Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в GoogleПодписаться+

День, в который великие форварды будто устроили отдельный турнир внутри чемпионата мира. Лео Месси промахнулся с пенальти, а потом всё равно стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Килиан Мбаппе переждал двухчасовую грозу и снова сократил расстояние до аргентинца. Эрлинг Холанн сначала промахнулся по почти пустым воротам, но быстро вернулся к привычному образу терминатора, которого лучше не оставлять рядом со штрафной. А Алжир перевернул матч с Иорданией и помог Аргентине досрочно выиграть группу.

Аргентина — Австрия 2:0

Группа J

Стадион в Далласе ждал не просто матч Аргентины, а новую страницу истории от Месси. Она могла открыться уже на девятой минуте, но пенальти ушёл мимо штанги. Для любого другого это был бы тяжёлый груз на весь вечер. Для Месси — пауза перед неизбежным.

Пенальти Лео Месси
Пенальти Лео Месси globallookpress.com

Рекорд не сорвался

На 38-й минуте Факундо Медина прорвался слева и откатил мяч к линии штрафной. Тиаго Альмада пропустил передачу, а Месси оказался там, где его нельзя оставлять одного. Удар — и 17-й гол на чемпионатах мира. Уже в добавленное время Лео затолкал второй и довёл рекорд до 18 мячей, оставив позади Мирослава Клозе.

Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com

У этой истории есть странная деталь — Месси теперь чаще всех в истории ЧМ промахивался с пенальти, но в тот же вечер стал главным снайпером турнира всех времён. Аргентина вышла в плей-офф, а её лидер снова сделал так, что даже ошибка с точки выглядит частью большого сценария.

Франция — Ирак 3:0

Группа I

Франция начала матч в сухую погоду, ушла на перерыв под ливнем, а вернулась на поле только через 131 минуту. В Филадельфии случилась первая погодная остановка этого ЧМ, болельщиков отправляли в подтрибунные помещения, газон заливало водой, а второй тайм стал редким отрезком турнира без паузы на «водопой».

Мбаппе помогает убирать воду с поля
Мбаппе помогает убирать воду с поля globallookpress.com

Погоня Мбаппе

Килиан Мбаппе к началу матча уже знал, что Месси обновил мировой рекорд, поэтому не стал скромничать. Сначала Мбаппе забил с левой из-за штрафной, а спустя два с половиной часа забил ещё один — уже после подарка от иракской обороны и передачи Усмана Дембеле. Теперь у Мбаппе 16 голов на ЧМ, всего на два меньше, чем у Месси.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Усман Дембеле тоже успел оставить свой след, сначала Усман помог Мбаппе, затем сам забил свой первый гол на чемпионатах мира после передачи Майкла Олисе. Франция прошла дальше и всё больше выглядит командой не одного Мбаппе, а целой линии атаки, где каждый способен выдать матч мирового уровня. Но гроза в Филадельфии всё равно останется главным кадром матча — игра растянулась почти на четыре часа.

Гол Дембеле
Гол Дембеле globallookpress.com

Норвегия — Сенегал 3:2

Группа I

Норвегия вернулась на чемпионат мира после 28 лет паузы и уже после двух туров буквально ногой открыла себе дверь в плей-офф. Сенегал снова не выглядел слабым соперником, но снова слишком поздно разогнался. Против Холанна такие задержки обычно заканчиваются плохо.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн globallookpress.com

Тень в штрафной

В первом тайме Эрлинг Холанн украл мяч у Эдуара Менди и неожиданно попал в штангу почти по пустым воротам. Этот промах выглядел даже страннее гола, потому что Холанн в таких эпизодах обычно не прощает. Однако после перерыва Эрлинг всё исправил, сначала забил после передачи Мартина Эдегора, потом замкнул ещё один кросс и довёл свой счёт на турнире до четырёх мячей.

Норвежцы празднуют гол
Норвежцы празднуют гол globallookpress.com

Сенегал отвечал забегами Исмаилы Сарра, который оформил дубль и устроил нервную концовку, которую Норвегия выдержала. Вокруг этой команды всё очень просто и поэтому страшно для соперников. Есть Эдегор, который видит передачу раньше остальных, и есть Холанн, который со страшной скоростью бежит туда, где через секунду будет гол.

Исмаила Сарр
Исмаила Сарр globallookpress.com

Иордания — Алжир 1:2

Группа J

Иордания снова показала, что её дебют на ЧМ не стоит сводить лишь к самому факту участия. Команда терпела, держалась, ловила моменты и в первом тайме вышла вперёд после удара Низара Аль-Рашдана внешней стороной стопы. Лука Зидан дотянулся до мяча, но не спас Алжир.

Гол Иордании
Гол Иордании globallookpress.com

Угловые вместо красоты

Алжир весь вечер был ближе к голу по игре, но долго не мог превратить преимущество в счёт. Помогли, как часто бывает, стандарты. Сначала Надир Бенбуали сравнял после углового, затем Амин Гуири быстрее всех среагировал на второй мяч и затолкал победный. Не самый изящный путь к результату, зато именно он оставил Алжир в турнире.

Гол Бенбуали
Гол Бенбуали globallookpress.com

Иордания после болезненного поражения потеряла шансы на плей-офф, но точно заслужила уважение нейтрального болельщика. Алжир добыл первую победу на ЧМ за 12 лет и теперь сыграет с Австрией за второе место в группе. Заодно этот камбэк окончательно закрепил Аргентину на первой строчке группы J.

Гол Амина Гуири
Гол Амина Гуири globallookpress.com

Что будет дальше

Аргентина уже в плей-офф и уже первая в группе — вместе с рекордом Месси это выглядит идеальным началом защиты титула. Франция и Норвегия тоже прошли дальше и теперь сыграют между собой за первое место в группе I: Мбаппе против Холанна в гонке за лучшего бомбардира турнира. Алжир и Австрия разыграют вторую позицию в группе J, где цена одной ошибки теперь критическая.

Календарь и таблица ЧМ-2026

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