Сможет ли Чараева выйти в полуфинал в Париже?

прогноз на матч турнира в Париже, ставка за 2.79

Россиянка Алина Чараева сыграет против белоруски Александры Соснович в четвертьфинале турнира WTA 125 в Париже (Франция). Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Чараева — Соснович с коэффициентом для ставки за 2.79.

Чараева

Алина пятый раз в сезоне вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA 125.

На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается победа на февральском турнире в Мидленде (США).

В первом раунде на текущем турнире Чараева одержала уверенную победу над одной из фавориток турнира Сарой Бейлек.

Вопреки прогнозам, россиянка отдала чешской теннисистке лишь четыре гейма — 6:4, 6:0.

Во втором круге у нее был непростой матч против немки Тамары Корпач — 6:4, 6:7, 7:5.

Чараева попала в основную сетку через квалификацию. В единственном отборочном матче ее соперницей была 256-я ракетка мира Алис Тубелло.

Чараева провела 20 матчей на грунте этой весной. Сейчас 13 побед и семь поражений.

На турнирах WTA 125 в Анталье, Дубровнике и Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан 23-летняя россиянка не смогла пройти 1/4 финала.

Соснович

Александра второй год подряд вышла в четвертьфинал турнира в Париже.

В 2025-м белоруска добралась до полуфинала, где уступила француженке Хлоэ Паке.

В первом раунде Соснович одержала разгромную победу над австралийкой Талией Гибсон — 6:4, 6:0.

Во втором круге ее соперницей была россиянка Анна Блинкова — 7:5, 6:4.

На этой неделе Соснович прервала серию из трех поражений.

Кроме того, 32-летняя теннисистка выиграла матч на уровне основной сетки впервые с начала февраля, когда она одержала победу над Паулой Бадосой в первом круге «пятисотника» в Абу-Даби.

В этом году Соснович пока ни разу не выигрывала больше двух матчей на уровне основной сетки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чараеву в этом матче можно поставить за 2.15, победу Соснович букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: в апреле Алина обыграла белоруску в квалификации «тысячника» в Мадриде — 6:3, 6:4.

Рискнем предположить, что россиянка снова одержит победу над опытной соперницей.

Рекомендуемая ставка: победа Чараевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.79.