Хабиб, Диас и еще 3 соперника для Макгрегора в бою на голых кулаках

Конор вновь проявил себя с самой непредсказуемой стороны, заявив о желании провести бой на голых кулаках. MMANews уже подобрали 5 наиболее подходящих соперников для именитого ирландца

Конор Макгрегор снова попал в заголовки газет на прошедшей неделе, поскольку он провел свою первую пресс-конференцию в качестве совладельца BKFC (промоушен кулачных боев) в преддверии запланированного мероприятия компании в Марбелье, в Испании, в конце этого года.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях должен был недавно провести бой в октагоне впервые за 3 года на 303-м номерном турнире против Майкла Чендлера, но травма ноги Конора поставила крест на этих планах.

Выступая на пресс-конференции BKFC, ирландец рассказал, что по его текущему контракту с UFC у него осталось всего 2 боя, и сказал, что у него есть амбиции испытать себя на ринге в кулачном поединке, как только эти обязательства будут выполнены.

В MMANews уже подобрали 5 интригующих соперников, с которыми фанаты хотели бы увидеть Макгрегора в ринге в BKFC.

1.Нейт Диас

Нейт Диас globallookpress.com

Соперничество между эпатажным ирландцем и Диасом просто отказывалось утихать с тех пор, как пара впервые встретилась в октагоне на UFC 196 в 2016 году.

Диас принял бой в срочном порядке, заменив первоначального соперника Макгрегора Рафаэля Дос Аньоса и потряс мир, нанеся тогдашнему чемпиону в полулегком весе его первое поражение в лиге.

Конор далее выиграл незамедлительный матч-реванш решением большинства всего 5 месяцев спустя, и казалось, что это только вопрос времени, когда парни снова сведут счеты друг с другом.

Однако третий поединок так и не состоялся, а Диас осенью 2022-го еще и разорвал свой контракт с UFC, завершив его победой сабмишном над Тони Фергюсоном в четвертом раунде.

После ухода из промоушена Диас решил попробовать себя в профессиональном боксе, где он потерпел поражение от Джейка Пола и одержал победу над бывшим соперником из UFC Хорхе Масвидалем.

Если Макгрегор разорвет свой контракт с UFC и присоединится к Диасу в качестве свободного агента, вполне вероятно, что они закончат трилогию в бою на голых кулаках.

2. Майк Перри

Free Full Fight! Mike Perry vs. Eddie Alvarez

Перри — действующий чемпион BKFC в среднем весе и главное лицо промоушена. Карьера Майка с момента ухода из UFC в 2021 году стремительно набрала обороты, поскольку он выиграл все 5 своих боев и стал самым громким именем в мире кулачных поединков.

Отметим, что список бывших бойцов UFC, выступавших под знаменем BKFC с годами только пополнялся. На голых кулаках дрались такие звезды, как Люк Рокхолд, Эдди Альварес и Тьяго Алвес.

Перри, в свою очередь, стал самым высокооплачиваемым бойцом промоушена, после чего сразился с Джейком Полом в боксерском поединке и проиграл ему нокаутом. Впрочем, на его выступления в BKFC это никак не влияет.

Несмотря на то, что за всю свою карьеру в октагоне Перри не удавалось попасть в число звезд ММА, сейчас он считается одной из крупнейших фигур в боевых искусствах за пределами UFC. И такой соперник Конору однозначно будет интересен.

3. Хорхе Масвидаль

Хорхе Масвидаль globallookpress.com

«Геймбред» был звездой UFC в легком и полусреднем дивизионах в период с 2013-2023 года. Он дважды дрался за титул чемпиона в категории до 77,1 кг против Камару Усмана, но оба раза проиграл ему.

После ухода из UFC в 2023 году он недавно совершил свой первый набег в мир бокса, когда встретился с Нейтом Диасом. Хотя турнир оказался коммерческим провалом и Масвидаль проиграл близким решением судей экс-сопернику из UFC, по слухам, в будущем он планирует провести еще несколько боев на ринге.

Макгрегор также сообщил в социальных сетях, что выиграл 1,625 миллиона долларов, сделав ставку на то, что Диас победит Масвидаля. Это хороший повод для Хорхе бросить вызов Конору.

4. Пол Малиньяджи

Пол Малиньяджи

Вероятность организации такого боя не самая высокая, но «Magic Man» и «The Notorious», безусловно, внесли свою лепту в новейшую историю единоборств и поэтому фанатам подобный поединок был бы интересен. Тем более, что между этими двумя бойцами есть история.

Макгрегор пригласил бывшего чемпиона IBF и WBA по боксу в полусреднем весе в свой лагерь в качестве спарринг-партнера в преддверии печально сложившегося поединка на ринге против Флойда Мейвезера в 2017 году.

После того, как в социальных сетях появилось несколько роликов, на которых Макгрегор нокаутирует Малиньяджи во время тренировок, напряженность между бывшими спарринг-партнерами усилилась, и поползли слухи о том, что они встретятся в боксерском поединке в будущем.

Хотя этот бой так и не состоялся, Малиньяджи встретился с другим бывшим спарринг-партнером Макгрегора по тренировкам и некогда близким другом Артемом Лобовым в бою на голых кулаках в 2019 году на BKFC 6.

Тогда Пол неожиданно проиграл единогласным решением судей бывшему бойцу UFC в полулегком весе. Впоследствии Малиньяджи сделал себе карьеру боксерского комментатора и аналитика, а также работал на мероприятиях BKFC с тех пор, как завершил спортивную карьеру.

Можем ли мы ожидать, что в 42 года у него возникнет соблазн провести еще один бой со своим старым знакомым? Если BKFC предложит высокий гонорар, то шансы увеличатся в разы.

5. Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов (слева) globallookpress.com

Может ли это произойти еще раз? Возможно ли увидеть такое, что звезды сойдутся для того, чтобы одно из самых жарких противостояний в истории UFC возобновилось, но уже за пределами лиги Даны Уайта?

После того, как Нурмагомедов победил Макгрегора на UFC 229 в 2018 году и защитил титул чемпиона в легком весе, ирландец неустанно добивался матч-реванша.

Его разочарование от того, что Хабиб объявил о завершении карьеры всего 2 года спустя с момента их первого поединка, было зафиксировано на камеру во время съемок его документального фильма «Макгрегор навсегда», и ирландец тогда не упустил возможности раскритиковать Нурмагомедова за ранний уход из спорта.

Теперь, когда для Хабиба, похоже, настали трудные времена и у него возникли проблемы с российскими налоговыми органами, можем ли мы представить, что его загонят в угол и заставят согласиться выйти в клетку за крупную зарплату, чтобы снова встретиться со своим старым соперником?

Вероятность очень низкая. Впрочем, сейчас такое время, что возможно абсолютно все.