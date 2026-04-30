1 мая в 9-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Чэнду Жунчэн». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Чэнду Жунчэн с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» постарается побороться за чемпионский титул. Команда Леонида Слуцкого находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» на 12 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» одолел «Хэнань Суншань Лунмэнь» (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Циндао Хайниу» (2:0). Да и поединок с «Ляонинг Тирэном» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» победил 5 раз. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» нынче находится в шикарных кондициях. Команда победила в пяти своих последних матчах.

Причем «Шанхай Шеньхуа» традиционно сложно противостоит «Чэнду Жунчэну». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при одной коллизии.

«Чэнду Жунчэн»

Турнирное положение: «Чэнду Жунчэн» шикарно стартовал в чемпионате. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Чэнду Жунчэн» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 3 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чэнду Жунчэн» переиграл «Чжэцзян Профешионал» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Юннань Юкуну» (2:1). А вот чуть ранее она одолела «Ухань Фри Таунс» (1:0).

При этом «Чэнду Жунчэн» в 5 своих последних поединках одержал 5 побед. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Чэнду Жунчэн» нынче выглядит великолепно. Команда победила 5 раз кряду.

При этом «Чэнду Жунчэн» имеет относительно надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда довольно удачно выступает на полях соперников. В трех выездных поединках чемпионата добыто семь зачетных баллов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шанхай Шеньхуа» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» стремится приблизиться к лидирующей группе, к тому же проводит весьма продуктивный отрезок.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Пять причин, почему ставка зайдет