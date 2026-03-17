«Манчестер Сити» и «Реал» снова встречаются в плей-офф Лиги Чемпионов, но на этот раз интрига в противостоянии серьёзно пошатнулась уже после первого матча. Английский клуб проиграл в Мадриде со счётом 0:3 и теперь нуждается в почти идеальном выступлении на «Этихаде», чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

13' Матч и мяч пока полностью под контролем «горожан», но для большей уверенности надо забивать. Родри попытался дальним ударом — мимо.

11' Отбивается «Реал», но мяч по-прежнему у «Сити».

10' Теперь удар от Бернарду Силвы с линии штрафной — выше ворот, но будет угловой. Мяч задел кого-то из игроков «Реала».

08' Шерки теперь прорвался по правому флангу, но Фран Гарсия чисто отобрал мяч у француза.

07' Фол в атаке, «Реал» получает право на штрафной. Не торопился Куртуа с вводом мяча.

06' Рейндерс пробил, но мяч встречается с защитником гостей. «Горожане» решили устроить эдакий «блицкриг».

Статистика матча 2 Удары в створ 1 77 Владение мячом 23 1 Угловые удары 0 1 Фолы 0

05' Не самый лучший угловой, но мяч у «Сити». Доку попробовал прорваться в штрафную, но безуспешно.

04' Бьет по воротам Родри — Куртуа на месте, будет угловой.

03' Теперь момент у «Сити» — пробил Шерки по воротам мощно, но Куртуа выручает «Реал»! Лихое начало от обеих команд!

01' Тут же момент был у «Реала» — совсем один оказался Вальверде после неудачного перехаптп от защитника «Сити», но капитан «сливочных» не поверил своему счастью и слабо пробил по воротам Доннаруммы, который взял мяч.

01' «Сити» развел мяч с центра поля, игра стартовала!

До матча

22:57 Команды вышли на поле под пение фанатов «Манчестер Сити», скоро главный матч игрового дня стартует, но сначала — гимн Лиги чемпионов.

22:50 Третий акт противостояния команд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов вот-вот начнется — в общем этапе «Ман Сити» обыграл «Реал» в Мадриде со счетом 2:1, а вот в недавнем противостоянии на стадии 1/8 финала уже «сливочные» одержали разгромную победу со счетом 3:0.

22:40 Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Хусанов, Диаш, Айт-Нури, Родри, Силва, Шерки, Доку, Холанн.

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Гарсия, Вальверде, Питарч, Чуамени, Гюлер, Диас, Винисиус .

22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Клеман Тюрпен; ассистенты — Николя Данос и Бенжамен Пажес; четвёртый арбитр — Вилли Делажо; VAR — Жером Брисар; ассистент VAR — Бастьен Дешепи.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы подходит к ответной игре не в лучшем состоянии. Поражение в Мадриде стало одним из самых слабых матчей «Сити» в этом еврокубковом сезоне: команда практически не создавала моменты и выглядела уязвимой в обороне. В выходные «горожане» также не сумели победить в чемпионате, сыграв вничью с «Вест Хэмом».

Особенно блекло выглядит форма атакующей линии. Эрлинг Холанн переживает непривычный спад результативности, а поддержка со стороны флангов и полузащиты нестабильна. В последних матчах «Сити» часто контролирует мяч, но испытывает проблемы с доведением атак до логического завершения.

Тем не менее, домашний фактор остаётся главным козырем англичан. «Этихад» уже видел крупные победы над «Реалом», и чтобы повторить нечто подобное, «Сити» придётся играть максимально агрессивно с первых минут, рискуя и оставляя пространство сзади.

«Реал Мадрид»

Мадридцы, напротив, находятся в комфортной позиции после уверенной победы в первой встрече. Хет-трик Федерико Вальверде почти гарантировал «Реалу» четвертьфинал, а затем команда Альваро Арбелоа закрепила успех, разгромив «Эльче» в чемпионате.

«Реал» традиционно силён в плей-офф Лиги Чемпионов и умеет грамотно играть по счёту. Даже при наличии серьёзных кадровых проблем команда сохраняет баланс и глубину состава, позволяющие контролировать ход матчей.

В Манчестере «Реал» вряд ли будет форсировать события. Гостям важно не дать сопернику быстро забить и воспользоваться пространством, которое неизбежно появится при атакующей игре «Сити».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45.