прогноз на исход матча ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.70

26 июня в рамках третьего тура группы I ЧМ-2026 сыграют Норвегия и Франция. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.70.

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Норвегия: экзамен перед плей-офф

Перед матчем: Норвегия занимает второе место в турнирной таблице группы I по итогам двух туров, набрав 6 очков при разнице мячей 7:3.

Последние матчи: В первых двух турах ЧМ-2026 норвежцы показали свою атакющую мощь, поочередно обыграв Ирак (4:1) и Сенегал (3:2).

Перед мундиалем скандинавы провели две встречи, где сначала одержали победу над Швецией (3:1), а затем разошлись миром с Марокко (1:1)

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Столе Сольбаккена приехала на турнир в статусе «темной лошадки», способной не только выйти из группы, но и пошуметь в стадии плей-офф.

С задачей выхода из группы Норвегия справилась отлично, теперь команде предстоит серьезный экзамен в матче с финалистами двух последних мундиалей.

Франция: без главного тренера

Перед матчем: Французы возглавляют турнирную таблицу группы I после двух туров, набрав 6 баллов при разнице мячей 6:1.

Последние матчи: Свои первые матчи на ЧМ-2026 «трехцветные» ожидаемо завершили победами над командами Сенегала (3:1) и Ирака (3:0).

Перед мундиалем гаитяне провели две встречи — сначала команда проиграла Кот-д'Ивуару (1:2), а затем без проблем выиграла у Северной Ирландии (3:1).

Состояние команды: Франция уверенно выиграла свои первые матчи на турнире и подтвердила статус одного из главных фаворитов турнира, обеспечив место в плей-офф за тур до финиша.

В матче за первое место с норвежцами команда подойдет без главного тренера команды Дидье Дешама, который уехал из расположения сборной по семейным обстоятельствам. Но даже без своего многолетнего наставника «трехцветные» могут обыграть даже таких крепких оппонентов.

На что ставят в матче Норвегия — Франция Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Франция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Норвегия не проигрывала в пяти последних матчах кряду

Франция забивает в последних 15-ти играх подряд

Команды сыграют друг против друга впервые с 2014-го года, тогда «трехцветные» разгромили скандинавов со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Франции явным фаворитом с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.40, а победа сборной Норвегии — в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.65 и 2.16.

Прогноз: Обе команды играют на турнире в крайне результативной манере и если французы будут намерены где-то сыграть построже в обороне, то норвежцы вряд ли оставят ворота Майка Меньяна «сухими» и вполне могут открыть счет.

2.70 Норвегия забьет первой Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч Норвегия — Франция позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Норвегия забьет первой за 2.70.

Прогноз: Также можно поставить на то, что Норвегия удивит общественность и не проиграет «трехцветным» в очной встрече.

2.14 Норвегия не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Норвегия — Франция позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Норвегия не проиграет за 2.14