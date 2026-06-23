Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не сможет руководить национальной командой в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Норвегии. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Ховкинс.

Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции globallookpress.com

Стало известно, что у Дешама умерла мать. Специалист покинет США для того, чтобы быть как можно ближе к своим близким и присутствовать на похоронах.

По согласованию с президентом Федерация футбола Франции Филиппом Диалло, поручил своему помощнику Ги Стефану возглавить национальную команду до своего возвращения.

Французская национальная команда располагается на 1-м месте в группе I с 6-ю очками в активе после двух туров.

Напомним, что встреча заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Франции состоится 26-го июня в 22:00 мск. За самыми актуальными новостями чемпионата мира 2026-го года следите по этой ссылке.