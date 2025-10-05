Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

В жарком андалусском воздухе плавился не только пластик на сиденьях «Рамон Санчес Писхуан», но и весь замысел Ханси Флика. «Барселона» провела, пожалуй, худший матч в своей новой эпохе: проиграла «Севилье» 1:4, лишилась шанса вернуть лидерство в Ла Лиге и вновь показала, что после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов команда всё ещё психологически разбита.

Результат матча

СевильяСевильяСевилья4:1БарселонаБарселонаБарселона
0:1 Софьян Диоп 29' 0:2 Софьян Диоп 42' пен. 1:2 Ансумане Фати 45+5' пен. 2:2 Акор Адамс 90+6'
Севилья:  Филипп Кён,  Эрик Дайер,  Мохаммед Салису,  Кассум Уаттара,  Джордан Тезе,  Мамаду Кулибали (Фоларин Балогун 46'),  Магнес Аклиуше,  Крепин Дьятта,  Ансумане Фати,  Такуми Минамино,  Мика Биерет
Барселона:  Йеванн Диуф,  Жонатан Клосс,  Антуан Менди,  Моиз Бомбито,  Мельвен Бар,  Шарль Ванхаутте,  Хишем Будауи,  Софьян Диоп,  Теремас Моффи (Kojo Peprah Oppong 38'),  Мохамед-Али Чо,  Али Абди
Жёлтые карточки:  Пеке 90+6',  Акор Адамс 90+7'  —  Али Абди 24'
Красная карточка:  Али Абди 34' (Барселона)

Первый тайм был шоком для каталонцев.  Всё началось с ВАР-пенальти: Рональд Араухо зацепил Исаака Ромеро на линии штрафной, и арбитр, после просмотра монитора, указал на «точку».  У мяча — Алексис Санчес, когда-то любимец «Камп Ноу».  Чилиец спокойно развёл Щенсного и мяч — 1:0.

Пенальти Санчеса
Пенальти Санчеса globallookpress.com

«Севилья» чувствовала запах чемпионской крови.  Солнце жгло, трибуны гудели, и каталонская оборона откровенно не справлялась.  На 37-й минуте Жюль Кунде потерял мяч в центре поля — словно призрак прошлых ошибок вернулся.  Рубен Варгас мгновенно выкатил передачу на ход Ромеро, и тот без шансов пробил мимо Щенсного — 2:0.

Исаак Ромеро
Исаак Ромеро globallookpress.com

К тому моменту счёт уже мог быть разгромным: вратарь «Барсы» уже спасал команду от ударов Менди и самого Ромеро.  «Севилья» давила волнами, а «Барселона» не понимала, кто вообще должен защищаться.

Рашфорд оживил надежду, Левандовский не справился с нервами

Лишь ближе к перерыву у гостей проявилась какая-то жизнь.  Педри нашёл гениальной подачей Маркуса Рашфорда — англичанин поймал мяч и с лёта отправил его в сетку. 2:1, и «Барселона» как будто вспомнила, что умеет атаковать.  После этого были и ещё эпизоды: Влаходимос дважды спас «Севилью», а Рашфорд и Бардагжи начали цеплять мяч на флангах.  Казалось, Флик вот-вот вытащит игру обратно.  Но это была иллюзия.

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский globallookpress.com

На 77-й минуте всё могло измениться.  После фола Янузая на Бальде судья поставил пенальти.  Роберт Левандовский подошёл к точке уверенно (как и всегда), но пробил мимо — не просто промахнулся, а отправил все надежды «Барсы» на лидерство в мусорное ведро.

С этого момента «Барселона» рассыпалась окончательно.  «Севилья» перехватила инициативу, словно вдохнула уверенности из жаркого воздуха, и пошла добивать чемпиона.

Кармона и Адамс приговорили «Барсу»

На 90-й минуте Хосе Анхель Кармона решился пробить сам, хотя мог отдавать — и не прогадал.  Удар низом в дальний угол стал фатальным.  А уже в добавленное время Чидера Эджуке (тот самый, что недавно бегал в ЦСКА) ворвался по флангу и выкатил под удар Акору Адамсу. 4:1 — разгром, которого «Севилья» не знала с 1951 года.

Акор Адамс
Акор Адамс globallookpress.com

Щенсный несколько раз спасал, но выглядел так, будто один против всего андалусского солнца.  Его команда была мертва: рассыпавшаяся структура, обескураженный Левандовский, растерянный Флик у кромки поля.

Для «Барселоны» поражение — тревожный сигнал.  После «ПСЖ» последовало падение в Ла Лиге, и теперь у Ханси Флика не просто поражение, а мини-кризис.  Его команда выглядит выжатой и потерянной.  Прессинг не работает, центр поля трещит, а оборона — не способна противостоять скорости уже во второй игре подряд.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» же напомнила, почему этот стадион — один из самых грозных в Испании.  Алексис Санчес переживает вторую молодость, Ромеро снова стал героем, а Влаходимос провёл матч, достойный аплодисментов.  И если для Флика международная пауза станет шансом на рефлексию, то для «Севильи» — заслуженным глотком уверенности: 4:1 над чемпионом — это не просто результат, а заявка на нечто большее.