прогноз на товарищеский матч участника ЧМ-2026, ставка за 2.00

29 мая в рамках товарищеского матча сыграют ЮАР и Никарагуа. Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч ЮАР — Никарагуа с коэффициентом для ставки за 2.00.

>ЮАР

Перед матчем: Сборная продолжает планомерную подготовку к чемпионату мира. ЮАР предстоит единственная товарищеская встреча против Никарагуа.

На Кубке африканских наций сборная ЮАР вылетела на стадии 1/8 финала, уступив камерунцам со счетом 1:2.

Последние матчи: В мартовских «товарняках» ЮАР выступил не лучшим образом — ничья (1:1) и поражение (1:2) в матчах против Панамы.

Состояние команды: Несмотря на проблемы в последних матчах, южноафриканцы попали в не самую сложную группу, где может взять очки с любой командой, будь это Южная Корея, Чехия или Мексика.

«Бафана-бафана» спустя 12 лет вернутся на мундиаль и вполне могут удивить своих и чужих фанатов в положительном ключе, ведь три года назад на Кубке африканских наций-2023 команда неожиданно для многих стала бронзовым призером. Чем черт не шутит впервые выйти из группы ЧМ?

Никарагуа

Перед матчем: Никарагуа никогда не славилась высокими спортивными результатами, да и об этой сборной мы узнали только перед товарищеской встрече с россиянами.

Команда сыграет с ЮАР и Парагваем в товарищеских встречах перед стартом ЧМ-2026, куда команда из Центральной Америки не попала.

Последние матчи: В марте команда провела единственную товарищескую встречу против сборной России, в которой потерпела поражение со счетом 1:3.

До того центральноамериканская сборная в ноябрьских матчах отбора к ЧМ-2026 проиграла в гостях Гаити (0:2) и обыграла на своем поле Гондурас (2:0), лишив соседей шансов попасть на мундиаль.

Состояние команды: Сборная Никарагуа, как писалось выше, никогда не славилась какими-либо футбольными успехами, но вполне может навязать борьбу на определенном уровне.

Даже победа над весьма крепким Гондурасом на финише отбора ЧМ-2026 уже может говорить о том, что такую лишенную мастеров, но не лишенной жажды борьбы команду нельзя недооценивать.

Статистика для ставок

В последних трех встречах ЮАР не побеждал

Никарагуа выиграла одну игру из девяти последних

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЮАР явным фаворитом с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 5.00, а победа Никарагуа — в 9.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.59 и 2.29.

Прогноз: Команды хоть и разного калибра, но вряд ли одна из сборных в этом матче уйдет без пропущенных мячей.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: Южноафриканцы попросту сильнее своих оппонентов и вполне способны забить от трех и более мячей менее опытному оппоненту.

2.19 Тотал ЮАР больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Тотал ЮАР больше 2,5 за 2.19.