Норвегия и Франция подходят к последнему туру группы I уже с путёвками в плей-офф. Тем не менее, первое место остаётся на кону, а вместе с ним — более удобный маршрут в следующей стадии. Франции достаточно ничьей благодаря лучшей разнице мячей, Норвегии нужна победа.

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21:30 А это стартовый состав сборной Франции: Меньян, Упамекано, Кунде, Тео Эрнандес, Лакруа, Коне, Чуамени, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Дуэ.

21:28 Сборная Норвегии начнёт матч, по сути, резервным составом: Сельвик, Эстигор, Бьёркан, Фальхенер, Берг, Эурснес, Торстведт, Осгор, Шельдеруп, Бобб, Ларсен.

21:20 По игре Франция выглядит командой, у которой вариантов атаки больше, чем у любого соперника на турнире. Килиан Мбаппе снова находится в центре всего, но вокруг него достаточно движения и качества. Усман Дембеле добавляет резкость, Майкл Олисе хорошо работает между линиями, Дезире Дуэ или Брадли Барколя могут дать ширину и скорость слева. Даже если Франция будет экономить часть сил, её глубина состава позволяет не проседать.

21:15 Франция тоже проходит группу уверенно. Победы над Сенегалом и Ираком принесли команде шесть очков, хорошую разницу мячей и спокойную позицию перед последним туром. Но против Норвегии на скамейке не будем Дидье Дешама, он уехал во Францию на похороны матери. Командой у бровки будет руководить Ги Стефан — эмоционально ситуация всё равно выбивается из нормы.

21:10 Стане Сольбаккену нужно решить, насколько сильно рисковать перед плей-офф. После победы над Сенегалом у нескольких игроков были проблемы с мышцами, тренер говорил о тяжёлой нагрузке, влажности и необходимости беречь силы. Поэтому Норвегия может подойти к матчу осторожнее, чем предполагает вывеска Холанн против Мбаппе. Победа даст первое место, но цена лишней усталости тоже понятна. Норвежцы уже выполнили большую часть работы, и теперь им важно не растерять физику перед 1/16 финала.

21:05 Для Норвегии этот чемпионат мира уже получился очень громким. Команда не играла на турнире с 1998 года, а теперь начала с двух побед, забила семь мячей Ираку и Сенегалу и вышла дальше без ожидания чужих результатов. Эрлинг Холанн забивал много, вовремя и быстро превратил норвежское возвращение на ЧМ в одну из заметных историй группового этапа.

21:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.70