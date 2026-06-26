Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Продолжаются матчи третьего тура — 6 матчей в группах I, H и G

Норвегия — Франция

22:00 мск, Фоксборо

Очередной игровой день стартует сразу же топовым матчем фаворитов и лидеров своей группы. И норвежцы, и французы уже набрали по шесть зачетных баллов и досрочно вышли в плей-офф мундиаля, а теперь между собой решат, кто будет первым. Это противостояние уже многие окрестили через призму битвы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, которые забили по четыре мяча в двух стартовых матчах , но мы все же его рассмотрим в другом ключе.

Сборная Норвегии подходила к чемпионату мира в качестве претендента на высокие места и в статусе «темной лошадки», но точно не кандидата на место даже в четвертьфинале. Но старт выдался настолько удачным, что заставил скептиков задуматься. Сначала норвежцы разгромили Ирак (4:1), а затем справились и с Сенегалом (3:2). После этого уже многие заговорили о настоящей силе норвежской сборной.

А вот сборная Франции точно никого не удивляет. «Трехцветные» были главными фаворитами в борьбе за победу на турнире и остаются ними. Начало главного турнира четырехлетия для французов выдалось более чем удачным . Подопечные Дидье Дешама в первом туре разобрались с сенегальцами (3:1), а затем разбили иракцев (3:0). Главная команда Франции должна еще прибавлять по ходу турнира и точно претендовать на победу.

Если говорить о раскладах перед матчем, то сборная Франции, безусловно, является явным фаворитом. Состав у французов намного сильнее, а игра стабильнее и ровнее. Если у норвежцев вся надежда на Холанна, то вот у Франции помимо Мбаппе есть ряд других звездных футболистов, и они есть на каждой позиции. К тому же, ничья позволит сборной Франции остаться первой в турнирной таблице, поэтому кажется, что все очевидно .

Команды уже долгое время не играли между собой. Последний очный матч соперников датирован еще 2014 годом, когда французы разгромили норвежцев со счетом 4:0. В последних пяти встречах же полное равенство — три ничьи и по одной победе каждой из сборных.

31-я в рейтинге ФИФА Норвегия не проигрывает уже на протяжении пяти матчей (три победы и две ничьи), а Франция, которая занимает третью строчку в мире, выиграла семь из восьми последних игр, однако между ними все же затесалось одно поражение. Нас ждет игра за первое место, которую точно нельзя пропускать, ведь должно быть максимально интересно.

сборная Франции globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол LiveSport.Ru Никита Головахин уверен, что норвежцы смогут навязать французам борьбу, поэтому ставит на то, что Норвегия не проиграет за 2.14.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Тут даже объяснять ничего не нужно. Топовый поединок топовых европейских команд с топовыми футболистами. Плюс ко всему удобное время, поэтому нужно это все совместить и глянуть топовый футбольчик перед сном.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Сенегал — Ирак

22:00 мск, Торонто

Интересно, есть кто-то, кто предпочтет смотреть этот матч, а не Франция — Норвегия, ведь они будут в одно время? Безусловно, это не касается жителей Сенегала и Ирака, которые сто процентов будут следить за своими сборными. А тут будет на что посмотреть! Должно быть напряженно, ведь обе команды плохо стартовали на мундиале и для того, чтобы сохранить шансы на плей-офф, им необходимо только побеждать и делать это с как можно более крупным счетом.

От сборной Сенегала на этом турнире точно ждали большего. Одна из лучших команд Африки ехала на мундиаль в предвкушении отличного результата, но в итоге может остаться даже за бортом плей-офф. Сенегальцы проиграли два стартовых матча и пока не имеют зачетных баллов. Если поражение в первом туре от Франции (1:3) можно списать на силу соперника, то вот проигрыш Норвегии во втором туре (2:3) был не совсем ожидаемым. «Львы Теранги», по сути, проиграли матч за второе место и теперь поставили себя в сложное положение .

Что касается сборной Ирака, то от нее на турнире ничего и не ждали. «Львы Месопотамии» попали в такую группу, где каждая из команды была сильнее их. В итоге иракцы не имели шансов в стартовых матчах, сначала уступив Норвегии с результатом 1:4, а затем проиграв в Франции со счетом 0:3. В итоге подопечные Грэма Арнольда из-за разницы мячей практически лишились шансов на выход в плей-офф, но от них этого и не ждали. Даже набранное очко в этой игре будет на вес золота .

