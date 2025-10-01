Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

У Ханси Флика всё шло по плану ровно до того момента, когда по-настоящему включились Ашраф Хакими и Нуну Мендеш. «Барса» повела после идеальной командной атаки, продлила свою рекордную голевую серию до 45 матчей, но отдала игру во второй половине — и получила поздний нокаут от Гонсалу Рамуша. 1:2, и это не тот случай, когда счёт обманывает.

БарселонаБарселонаБарселона1:2ПСЖПСЖПариж
1:0 Ферран Торрес 19' 1:1 Сенни Меюлю 38' 1:2 Гонсалу Рамуш 90'
Барселона:  Войцех Щенсны,  Жюль Кунде,  Эрик Гарсия (Андреас Кристенсен 86'),  Пау Кубарси,  Жерар Мартин (Алекс Бальде 72'),  Френки де Йонг,  Даниэль Ольмо (Марк Касадо 72'),  Педри (Марк Берналь 79'),  Ламин Ямаль,  Маркус Рашфорд (Роберт Левандовски 72'),  Ферран Торрес
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Нуну Мендеш,  Вильян Пачо,  Илья Забарный,  Ашраф Хакими,  Сенни Меюлю (Quentin Ndjantou 80'),  Фабиан Руис (Гонсалу Рамуш 72'),  Витор Феррейра,  Уоррен Заир-Эмери,  Брэдли Баркола (Ли Кан Ин 80'),  Ибраим Мбайе (Лукас Эрнандес 65')
Жёлтые карточки:  Френки де Йонг 32',  Даниэль Ольмо 57',  Марк Касадо 78',  Ламин Ямаль 90+2'  —  Нуну Мендеш 44',  Ашраф Хакими 88'

Старт у хозяев был такой, каким Флик, кажется, мечтает видеть «Барселону» каждую неделю: агрессия в прессинге, короткие рывки между линиями, быстрые решения на мяче.  В центре всего — Ламин Ямаль.  Уже на второй минуте он протащил мяч сквозь пятерых, закрутил финт мимо Витиньи и Барколя и выдал сквозной пас Феррану Торресу — тот шанс упустил, но атмосфера была задана.  Ещё чуть позже подросток отрезал оборону передачей внешней стороной стопы — Торрес снова получил момент, и только подкат Ильи Забарного снял мяч практически с ленточки.

Логичный гол созрел на 19-й минуте: редкий сбой Витиньи в пасе Ямаль мгновенно превратил в контрпрессинг, а дальше — точнейший прострел Маркуса Рашфорда и аккуратное касание Торреса.  Это не просто 1:0, это ещё и историческая отметка: впервые в истории «Барсы» — 45-й матч подряд с голом.

При этом на лавке оставался Роберт Левандовский, а Рафинья травмирован — у Флика достаточно вариантов, чтобы продолжать серию кем угодно и как угодно.  Но у любой системы есть оборотная сторона, и эта оборотная сторона у нынешней «Барсы» — радикально высокая линия офсайда.

Мендеш разобрал план Флика на винтики, а Хакими разрезал пустоту за спиной

Луис Энрике перед матчем даже похвалил барселонскую смелость — «она в духе клуба».  Но смелость — это всегда игра на грани.  К 38-й минуте «ПСЖ» перестал ломаться под прессингом, поплотнее разобрался с траекториями хозяев — и получил своё.  Нуно Мендеш получил мяч ещё у своих ворот, отпасовал, взорвался рывком, ушёл от попытки отборов и, войдя в финальную треть, выкатил идеальный пас Сенни Маюлю — 19-летний герой прошлогоднего финала уложил мяч мимо Войцеха Щенсного.

В эпизоде бросалось в глаза не только мастерство Мендеша, но и то, где в этот момент находился Ямаль: всё ещё по другую сторону центральной линии — ровно тот баланс атаки и работы назад, о котором Флик повторяет публично.  К перерыву игра выровнялась, а после него ушла от «Барсы» почти полностью.

Интенсивность упала, зато выросла уязвимость пространства за линией защиты.  Посыпались тревожные сигналы: Хакими девять раз оказывался в чужой штрафной по ходу матча, Ли Кан-И бил в штангу.  У «ПСЖ» при этом почти вся атака в лазарете (нет Дембеле, Дуэ, Кварацхелии, капитана Маркиньоса; Жоау Невеш сорвался ещё на разминке), но сам рисунок игры — живее всех.

Мендешу, возможно, повезло, что он остался на поле: получил жёлтую за фол на Ямале до перерыва и вновь срубил его около часа — «Барса» была уверена, что это тянет на удаление.  История не зафиксировала второго предупреждения — зафиксировала только то, как «ПСЖ» методично нажимал на больное место хозяев.

Поздний удар Рамуша — и урок на будущее

Казалось, всё закончится ничьей: темп просел, моменты превращались в полумоменты.  Но у высокой линии есть одно неизменное свойство — она или окупается, или за неё наказывают.  На 90-й минуте «наказание» пришло предсказуемым путём: Хакими получил гектары свободного пространства за спинами, вовремя поднял голову и катнул поперёк на Гонсалу Рамуша.  Португалец грамотно выдержал линию офсайда и хладнокровно пробил мимо Щенсного.  «ПСЖ» доиграл без суеты — и увёз третью подряд гостевую победу над «Барсой» в Лиге чемпионов.

По сумме второго тайма это честный результат.  «Барса» объяснила, почему с Фликом она забивает всегда и везде: вариативность впереди, подростковая дерзость Ямаля, умные подключения Рашфорда, который уже в пяти из шести последних матчей напрямую влияет на голы.  Но эта же «Барса» показала, как её можно разбирать: скоростные фулбэки, поздние забеги в створ и нацеленность «за спину».  Когда у тебя уходят опытные координаторы линии вроде Иниго Мартинеса, а средняя высота блока не падает ни на долю метра — нужна идеальная синхронизация.

У «ПСЖ» — другая мораль.  При всех потерях в атаке команда Луиса Энрике держит фирменный профиль чемпионов: выдержка, дисциплина без мяча и качественные решения футболистов, которые видят коридоры раньше остальных.  Маюлю — снова в большой роли в большом матче.  Мендеш — словно «истребитель на левой бровке», как его и описывает тренер.  Хакими — хладнокровие в главном моменте вечера.  И если спорить о нём сегодня, то уже не о том, лучший ли он правый фулбэк мира, а о том, что он делает с любым высоким блоком соперника.

Матч обещал своеобразный реванш за несостоявшийся прошлой весной суперфинал — и выдал именно то, что должен был выдать групповой этап: качественное «спарринг-шоу» с настоящим финалом в последнюю минуту.  Таблица на это ответит сухо: шесть очков у «ПСЖ» после двух туров, у «Барсы» — три.  А сама игра — громко: смелость — это красиво, но против Хакими и Мендеша она обязана быть подкреплена идеальной страховкой.  Её и не хватило.