дерзкая ставка за 5.50 на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

17 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид с коэффициентом для ставки за 5.50.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Манчестер Сити» на 9 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» не смогли одолеть «Вест Хэм» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Реала» (0:3). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Горожане» крайне нестабильны. Плюс явно сбился прицел у лидера атак Эрлинга Холанна.

Причем «Манчестер Сити» традиционно неудачно противостоит «Реалу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» бьются за успех на всех фронтах. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от «Барселоны». При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» уверенно переиграли «Эльче» (4:1).

До того команда одолела «Манчестер Сити» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сельте» (2:1).

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сливочные» ныне выглядят весьма уверенно. Подопечные Альваро Арбелоа победили в 3 своих последних матчах.

При этом «Реал» Мадрид в двух своих последних поединках пропустил всего один раз. Да и уверенная победа над англичанами в первом поединке не должна морально расхолодить игроков.

В этом поединке «сливочные» явно будут действовать максимально активно. Даже без травмированного Килиана Мбаппе мадридцы шикарно смотрятся в атаке.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Манчестер Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Реал» Мадрид в последних матчах явно прибавил, да и «горожане» нынче крайне нестабильны.

П2 Ставка на матч #1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид принесёт прибыль 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: Победа «Реала» Мадрид за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

ТБ 5.5 Ставка на матч #2

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид принесёт чистый выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: ТБ 5.5 за 7.00

Пять причин, почему ставка зайдет

«Сливочные» победили в трех последних матчах

«Манчестер Сити» отличился всего одним забитым мячом в 2 последних поединках

Мадридцы забили 7 мячей в 2 своих последних матчах

«Сливочные» уверенно одолели англичан в первой встрече

Форвард «горожан» Эрлинг Холанн не может отличиться уже 4 матча кряду

