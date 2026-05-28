29 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Иран и Гамбия. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Иран — Гамбия с коэффициентом для ставки за 2.09.

Иран

Турнирное положение: Иранцы сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла первое место в своей отборочной группе.

При этом Иран в 10 матчах отбора набрал 23 очка. Команда на два очка опередила сборную Узбекистана.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Иранцы разгромили Коста-Рику (5:0).

До того команда уступила Нигерии (1:2). А вот Узбекистану она уступила в серии послематчевых пенальти.

В пяти своих последних матчах Иран добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: Иранцы нынче относительно преуспевают в плане результатов. Да и подбор игроков у команды весьма приличный.

Причем Иран в текущем календарном году провёл два спарринга. В них команда по разу победила и уступила.

Гамбия

Турнирное положение: Гамбийцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Гамбия весьма преуспевает в плане реализации. В отборе на Мундиаль команда настреляла 27 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Гамбийцы уступили Сенегалу (1:3).

До того команда расписала мировую с Кувейтом (2:2). А вот чуть ранее она учинила форменный разгром Сейшельским островам (7:0).

При этом Гамбия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Гамбийцы не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает два матча кряду.

При этом Гамбия имеет проблемы с надёжностью тылов. Команда в среднем пропускает фактически два мяча за матч.

Гамбийцам крайне натужно даются поединки с крепкими оппонентами. Да и состав команды по именам выглядит скромненько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Иран в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.28, а победа оппонента — в скромные 6.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.09 и 1.85.

Прогноз: Иран явно способен поднатореть в плане реализации, да и гамбийцы не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.34

