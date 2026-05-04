5 мая в 10-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шаньдун Тайшань» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Шанхай Шеньхуа с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Шаньдун Тайшань»
Турнирное положение: «Шаньдун Тайшань» стартовал весьма посредственно. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Шаньдун Тайшань» был лишен 6 очков по решению местной федерации. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шаньдун Тайшань» поделил очки с «Циндао Вест Коаст» (1:1).
До того команда была бита «Циндао Хайниу» (1:4). А вот поединок с «Тянцзинь Тайгер» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Шаньдун Тайшань» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Шаньдун Тайшань» нынче выглядит неуверенно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
Причем «Шаньдун Тайшань» традиционно неудачно противостоит «Шанхай Шеньхуа». В последних пяти очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» привычно сражается за чемпионский титул. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Шеньхуа» перед сезоном был оштрафован на 10 очков. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шанхай Шеньхуа» был бит «Чэнду» (2:3).
До того команда Леонида Слуцкого нанесла поражение «Хэнань Суншань Лунмэнь» (3:0). А вот чуть ранее она переиграла «Циндао Хайниу» (2:0).
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках одержал 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» нынче выглядит весьма выгодно. До последней коллизии команда победила 5 раз подряд.
При этом «Шанхай Шеньхуа» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда довольно удачно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках она разжилась восемью зачетными баллами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шанхай Шеньхуа» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» стремится догнать группу лидеров, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шаньдун Тайшань» не побеждает 2 матча кряду
- «Шанхай Шеньхуа» до последнего поражения победил 5 раз подряд
- Шанхайцы имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Шаньдун Тайшань» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч