прогноз на ответный матч Лиги чемпионов, ставка за 2.45

17 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Реал». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Манчестер Сити»

Путь к 1/8 финала: Команда довольно успешно провела общий этап Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» занял 8-е место в таблице с 16-ю очками в активе и напрямую пробился в 1/8 финала турнира.

Теперь «горожане» находятся на краю пропасти, ведь в первом матче против «Реала» подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли со счетом 0:3. В ответном поединке необходимо совершить чудо.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), команды обменялись голами уже к 35-й минуте. Матчем ранее «горожане» обыграли «Ньюкасл» (3:1) в Кубке Англии.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Манчестер Сити» проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот отрезок «горожане» забили 7 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Гвардиол и Нюпан (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Сити» еще в игре. Команде Хосепа Гвардиолы хватит мастерства не ударить в грязь лицом и доставить проблемы «Реалу» на своем поле.

Несмотря на это, в последнее время не очень удачно выступает нападающий команды Эрлинг Холанн, который не забивает на протяжении 4-х последних матчей. Именно его голов не хватает «горожанам».

«Реал»

Путь к 1/8 финала: Добраться до этой стадии «сливочным» было чуть сложнее, чем «Манчестер Сити». По итогам общего этапа «Реал» занял 9-е место в таблице с 15-ю баллами, пробившись в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Команда попала на «Бенфику», с которой испытала проблемы. В 1-м матче «Реал» одержал победу со счетом 1:0, а во втором поединке выиграл со счетом 2:1.

Последние матчи: В прошедшей встрече «сливочные» разгромили «Эльче» со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. Матчем ранее «Реал» обыграл «Сельту» (2:1).

В последних 5-и поединках во всех турнирах команда проиграла только 1 раз при 4-х победах. За этот отрезок «Реалу» удалось забить 11 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Алаба, Асенсио, Беллингем, Себальос, Эдер Милитао, Фернандес, Мбаппе, Менди и Родриго (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Реала» огромный список травмированных игроков. Причем, многие футболист именно из основного состава, что может стать проблемой в предстоящем матче.

Последний раз «Манчестер Сити» побеждал «Реал» с разгромным счетом (4:0) в 2023-м году в полуфинале Лиги чемпионов. «Сливочные» сделают все возможное, чтобы сдержать атаку «горожан».

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не может победить на протяжении 2-х последних матчей, пропустив 4 гола

У «Реала» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 3 матча подряд

В последних 5-и очных встречах «Реал» 4 раза обыгрывал «Манчестер Сити»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.40, а победа «Реала» — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.53 и 2.45.

Прогноз: Можно предположить, что атака «Манчестер Сити» справится с задачей и забьет 3 гола, а вот справится ли оборона?

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 2.5 больше за 2.45.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют результативно. «Горожане» полетят в атаку.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.10.