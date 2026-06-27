Испания начинает последний туру группы H с четырьмя очками и на первом месте. Уругвай, наоборот, оказался в гораздо более нервной ситуации, чем ожидалось перед турниром. Две ничьи с Саудовской Аравией и Кабо-Верде оставили команду Марсело Бьелсы без побед, и теперь ей нужна победа над Испанией, чтобы не зависеть от раскладов среди третьих мест.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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36' Мощно приложился по мячу Бентанкур из-за штрафной – выше ворот.

34' Ямаль на троих соперников пошёл и почти обыграл их с помощью «рулетки», но Бентанкур перехватил мяч.

33' Симон опять выронил мяч в штрафной, защитники подстраховали и накрыли удар Каноббио.

31' Араухо немного не дотянулся до мяча после прострела Бентанкура, сквозит левый фланг обороны у Испании.

29' Нуньес перехватил мяч на правом фланге и прострелил в штрафную – Симон перехватил мяч.

Уругвай — Испания globallookpress.com

27' Вальверде сделал отличный пас в штрафную, Нуньес решил скинуть пяткой вдоль ворот, а там никого не оказалось.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 26 Владение мячом 74 0 Угловые удары 5 1 Офсайды 1 1 Фолы 4

27' Возобновляется игра, Испания с мячом.

23' Перерыв на водопой! Минимум моментов в первой четверти матча, Испанию всё устраивает, а уругвайцам почти точно нужно забивать.

22' Педри боролся за мяч на линии штрафной, в итоге Касерес не дал испанцу сыграть.

20' Муслера ошибся на выходе, а мяч от головы Родри отскочил вдоль ворот — не воспользовались ошибкой кипера испанцы.

19' Здорово отработал в штрафной Оливейра, не дал Оярсабалю пройти к лицевой линии.

17' Касерес блокирует удар Ямаля! Опасно смещался Ламин с правого фланга.

Уругвай — Испания globallookpress.com

16' Подача Баэны не получилас опасной, а мяч остался у Испании.

15' Снова угловой заработали испанцы.

13' Нуньес мог сам выходить на ударную позицию, но решил отдавать партнёру — и получилось неточно.

11' Ямаль оказался в офсайде на правом фланге, рановато стартовал под передачу Баэны.

10' Заброс Ляпорта вперёд не получился, Муслера спокойно забрал мяч.

09' Сам Ямаль в итоге чуть не привёз контратаку на свои ворота, Льоренте не дал Каноббио отобрать мяч.

08' Угловой заработал Ямаль для сборной Испании.

06' Симон выронил мяч в своей вратарской, но вовремя подстраховал Кукурелья.

Уругвай – Испания globallookpress.com

05' Мерино сбил Бентанкура на своей половине поля, штрафной подаст Уругвай.

03' Муслера забрал мяч в руки после навеса с угла поля и неточно начал контратаку.

02' Оярсабаль простреливал на дальнюю штангу, а мяч едва не срикошетил от защитника в ближний угол ворот! Но всего лишь угловой.

01' Испания начинает с центра, поехали!

До матча

03:00 Игра начинается с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Венесуэле.

Уругвай – Испания globallookpress.com

02:50 Матч обслужит американский арбитр Исмаил Элфат. Для него это второй чемпионат мира в карьере, Элфаи работал и на турнире 2022 года в Катаре. Элфат — один из самых опытных представителей судейского корпуса США, он обслуживал матчи MLS, Кубка Америки, клубного чемпионата мира и Олимпийских игр. На линиях ему помогут соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс.

02:45 Главное изменение у Уругвая — Дарвин Нуньес выходит в центре атаки вместо Федерико Виньяса. В последние месяцы у Нуньеса были непростые отношения с Марсело Бьелсой, тренер публично был недоволен Дарвином, но в решающий вечер всё равно делает ставку именно на него. Бьелса при этом не собирается играть осторожно, хотя ничьей Уругваю, скорее всего, хватило бы для выхода в плей-офф через рейтинг третьих мест. Для Бьелсы это вопрос не только результата, но и принципа – против Испании нужно не просто терпеть, а лишать её времени с мячом.

02:30 А это стартовый состав сборной Испании: Симон, Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Мерино, Педри, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

02:25 Сборная Уругвая начнёт в таком составе: Муслера, Касерес, Варела, Оливера, Санабрия, Угарте, Бентанкур, Вальверде, Каноббио, Араухо Вильчес, Нуньес.

02:20 Команда Марсело Бьелсы приехала на турнир с большими ожиданиями, но уже к третьему туру в контексте Уругвая говорят только о внутреннем напряжении среди игроков. Для такой сборной матч с Испанией может стать либо моментом перезагрузки, либо точкой, после которой весь групповой этап будут вспоминать как упущенную возможность. Уругвай всё ещё достаточно качественный, чтобы создать проблемы любому сопернику, но ему нужна более собранная версия себя, чем в первых двух турах.

02:15 Бьелса делает привычную для себя ставку на интенсивность, прессинг и вертикальные атаки. Против многих соперников это может быть преимуществом, но Испания — плохой адресат для хаотичного давления. Если Уругвай начнёт выдёргиваться слишком высоко и оставлять пространство между линиями, испанцы будут спокойно находить свободного игрока впереди. Поэтому Уругваю ни в коем случае нельзя разрывать середину, открывать фланги и превращать матч в беговую дуэль, где Испания сможет выбирать темп.

02:10 Для Уругвая этот матч — главный в эпоху тренерства Бьелсы. На бумаге состав достаточно сильный, чтобы проходить такую группу спокойнее, но пока что команда не показала ничего убедительного. Ничья с Саудовской Аравией выглядела тревожным стартом, а 2:2 с Кабо-Верде только усилили ощущение, что Уругвай играет слишком рвано для команды, которая собиралась бороться за высокие места.

02:05 Испании важно не попасть в лишнюю борьбу, которую Уругвай наверняка будет навязывать. Команда де ла Фуэнте может позволить себе играть спокойно — ничья почти наверняка оставляет её первой, а значит, нет смысла открывать матч. Но если Испания слишком рано начнёт играть на удержание, она сама даст Уругваю нужную эмоцию и бесконечное количество единоборств у штрафной. Поэтому лучший сценарий для испанцев — долгое владение без потери остроты.

02:00 Испания после нулевой ничьей с Кабо-Верде быстро вернула себе контроль над группой. Против Саудовской Аравии команда де ла Фуэнте снова выглядела лёгкой, быстрой и уверенной в последней трети. Ламин Ямаль даёт ширину и обострение справа, Микель Оярсабаль стабильно находит моменты в штрафной, Педри связывает атаки между линиями. У Испании много игроков, которые не просто держат мяч ради владения, а постоянно расшатывают защиту соперника.

01:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.20