Сенегальцы в четвертый раз принимают участие в мундиале и их лучшим достижением был четвертьфинал 2002 года. Безусловно, повторить этот результат Садио Мане и кампании вряд ли удастся, а пока что главной целью является выйти в плей-офф. Сейчас Сенегал находится на 15-й строчке в рейтинге ФИФА, поэтому невыход в топ-16 мундиаля точно будет считаться провалом .

Иракская национальная команда, которая выступает на мировых чемпионатах второй раз, сейчас располагается на 57-м месте в рейтинге ФИФА. Даже если сборная не сможет набрать ни одного очка в трех матчах, то это не будет провалом, поскольку основную задачу они уже решили — вышли на мундиаль . В 2002 году Ирак выиграл Кубок Азии, что и остается главным достижением команды в истории.

Между собой соперники еще не встречались, а у обоих коллектив сейчас серии являются неутешительными. Сенегальцы не могут победить в четырех подряд матчах, в трех из которых проиграли, а иракцы проиграли три последние встречи, а выигрывали лишь пять игр тому назад. Кто сможет прервать серию неудач?

Конечно, фаворитом является сборная Сенегала, которая должна доказать свою силу, победить, занять третью строчку в своей группе и ожидать результатов остальных групп.

Садио Мане globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол LiveSport.Ru Никита Головахин предполагает, что сенегальцы будут забивать много, поэтому ставит, что сборная Сенегала забьет в каждом из таймов.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Ну согласитесь, что мало таких, кто предпочтет смотреть этот матч? Это только для настоящих ценителей футбола. Смотрим Норвегию и Францию, а сюда даже не переклациваем.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия

03:00 мск, Хьюстон

Одна из главных сенсаций мундиаля против команды, от которой можно было ожидать хорошего выступления на турнире. Соперники продолжают претендовать на выход из группы и имеют все шансы на это. Африканской и азиатской командам нужно только побеждать, чтобы выходить в плей-офф, поэтому должно быть зрелищно, должна быть игра в атаку и без отсидки в обороне . То, что мы любим.

Сборная Кабо-Верде уже прославилась на ЧМ-2026 своей игрой с Испанией в первом туре. Кабовердианцы сохранили свои ворота на замке и сыграли вничью с одними из фаворитов турнира (0:0), а их 40-летний вратарь Возинья стал настоящей звездой и на него в социальной сети подписалось почти 15 миллионов человек. После этого «синие акулы» также поделили очки с Уругваем (2:2). Теперь «креолы» с двумя очками занимают вторую строчку в турнирной таблице и даже в случае ничьей могут пройти дальше.

А вот сборная Саудовской Аравии поставила себя в такое положение, когда необходимо только побеждать. «Зеленые» сейчас с одним очком занимают последнюю строчку в турнирной таблице. «Соколы» смогли расписать мировую с Уругваем (1:1), а затем получили четыре безответных мяча от Испании. Но все равно победа в этой игре практически наверняка выведет саудовцев в плей-офф.

Национальная команда Кабо-Верде впервые в истории попала на мундиаль и сразу же показывает такой достойный результат. Подопечные Бубишты сейчас идут на 67-й строчке в рейтинге ФИФА, а лучшим результатом сборной является четвертьфинал Кубка Африки. Сейчас же небезызвестные российским болельщикам Кевин Ленини и Беншимол вместе с партнерами по команде могут устроить настоящий праздник своей стране, выйдя из группы на ЧМ .

Сборная Саудовской Аравии же в седьмой раз принимает участие в чемпионатах мира, но дальше 1/8 финала еще никогда не забиралась. Если же говорить о Кубке Азии, то команда трижды побеждала на этом турнире. Перспективы подопечных Йоргоса Дониса на этом турнире? Думается, что максимумом является выход из группы, а в плей-офф соперники уже будут такой силы, которые будут не по зубам 61-й на данный момент сборной в рейтинге ФИФА.

Команды впервые встретятся между собой. У Кабо-Верде сейчас отличная серия из пяти матчей без поражений (три ничьи и две победы), а вот Саудовская Аравия выиграла только один из последних восьми матчей, проиграв в них пять раз. Шансы на успех команд в этой игре являются примерно равными, чем и интересна данная встреча . А решить все может одна ошибка, один полумомент, одна деталь.

Возинья globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол LiveSport.Ru Линар Мансуров тоже думает, что команды будут бежать вперед, поэтому ставит, что обе забьют за 1.78.

