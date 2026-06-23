День, в который великие форварды будто устроили отдельный турнир внутри чемпионата мира. Лео Месси промахнулся с пенальти, а потом всё равно стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Килиан Мбаппе переждал двухчасовую грозу и снова сократил расстояние до аргентинца. Эрлинг Холанн сначала промахнулся по почти пустым воротам, но быстро вернулся к привычному образу терминатора, которого лучше не оставлять рядом со штрафной. А Алжир перевернул матч с Иорданией и помог Аргентине досрочно выиграть группу.

Аргентина — Австрия 2:0

Группа J

Стадион в Далласе ждал не просто матч Аргентины, а новую страницу истории от Месси. Она могла открыться уже на девятой минуте, но пенальти ушёл мимо штанги. Для любого другого это был бы тяжёлый груз на весь вечер. Для Месси — пауза перед неизбежным.

Пенальти Лео Месси globallookpress.com

Рекорд не сорвался

На 38-й минуте Факундо Медина прорвался слева и откатил мяч к линии штрафной. Тиаго Альмада пропустил передачу, а Месси оказался там, где его нельзя оставлять одного. Удар — и 17-й гол на чемпионатах мира. Уже в добавленное время Лео затолкал второй и довёл рекорд до 18 мячей, оставив позади Мирослава Клозе.

Лионель Месси globallookpress.com

У этой истории есть странная деталь — Месси теперь чаще всех в истории ЧМ промахивался с пенальти, но в тот же вечер стал главным снайпером турнира всех времён. Аргентина вышла в плей-офф, а её лидер снова сделал так, что даже ошибка с точки выглядит частью большого сценария.

Франция — Ирак 3:0

Группа I

Франция начала матч в сухую погоду, ушла на перерыв под ливнем, а вернулась на поле только через 131 минуту. В Филадельфии случилась первая погодная остановка этого ЧМ, болельщиков отправляли в подтрибунные помещения, газон заливало водой, а второй тайм стал редким отрезком турнира без паузы на «водопой».

Мбаппе помогает убирать воду с поля globallookpress.com

Погоня Мбаппе

Килиан Мбаппе к началу матча уже знал, что Месси обновил мировой рекорд, поэтому не стал скромничать. Сначала Мбаппе забил с левой из-за штрафной, а спустя два с половиной часа забил ещё один — уже после подарка от иракской обороны и передачи Усмана Дембеле. Теперь у Мбаппе 16 голов на ЧМ, всего на два меньше, чем у Месси.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Усман Дембеле тоже успел оставить свой след, сначала Усман помог Мбаппе, затем сам забил свой первый гол на чемпионатах мира после передачи Майкла Олисе. Франция прошла дальше и всё больше выглядит командой не одного Мбаппе, а целой линии атаки, где каждый способен выдать матч мирового уровня. Но гроза в Филадельфии всё равно останется главным кадром матча — игра растянулась почти на четыре часа.

Гол Дембеле globallookpress.com

Норвегия — Сенегал 3:2

Группа I

Норвегия вернулась на чемпионат мира после 28 лет паузы и уже после двух туров буквально ногой открыла себе дверь в плей-офф. Сенегал снова не выглядел слабым соперником, но снова слишком поздно разогнался. Против Холанна такие задержки обычно заканчиваются плохо.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Тень в штрафной

В первом тайме Эрлинг Холанн украл мяч у Эдуара Менди и неожиданно попал в штангу почти по пустым воротам. Этот промах выглядел даже страннее гола, потому что Холанн в таких эпизодах обычно не прощает. Однако после перерыва Эрлинг всё исправил, сначала забил после передачи Мартина Эдегора, потом замкнул ещё один кросс и довёл свой счёт на турнире до четырёх мячей.

Норвежцы празднуют гол globallookpress.com

Сенегал отвечал забегами Исмаилы Сарра, который оформил дубль и устроил нервную концовку, которую Норвегия выдержала. Вокруг этой команды всё очень просто и поэтому страшно для соперников. Есть Эдегор, который видит передачу раньше остальных, и есть Холанн, который со страшной скоростью бежит туда, где через секунду будет гол.

Исмаила Сарр globallookpress.com

Иордания — Алжир 1:2

Группа J

Иордания снова показала, что её дебют на ЧМ не стоит сводить лишь к самому факту участия. Команда терпела, держалась, ловила моменты и в первом тайме вышла вперёд после удара Низара Аль-Рашдана внешней стороной стопы. Лука Зидан дотянулся до мяча, но не спас Алжир.

Гол Иордании globallookpress.com

Угловые вместо красоты

Алжир весь вечер был ближе к голу по игре, но долго не мог превратить преимущество в счёт. Помогли, как часто бывает, стандарты. Сначала Надир Бенбуали сравнял после углового, затем Амин Гуири быстрее всех среагировал на второй мяч и затолкал победный. Не самый изящный путь к результату, зато именно он оставил Алжир в турнире.

Гол Бенбуали globallookpress.com

Иордания после болезненного поражения потеряла шансы на плей-офф, но точно заслужила уважение нейтрального болельщика. Алжир добыл первую победу на ЧМ за 12 лет и теперь сыграет с Австрией за второе место в группе. Заодно этот камбэк окончательно закрепил Аргентину на первой строчке группы J.

Гол Амина Гуири globallookpress.com

Что будет дальше

Аргентина уже в плей-офф и уже первая в группе — вместе с рекордом Месси это выглядит идеальным началом защиты титула. Франция и Норвегия тоже прошли дальше и теперь сыграют между собой за первое место в группе I: Мбаппе против Холанна в гонке за лучшего бомбардира турнира. Алжир и Австрия разыграют вторую позицию в группе J, где цена одной ошибки теперь критическая.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».