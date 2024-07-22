Яндироба финишировала Лемос, Гарсия разобрал Чоя. Обзор карда UFC Vegas 94

21 июля состоялся турнир UFC Vegas 94. В главном событии вечера встретились Аманда Лемос и Вирна Яндироба в женском минимальном весе

Результаты боев предварительного карда

1. Мохаммед Усман в тяжелом весе уступил Томасу Петерсону единогласным решением

2. Луана Каролина в женском наилегчайшем весе одолела единогласным решением Люси Пудилову

3. Лоик Раджабов в легком весе проиграл единогласным решением Трею Огдену

4. Миранда Маверик в женском наилегчайшем весе победила единогласным решением Дион Барбосу

5. Брайан Келлехер в легчайшем дивизионе уступил сабмишном в первом раунде Коди Гибсону

6. Хайдер Амил в полулегком дивизионе нокаутировал в первом раунде Джеонга Ли

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 94

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в полулегком весе с участием Ду Ху Чоя и Билла Алджео. Данное противостояние началось с агрессивных попыток американца перевести оппонента на канвас. Чою почти весь стартовый отрезок приходилось обороняться.

Билл все-таки добился своего, но практически сразу же угодил в ловушку визави. Южнокореец грамотно контратаковал в партере, накинув гильотину на противника. Алджео сумел выбраться из сложного положения, но Ду Ху продолжал контролировать его на канвасе.

От него последовала попытка выхода за спину и удушающего приема, однако Алджео вновь избежал досрочного поражения. Ему даже удалось подняться на ноги и отработать концовку первого раунда в стойке.

После перерыва Чой стремительно пошел вперед и начал разбивать своего противника на руках. Он поставил американцу несколько сечек на лице, а далее отправил его в нокдаун левым хуком. Судья вмешался в это избиение. Рефери остановил бой и присудил Чою победу.

Билл Алджео globallookpress.com

Следующий поединок состоялся в наилегчайшем дивизионе. В клетке встретились 14-й номер рейтинга Коди Дарден и Бруно Силва. Эта встреча началась с активного прессинга от представителя топ-15. Коди раз за разом пробивал визави в стойке и также пробовал стянуть его вниз.

Оказавшись на земле, Силва уже думал только о том, как бы не проиграть досрочно. Дарден грамотно работал в гранд-энд-паунде, а также постоянно пытался улучшить позицию и выйти на сабмишн. С большим трудом бразильцу удалось дотерпеть до перерыва.

Правда, на старте второго отрезка доминация Коди Дардена продолжилась. Американец вновь без особых проблем перевел оппонента на землю, предварительно обработав его корпус ударами в стойке.

А вот далее произошло то, чего никто не ожидал. Силва поднялся на ноги и потряс соперника мощным апперкотом. Дарден оказался в стоячем нокдауне, а Бруно продолжил его добивать и в итоге заставил судью остановить данный поединок.

В легком весе в октагоне встретились 37-летний ветеран Курт Холобау и вчерашний дебютант лиги Кайнан Кручевски. Более молодой бразилец с самого начала встречи решил сыграть на своих физических кондициях. Он легко зашел в клинч и контролировал визави у сетки.

Холобау долгое время не мог выбраться из захвата. Вдобавок, он постоянно пропускал мощные удары коленями по корпусу. После перерыва ветеран воспрял духом. Холобау пошел вперед и потряс Кручевски ударами в стойке.

Кайнан пребывал в состоянии грогги, находившись в шаге от досрочного поражения. Но Курт вместо того, чтобы добить потрясенного соперника, решил завязать его в партере. Раунд ветеран забрал, однако возможность закончить бой досрочно в свою пользу упустил.

В заключительном отрезке, невосстановившийся от нокдауна Кручевски, пытался максимально засушить поединок. Он навязывал сопернику борьбу, а тот удачно оборонялся от тейкдаунов и перерабатывал его на руках.

Итог боя оказался максимально закономерным. Курт Холобау одержал победу единогласным решением судей со счетом 29-28.

Гарсия и Яндироба порадовали фанатов яркими финишами

Сеунгву Чой globallookpress.com

В рамках со-главного события вечера состоялся поединок в полулегком весе с участием Стива Гарсии и Сеунгву Чоя, хотя изначально здесь должны были драться в среднем дивизионе Чон Ен Пак и Брэд Таварес.

Однако данное противостояние отменилось и парни из категории до 66 кг согласились их заменить. Правда, конкурентой битвы не вышло. Встреча началась с давления от Стива, который был нацелен на перевод боя в партер.

Провести тейкдаун у него не вышло, но зато удалось подловить оппонента в стойке. Сеунгву слишком вальяжно работал ногами с дальней дистанции, полностью забыв про защиту, чем воспользовался его соперник.

Гарсия наградил представителя Южной Кореи серией плотных ударов в голову, после чего тот сразу же рухнул на землю. Далее от Стива последовало добивание в гранд-энд-паунде, которое заставило рефери вмешаться и остановить бой.

Таким образом, Гарсия одержал яркую победу техническим нокаутом на отметке в одну минуту и 36 секунд. Данный триумф стал для него уже четвертым кряду. И вполне вероятно, что далее Стиву дадут более серьезного противника, возможно, даже кого-то из топ-15.

В главном событии вечера в женском минимальном весе встретились Аманда Лемос и Вирна Яндироба, третий и пятый номера рейтинга. В этом поединке девушки сходу решили проверить чья борьба лучше.

Яндироба удачно перевела соперницу, но угодила в гильотину, из которой выбралась с большим трудом. Впрочем, ее ответ не заставил себя ждать. Вирна заняла доминирующую позицию в партере, после чего плотно прихватила ногу Аманды и пыталась выйти на скручивание пятки.

Лемос также выбралась из захвата и на этом первый раунд закончился. В начале второго отрезка Аманда наградила соотечественницу из Бразилии зубодробительным апперкотом, после которого Вирна вновь пошла в ноги. Как и в начале встречи, она едва не попалась на сабмишн.

Выбравшись из сложной ситуации, Яндироба поймала Лемос на армбар и заставила ее постучать. Для Вирны эта победа стала уже четвертой кряду. После виктории она обратилась к руководству промоушена с призывом устроить ей титульный поединок с действующей чемпионкой Вэйли Чжан.