⏰⏰ — два будильника из трех. Играют не совсем известные нам команды, но все же два будильника по двум причинам — игра за выход в плей-офф чемпионата мира и участие футболистов, которые играют в РПЛ. Фанаты «Краснодара» и «Акрона» должны оценить.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Уругвай — Испания

03:00 мск, Сапонан

Уругвай пока что можно отнести к одним из неудачников турнира, но у них еще есть возможность исправить ситуацию. А вот Испания смогла реабилитироваться за неудачу в первом туре и теперь имеет все шансы, как и ожидалось, выиграть свою группу. Эту игру смело можно называть матчем за первую строчку, поэтому должно быть ну очень интересно .

Уругвайская «националка» дважды сыграла вничью на старте мундиаля с командами, которые должна была обыгрывать. Сначала «чарруа» не смогли обыграть Саудовскую Аравию (1:1), а затем поделили очки с Кабо-Верде (2:2). «Небесные олимпийцы» поставили себя в крайне затруднительное положение и теперь им нужно лишь выигрывать, чтобы точно выйти в плей-офф , ничья оставит лишь маленькие шансы, а вот в случае поражения это будет последняя игра команды на турнире.

Национальная команда Испании тоже успела всех удивить на старте, не сумев забить Кабо-Верде (0:0), но затем сполна реабилитировалась в игре с Саудовской Аравией, забив целых четыре мяча и не пропустив. Теперь «красная фурия» является фаворитом в борьбе за первое место и только поражение может испанцев его лишить .

Сборная Уругвая является титулованной командой. В активе урувайцев две победы на чемпионатах мира и пятнадцать побед на Кубке Америки. Правда, последняя победа датирована еще 2011 годом, а в последнее время команда звезд с неба не хватает. Подопечные Марсело Бьелсы сейчас идут на шестнадцатой строчке в рейтинге ФИФА и жаждят хотя бы выйти в плей-офф, иначе будет полный провал . В любом случае, далеко команда вряд ли зайдет и этого ждать не стоит.

А вот сборная Испании наоборот должна добраться до последних стадий соревнования. Многие эксперты называют именно подопечных Луиса де ла Фуэнте главными претендентами на победу на мундиале. Вторая команда в рейтинге ФИФА с такими звездными футболистами в составе и должна стремиться только к этому . Испанцы уже были чемпионами мира в 2010 году, а на Евро побеждали и вовсе четыре раза, последний из которых был в 2024 году.

Что говорит статистика? Уругвайцы не могут победить в шести матчах кряду, имея крайне неутешительную серию, а вот испанцы не проигрывают на протяжении двенадцати встречи. Испанская команда на этом турнире еще даже не пропускала. Фаворит, кажется, очевиден, но все равно европейской команде нужно будет все доказывать на футбольном поле.

сборная Испании globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко ждет много голов в этой игре, поэтому ставит на тотал больше 3,5 за 3.20.

⏰⏰⏰— три будильника из трех. Титулованные команды, классные футболисты, первое место на кону — что еще нужно? Конечно, смотрим, другого выбора просто нет.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Египет — Иран

06:00 мск, Сиэтл

И вновь нас ждет «заруба», которая решит многое в своей группе. Египтян для прохода в плей-офф полностью устроит ничейный результат, но все мы знаем, что бывает, когда команда играет на ничью. Иранцам же необходима только победа, поэтому они точно будут рисковать, раскрываться и бежать вперед. Африкано-азиатское противостояние должно получиться на славу .

Египетская национальная команда на старте мирового чемпионата смогла сыграть вничью с грозной Бельгией (1:1), а затем уверенно разобралась с Новой Зеландией (3:1). В итоге «фараоны» смогли набрать четыре очка и лидируют в своей группе, но так сложилось ситуация, что в случае поражения их могут обойти сразу две сборные, поэтому сборной Египта проигрывать катастрофически нельзя.

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Сборная Ирана пока что выступает в своем стиле и в свою силу. Иранцы не смогли обыграть Новую Зеландию (2:2), но при этом отобрали очки у Бельгии (0:0). В итоге «персидские леопарды» с двумя баллами идут на второй строчке в турнирной таблице. От «принцев персии» можно ожидать чего угодно, но одно можно сказать точно — они никогда не сдаются .

