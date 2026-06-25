27 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Уругвай и Испания. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.

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Уругвай

Турнирное положение: Уругвайцы выглядят не столь ярко, и пока не познали вкус победы на Мундиале. Тем не менее, команда в своем квартете пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы.

При этом Уругвай в двух турах добыл всего 2 зачетных балла. Вот только пропустила команда три мяча при таком же количестве забитых в ворота соперников.

Последние матчи: стартовый поединок на Мундиале команда провела неудачно. Уругвай не смог обыграть саудитов (1:1).

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После того команда расписала паритет еще и с Кабо-Верде (2:2). Плюс прямо перед чемпионатом мира она разошлась сухим миром с Алжиром. Какой-то ничейный синдром, не иначе…

Более того, Уругвай не может победить в шести матчах кряду. Да и ничейный сериал уже составляет 4 матча подряд. Причем на чемпионате мира команда не смогла одолеть не самых мощных соперников.

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Состояние команды: Оборона уругвайцев выглядит откровенно бледно. Команда довела себя до того, что в последнем туре ей нужно обыгрывать испанцев...

Уругвайцы традиционно неудачно противостоят Испании. Три последних очных поединка завершились поражениями. Причем в них команда не пропускала меньше двух мячей.

Испания

Турнирное положение: Испанцы намерены удержаться на первой позиции. В двух стартовых турах «Фурия Роха» набрала 4 очка.

Причем Испания еще не пропускала на турнире. Испанцы считаются одними из фаворитов чемпионата мира. Состав у команды по именам выглядит мощно.

Последние матчи: аравийцы были обыграны со счетом 4:0. Причем дубль удалось оформить Микелю Оярсабалю.

А вот в первом туре команда не смогла одолеть Кабо-Верде (0:0). Тем не менее, та потеря очков по-хорошему раззадорила амбициозную «Фурию Роху».

К слову, Испания в двух поединках Мундиаля забила 4 мяча. Да и в последнем туре испанцы явно будут нацелены исключительно на победу. Выгоднее же выходить в плей-офф с первого места.

Состояние команды: Испанцы уверенно реабилитировались за досадную потерю очков в первом туре. Плюс в хорошей форме находится быстроногий Ламин Ямаль.

В обойме у испанцев шикарный выбор атакующих исполнителей. Плюс ко всему, команда еще ни разу в истории не проигрывала уругвайцам.

И, разумеется, Испания будет максимально активно атаковать. Да и оборонительные редуты уругвайцев в их нынешнем виде едва ли походят на непроходимые.

На что ставят в матче Уругвай — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Уругвай — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1.50, а на Уругвай — 7.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.10.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.91, тогда как на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за те же 1.91.

Прогноз: Испанцы шикарно атакуют, тогда как оборона уругвайцев на нынешнем Мундиале ошибается уж чересчур часто.

3.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Уругвай — Испания принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники в первом тайме забьют больше одного мяча.

2.63 Тотал 1-го тайма больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч Уругвай — Испания принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет