29 мая в рамках товарищеского матча сыграют ЮАР и Никарагуа. Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч ЮАР — Никарагуа с коэффициентом для ставки за 2.00.
Перед матчем: Сборная продолжает планомерную подготовку к чемпионату мира. ЮАР предстоит единственная товарищеская встреча против Никарагуа.
На Кубке африканских наций сборная ЮАР вылетела на стадии 1/8 финала, уступив камерунцам со счетом 1:2.
Последние матчи: В мартовских «товарняках» ЮАР выступил не лучшим образом — ничья (1:1) и поражение (1:2) в матчах против Панамы.
Состояние команды: Несмотря на проблемы в последних матчах, южноафриканцы попали в не самую сложную группу, где может взять очки с любой командой, будь это Южная Корея, Чехия или Мексика.
«Бафана-бафана» спустя 12 лет вернутся на мундиаль и вполне могут удивить своих и чужих фанатов в положительном ключе, ведь три года назад на Кубке африканских наций-2023 команда неожиданно для многих стала бронзовым призером. Чем черт не шутит впервые выйти из группы ЧМ?
Никарагуа
Перед матчем: Никарагуа никогда не славилась высокими спортивными результатами, да и об этой сборной мы узнали только перед товарищеской встрече с россиянами.
Команда сыграет с ЮАР и Парагваем в товарищеских встречах перед стартом ЧМ-2026, куда команда из Центральной Америки не попала.
Последние матчи: В марте команда провела единственную товарищескую встречу против сборной России, в которой потерпела поражение со счетом 1:3.
До того центральноамериканская сборная в ноябрьских матчах отбора к ЧМ-2026 проиграла в гостях Гаити (0:2) и обыграла на своем поле Гондурас (2:0), лишив соседей шансов попасть на мундиаль.
Состояние команды: Сборная Никарагуа, как писалось выше, никогда не славилась какими-либо футбольными успехами, но вполне может навязать борьбу на определенном уровне.
Даже победа над весьма крепким Гондурасом на финише отбора ЧМ-2026 уже может говорить о том, что такую лишенную мастеров, но не лишенной жажды борьбы команду нельзя недооценивать.
Статистика для ставок
- В последних трех встречах ЮАР не побеждал
- Никарагуа выиграла одну игру из девяти последних
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЮАР явным фаворитом с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 5.00, а победа Никарагуа — в 9.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.59 и 2.29.
Прогноз: Команды хоть и разного калибра, но вряд ли одна из сборных в этом матче уйдет без пропущенных мячей.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: Южноафриканцы попросту сильнее своих оппонентов и вполне способны забить от трех и более мячей менее опытному оппоненту.
Ставка: Тотал ЮАР больше 2,5 за 2.19.