29 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Иран и Гамбия. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Иран — Гамбия с коэффициентом для ставки за 2.09.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Иран

Турнирное положение: Иранцы сумели квалифицироваться на Мундиаль.  Команда заняла первое место в своей отборочной группе.

При этом Иран в 10 матчах отбора набрал 23 очка.  Команда на два очка опередила сборную Узбекистана.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Иранцы разгромили Коста-Рику (5:0).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уступила Нигерии (1:2).  А вот Узбекистану она уступила в серии послематчевых пенальти.

В пяти своих последних матчах Иран добыл 2 победы.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Иранцы нынче относительно преуспевают в плане результатов.  Да и подбор игроков у команды весьма приличный.

Причем Иран в текущем календарном году провёл два спарринга.  В них команда по разу победила и уступила.

Гамбия

Турнирное положение: Гамбийцы не вышли на чемпионат мира.  Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Гамбия весьма преуспевает в плане реализации.  В отборе на Мундиаль команда настреляла 27 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Гамбийцы уступили Сенегалу (1:3).

До того команда расписала мировую с Кувейтом (2:2).  А вот чуть ранее она учинила форменный разгром Сейшельским островам (7:0).

При этом Гамбия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 15 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Гамбийцы не блещут стабильностью результатов.  Команда не побеждает два матча кряду.

При этом Гамбия имеет проблемы с надёжностью тылов.  Команда в среднем пропускает фактически два мяча за матч.

Гамбийцам крайне натужно даются поединки с крепкими оппонентами.  Да и состав команды по именам выглядит скромненько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Иран в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57.  Ничья оценена в 4.28, а победа оппонента — в скромные 6.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.09 и 1.85.

Прогноз: Иран явно способен поднатореть в плане реализации, да и гамбийцы не собираются лишь отсиживаться в тылах.

2.09Тотал больше 2.5Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.09 на матч Иран — Гамбия  принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

3.34Тотал больше 3.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 3.34 на матч Иран — Гамбия  принесёт прибыль 2340₽, общая выплата — 3340₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.34

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Гамбия не побеждала в двух своих последних поединках
  • Иранцы имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
  • Иран уверенно вышел на чемпионат мира
  • Гамбия в среднем пропускает 2 мяча за матч
  • Иранцы забивают в среднем 2 гола за матч