Кецманович и Табило дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Бордо, ставка за 1.92

Серб Миомир Кецманович сыграет против чилийца Алехандро Табило в полуфинале «челленджера» в Валенсии (Испания). Матч пройдет 16 мая, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Табило — Кецманович с коэффициентом для ставки за 1.92.

Табило

Алехандро попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

В первом чилийский теннисист одержал разгромную победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:3, 6:1.

В четвертьфинале Табило совершил камбэк в матче против серба Душана Лайовича — 4:6, 7:5, 6:4.

В этом сезоне Табило провел уже 29 матчей на грунте. Сейчас у него 21 победа и восемь поражений.

Лучшим результатом латиноамериканца в 2026-м пока остается выход в финал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро. В начале мая он выиграл грунтовый «челленджер» в Экс-ан-Провансе (Франция).

Кецманович

Миомир провел на этой неделе уже три матча и пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге сербский теннисист одержал победу над норвежцем Николаем Будковым Кьером — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Кецманович выиграл у швейцарца Леандро Риди — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале его соперником был аргентинец Камило Уго Карабельи — 6:1, 6:1.

У Кецманович пока отрицательный баланс в этом году — 12 побед и 14 поражений.

В конце февраля Миомир дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Акапулько. Это на данный момент его лучший результат в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 1.65, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: оптимальной будет ставка на количество геймов. По всей видимости, сербу и чилийцу понадобится дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.