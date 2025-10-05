В жарком андалусском воздухе плавился не только пластик на сиденьях «Рамон Санчес Писхуан», но и весь замысел Ханси Флика. «Барселона» провела, пожалуй, худший матч в своей новой эпохе: проиграла «Севилье» 1:4, лишилась шанса вернуть лидерство в Ла Лиге и вновь показала, что после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов команда всё ещё психологически разбита.

Результат матча Севилья Севилья 4:1 Барселона Барселона 0:1 Софьян Диоп 29' 0:2 Софьян Диоп 42' пен. 1:2 Ансумане Фати 45+5' пен. 2:2 Акор Адамс 90+6' Севилья: Филипп Кён, Эрик Дайер, Мохаммед Салису, Кассум Уаттара, Джордан Тезе, Мамаду Кулибали ( Фоларин Балогун 46' ), Магнес Аклиуше, Крепин Дьятта, Ансумане Фати, Такуми Минамино, Мика Биерет Барселона: Йеванн Диуф, Жонатан Клосс, Антуан Менди, Моиз Бомбито, Мельвен Бар, Шарль Ванхаутте, Хишем Будауи, Софьян Диоп, Теремас Моффи ( Kojo Peprah Oppong 38' ), Мохамед-Али Чо, Али Абди Жёлтые карточки: Пеке 90+6', Акор Адамс 90+7' — Али Абди 24' Красная карточка: Али Абди 34' (Барселона)

Статистика матча 2 Удары в створ 2 1 Удары мимо 1 57 Владение мячом 43 2 Угловые удары 5 3 Офсайды 1 5 Фолы 6

Первый тайм был шоком для каталонцев. Всё началось с ВАР-пенальти: Рональд Араухо зацепил Исаака Ромеро на линии штрафной, и арбитр, после просмотра монитора, указал на «точку». У мяча — Алексис Санчес, когда-то любимец «Камп Ноу». Чилиец спокойно развёл Щенсного и мяч — 1:0.

Пенальти Санчеса globallookpress.com

«Севилья» чувствовала запах чемпионской крови. Солнце жгло, трибуны гудели, и каталонская оборона откровенно не справлялась. На 37-й минуте Жюль Кунде потерял мяч в центре поля — словно призрак прошлых ошибок вернулся. Рубен Варгас мгновенно выкатил передачу на ход Ромеро, и тот без шансов пробил мимо Щенсного — 2:0.

Исаак Ромеро globallookpress.com

К тому моменту счёт уже мог быть разгромным: вратарь «Барсы» уже спасал команду от ударов Менди и самого Ромеро. «Севилья» давила волнами, а «Барселона» не понимала, кто вообще должен защищаться.

Рашфорд оживил надежду, Левандовский не справился с нервами

Лишь ближе к перерыву у гостей проявилась какая-то жизнь. Педри нашёл гениальной подачей Маркуса Рашфорда — англичанин поймал мяч и с лёта отправил его в сетку. 2:1, и «Барселона» как будто вспомнила, что умеет атаковать. После этого были и ещё эпизоды: Влаходимос дважды спас «Севилью», а Рашфорд и Бардагжи начали цеплять мяч на флангах. Казалось, Флик вот-вот вытащит игру обратно. Но это была иллюзия.

Роберт Левандовский globallookpress.com

На 77-й минуте всё могло измениться. После фола Янузая на Бальде судья поставил пенальти. Роберт Левандовский подошёл к точке уверенно (как и всегда), но пробил мимо — не просто промахнулся, а отправил все надежды «Барсы» на лидерство в мусорное ведро.

С этого момента «Барселона» рассыпалась окончательно. «Севилья» перехватила инициативу, словно вдохнула уверенности из жаркого воздуха, и пошла добивать чемпиона.

Кармона и Адамс приговорили «Барсу»

На 90-й минуте Хосе Анхель Кармона решился пробить сам, хотя мог отдавать — и не прогадал. Удар низом в дальний угол стал фатальным. А уже в добавленное время Чидера Эджуке (тот самый, что недавно бегал в ЦСКА) ворвался по флангу и выкатил под удар Акору Адамсу. 4:1 — разгром, которого «Севилья» не знала с 1951 года.

Акор Адамс globallookpress.com

Щенсный несколько раз спасал, но выглядел так, будто один против всего андалусского солнца. Его команда была мертва: рассыпавшаяся структура, обескураженный Левандовский, растерянный Флик у кромки поля.

Для «Барселоны» поражение — тревожный сигнал. После «ПСЖ» последовало падение в Ла Лиге, и теперь у Ханси Флика не просто поражение, а мини-кризис. Его команда выглядит выжатой и потерянной. Прессинг не работает, центр поля трещит, а оборона — не способна противостоять скорости уже во второй игре подряд.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» же напомнила, почему этот стадион — один из самых грозных в Испании. Алексис Санчес переживает вторую молодость, Ромеро снова стал героем, а Влаходимос провёл матч, достойный аплодисментов. И если для Флика международная пауза станет шансом на рефлексию, то для «Севильи» — заслуженным глотком уверенности: 4:1 над чемпионом — это не просто результат, а заявка на нечто большее.