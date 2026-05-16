Американка Кори Гауфф сыграет против украинки Элины Свитолиной в финале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 16 мая, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гауфф — Свитолина с коэффициентом для ставки за 2.55.
Гауфф
Кори второй сезон подряд вышла в финал римского «тысячника».
В прошлом году американка проиграла в решающем матче итальянке Жасмин Паолини (4:6, 2:6).
Гауфф пропускала первый раунд, а во втором одержала победу над чешкой Терезой Валентовой — 6:3, 6:4.
В третьем круге у нее был тяжелейший матч против аргентинки Соланы Сьерры — 5:7, 6:0, 6:4. В решающем сете Коко отыгралась со счета 0:3.
В четвертом раунде действующая чемпионка Ролан Гаррос совершила камбэк в матче против Ивы Йович — 5:7, 7:5, 6:2. Во втором сете при счете 3:5 она спасла матчбол.
В четвертьфинале Гауфф выиграла у Мирры Андреевой — 4:6, 6:2, 6:4. Кори продлила серию побед над россиянкой до пяти матчей.
В полуфинале Гауфф одержала победу над румынкой Сораной Кырстей — 6:4, 6:3.
Гауфф второй раз в сезоне сыграет в финале «тысячника». В марте она уступила Арине Соболенко в решающем матче турнира в Майами.
Свитолина
Элина третий раз в карьере добралась до финала римского «тысячника».
Украинская теннисистка выигрывала этот турнир в 2017-м и 2018 году.
Как и Гауфф, она тоже не играла в первом раунде, а во втором разгромила 427-ю ракетку мира Ноэми Базилетти — 6:1, 6:3.
В следующем матче 31-летняя украинка одержала уверенную победу над американкой Хейли Баптист (6:1, 6:2), которая на турнире в Мадриде обыграла Арину Соболенко.
В 1/8 финала Свитолина выиграла у чешки Николы Бартунковой (6:2, 6:3), а в четвертьфинале одержала волевую победу над действующей чемпионкой Australian Open Еленой Рыбакиной (2:6, 6:4, 6:4).
В полуфинале Свитолина одержала победу над полькой Игой Свентек — 6:4, 2:6, 6:2.
Элина второй раз в сезоне вышла в финал турнира WTA 1000. В феврале она уступила американке Джессике Пегуле в решающем матче «тысячника» в Дубае.
В этом сезоне Свитолина выиграла шесть из девяти матчей против соперниц из топ-10.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.64, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.33.
Прогноз: ранее Элина выиграла три из пяти матчей против Кори.
В январе украинская теннисистка разгромила американку в четвертьфинале Australian Open — 6:2, 6:1. В Мельбурне Гауфф вообще не понимала, как противостоять агрессивному стилю соперницы.
На этой неделе Свитолина уже обыграла вторую и третью ракетку мира, на очереди — четвертая.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой по геймам (-1,5) за 2.55.