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» на 10 очков оторвался от опасной зоны.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Железные» переиграли «Майнц» (3:1).

До того команда не сумела одолеть «Кёльн» (2:2).  А вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился неудачей (1:3).

В пяти своих последних матчах «Унион» разжился одной победой.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Железные» уже почти утратили турнирную мотивацию.  Да и на родной арене команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Унион» традиционно неудачно противостоит «Аугсбургу».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» сражаются за попадание в еврокубки.  Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» на один балл отстает от искомой 7 позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Фуггеры» переиграли менхенгладбахскую «Боруссию» (3:1).

До того команда сумела одолеть «Вердер» (3:1).  А вот чуть ранее она расписала паритет с «Айнтрахтом» (1:1).

При этом «Аугсбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фуггеры» заметно несколько улучшили свои результаты.  Команда уверенно победила 2 раза кряду.

При этом «Аугсбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч.  Да и на выезде команда добыла пять побед в 16 поединках Бундеслиги.

Плюс ко всему «фуггеры» уже полтора года не могут одолеть «Унион».  Зато не проигрывает команда уже полтора месяца.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аугсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Аугсбург» постарается запрыгнуть в еврозону, да и оппонент уже лишен турнирной мотивации.

Ставка: Победа «Аугсбурга» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Фуггеры» еще борются за попадание в еврокубки
  • «Унион» уже решил свою задачу минимум
  • «Железные» забивают с некоторой натугой
  • «Аугсбург» победил в 2 своих последних поединках
  • «Фуггеры» в гостях забивают в среднем чаще гола за матч