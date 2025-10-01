У Ханси Флика всё шло по плану ровно до того момента, когда по-настоящему включились Ашраф Хакими и Нуну Мендеш. «Барса» повела после идеальной командной атаки, продлила свою рекордную голевую серию до 45 матчей, но отдала игру во второй половине — и получила поздний нокаут от Гонсалу Рамуша. 1:2, и это не тот случай, когда счёт обманывает.

Результат матча Барселона Барселона 1:2 ПСЖ Париж 1:0 Ферран Торрес 19' 1:1 Сенни Меюлю 38' 1:2 Гонсалу Рамуш 90' Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Эрик Гарсия ( Андреас Кристенсен 86' ), Пау Кубарси, Жерар Мартин ( Алекс Бальде 72' ), Френки де Йонг, Даниэль Ольмо ( Марк Касадо 72' ), Педри ( Марк Берналь 79' ), Ламин Ямаль, Маркус Рашфорд ( Роберт Левандовски 72' ), Ферран Торрес ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Сенни Меюлю ( Quentin Ndjantou 80' ), Фабиан Руис ( Гонсалу Рамуш 72' ), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола ( Ли Кан Ин 80' ), Ибраим Мбайе ( Лукас Эрнандес 65' ) Жёлтые карточки: Френки де Йонг 32', Даниэль Ольмо 57', Марк Касадо 78', Ламин Ямаль 90+2' — Нуну Мендеш 44', Ашраф Хакими 88'

Статистика матча 3 Удары в створ 7 5 Удары мимо 4 48 Владение мячом 52 4 Угловые удары 9 0 Офсайды 2 11 Фолы 14

Старт у хозяев был такой, каким Флик, кажется, мечтает видеть «Барселону» каждую неделю: агрессия в прессинге, короткие рывки между линиями, быстрые решения на мяче. В центре всего — Ламин Ямаль. Уже на второй минуте он протащил мяч сквозь пятерых, закрутил финт мимо Витиньи и Барколя и выдал сквозной пас Феррану Торресу — тот шанс упустил, но атмосфера была задана. Ещё чуть позже подросток отрезал оборону передачей внешней стороной стопы — Торрес снова получил момент, и только подкат Ильи Забарного снял мяч практически с ленточки.

Ламин Ямаль с мячом globallookpress.com

Логичный гол созрел на 19-й минуте: редкий сбой Витиньи в пасе Ямаль мгновенно превратил в контрпрессинг, а дальше — точнейший прострел Маркуса Рашфорда и аккуратное касание Торреса. Это не просто 1:0, это ещё и историческая отметка: впервые в истории «Барсы» — 45-й матч подряд с голом.

Ферран Торрес и Ламин Ямаль globallookpress.com

При этом на лавке оставался Роберт Левандовский, а Рафинья травмирован — у Флика достаточно вариантов, чтобы продолжать серию кем угодно и как угодно. Но у любой системы есть оборотная сторона, и эта оборотная сторона у нынешней «Барсы» — радикально высокая линия офсайда.

Мендеш разобрал план Флика на винтики, а Хакими разрезал пустоту за спиной

Луис Энрике перед матчем даже похвалил барселонскую смелость — «она в духе клуба». Но смелость — это всегда игра на грани. К 38-й минуте «ПСЖ» перестал ломаться под прессингом, поплотнее разобрался с траекториями хозяев — и получил своё. Нуно Мендеш получил мяч ещё у своих ворот, отпасовал, взорвался рывком, ушёл от попытки отборов и, войдя в финальную треть, выкатил идеальный пас Сенни Маюлю — 19-летний герой прошлогоднего финала уложил мяч мимо Войцеха Щенсного.

Сенни Маюлю празднует гол globallookpress.com

В эпизоде бросалось в глаза не только мастерство Мендеша, но и то, где в этот момент находился Ямаль: всё ещё по другую сторону центральной линии — ровно тот баланс атаки и работы назад, о котором Флик повторяет публично. К перерыву игра выровнялась, а после него ушла от «Барсы» почти полностью.

Интенсивность упала, зато выросла уязвимость пространства за линией защиты. Посыпались тревожные сигналы: Хакими девять раз оказывался в чужой штрафной по ходу матча, Ли Кан-И бил в штангу. У «ПСЖ» при этом почти вся атака в лазарете (нет Дембеле, Дуэ, Кварацхелии, капитана Маркиньоса; Жоау Невеш сорвался ещё на разминке), но сам рисунок игры — живее всех.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Мендешу, возможно, повезло, что он остался на поле: получил жёлтую за фол на Ямале до перерыва и вновь срубил его около часа — «Барса» была уверена, что это тянет на удаление. История не зафиксировала второго предупреждения — зафиксировала только то, как «ПСЖ» методично нажимал на больное место хозяев.

Поздний удар Рамуша — и урок на будущее

Казалось, всё закончится ничьей: темп просел, моменты превращались в полумоменты. Но у высокой линии есть одно неизменное свойство — она или окупается, или за неё наказывают. На 90-й минуте «наказание» пришло предсказуемым путём: Хакими получил гектары свободного пространства за спинами, вовремя поднял голову и катнул поперёк на Гонсалу Рамуша. Португалец грамотно выдержал линию офсайда и хладнокровно пробил мимо Щенсного. «ПСЖ» доиграл без суеты — и увёз третью подряд гостевую победу над «Барсой» в Лиге чемпионов.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

По сумме второго тайма это честный результат. «Барса» объяснила, почему с Фликом она забивает всегда и везде: вариативность впереди, подростковая дерзость Ямаля, умные подключения Рашфорда, который уже в пяти из шести последних матчей напрямую влияет на голы. Но эта же «Барса» показала, как её можно разбирать: скоростные фулбэки, поздние забеги в створ и нацеленность «за спину». Когда у тебя уходят опытные координаторы линии вроде Иниго Мартинеса, а средняя высота блока не падает ни на долю метра — нужна идеальная синхронизация.

У «ПСЖ» — другая мораль. При всех потерях в атаке команда Луиса Энрике держит фирменный профиль чемпионов: выдержка, дисциплина без мяча и качественные решения футболистов, которые видят коридоры раньше остальных. Маюлю — снова в большой роли в большом матче. Мендеш — словно «истребитель на левой бровке», как его и описывает тренер. Хакими — хладнокровие в главном моменте вечера. И если спорить о нём сегодня, то уже не о том, лучший ли он правый фулбэк мира, а о том, что он делает с любым высоким блоком соперника.

Матч обещал своеобразный реванш за несостоявшийся прошлой весной суперфинал — и выдал именно то, что должен был выдать групповой этап: качественное «спарринг-шоу» с настоящим финалом в последнюю минуту. Таблица на это ответит сухо: шесть очков у «ПСЖ» после двух туров, у «Барсы» — три. А сама игра — громко: смелость — это красиво, но против Хакими и Мендеша она обязана быть подкреплена идеальной страховкой. Её и не хватило.