Лучшим результатом египтян, которые в четвертый раз выступают на чемпионате мира, была 1/8 финала. Сейчас команда идет на 29-й строчке в рейтинге ФИФА и намерена как минимум повторить это достижение. У сборной Египта есть ярковыраженные лидеры в лице Мохамеда Салаха и Омара Мармуша, а также сплоченный коллектив и надежная оборона, поэтому семикратные чемпионы Африки вполне могут выйти из группы .

Иранцы же из шести выступлений на мировом чемпионате так ни разу и не смогли пробиться в плей-офф. Сейчас у 20-й в рейтинге ФИФА команды есть прекрасная возможность сделать это. Трехкратные чемпионы Азии настроены решительно изменить неутешительную статистику и стать участником плей-офф главного турнира четырехлетия .

сборная Испании globallookpress.com

Сборные Египта и Ирана проведут первую очную встречу за все время. Они подходят к ней в отличной форме: египтяне проиграли только один раз в шести последних встречах, а иранцы имеют серию из пяти матчей без поражений. Шансы на успех кажутся полностью равными и предсказать что-то до игры крайне сложно . Точно будет напряженно и с интригой.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол LiveSport.Ru Линар Мансуров видит перспективу в атакующей игре команд, поэтому ставит на то, что оба коллектива смогут забить за 2.15.

⏰⏰ — два будильника из трех. Это еще максимум. Пожалуй, что проснутся в столь ранее время смотреть данный матч только поклонники этих команд или же лично Мохамеда Салаха. Думается, что яркого зрелища они там не увидят, но все же решается судьба путевки в плей-офф, поэтому глянуть можно.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Новая Зеландия — Бельгия

06:00 мск, Ванкувер

Момент истины для обеих команд. Сборным из Океании и Европы нужна только победа, чтобы пробиться в плей-офф. Если для новозеландцев невыход из группы не будет чем-то страшным, то вот вылет бельгийцев на групповой стадии будет существенным провалом. Соперникам нужен результат, а именно победа, поэтому ожидания от матча велики : игра в атаку, но с оглядкой на оборону, поскольку цена ошибки достаточно высока.

Сборная Новой Зеландии на старте мундиаля смогла добыть очко в игре с Ираном (2:2), а вот затем практически без шансов уступила Египту (1:3). «Белые» сейчас с одним очком в активе идут на последней строчке в турнирной таблице группы, но победа практически наверняка выведет команду в плей-офф.

От сборной Бельгии точно ожидали другого на групповом этапе мирового чемпионата. «Красные дьяволы» продолжают идти без побед. Сначала бельгийцы поделили очки с Египтом (1:1), а затем сыграли вничью с Ираном (0:0). Бельгийская сборная поставила себя в незавидное положение . Команда с двумя очками идет третьей в турнирной таблице и для выхода в 1/16 финала турнира должна только побеждать.

Новая Зеландия, которая идет на 85-м месте в рейтинге ФИФА, еще никогда не выходила из группы на чемпионатах мира. И в то, что это случится сейчас, тоже верится в с трудом. Новозеландцы приезжали на мундиаль в качестве одних из главных андердогов турнира и то, что они уже смогли набрать одно очко, дорогого стоит. Шестикратным чемпионам Кубка наций ОФК не по силам конкурировать даже с командами из Азии или Африки .

А вот бельгийцы уже который чемпионат мира подряд пытаются заявить о себе, но в медали им удалось залезть только в 2018 году в России. Для золотого поколения бельгийского футбола это по сути последний шанс проявить себя на чемпионате мира . Сейчас бельгийская «националка» располагается на девятой строчке в рейтинге ФИФА и ей по силам забраться далеко, но для начала нужно хотя бы выйти из группы, иначе подопечных Руди Гарсии не простят на родине.

Новозеландцы и бельгийцы пока что между собой не встречались, а вот нынешняя форма команд существенно разниться: Новая Зеландия не может победить уже четыре матча, а Бельгия не проигрывает на протяжении 15 встреч. Фаворит, конечно, очевиден, но европейская сборная была таковой и в играх с Египтом и Ираном.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол LiveSport.Ru Никита Головахин не сбрасывает Новую Зеландию со счетов и ставит на то, что обе команды смогут забить за 2.27.

⏰⏰ — два будильника из трех. Хоть и решается судьба сборной Бельгии на турнире, но верится в сенсацию с трудом, поэтому можно высыпаться, а потом зайти на наш сайт и посмотреть, что бельгийцы победили и вышли в плей-офф.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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