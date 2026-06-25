прогноз на матч группы H ЧМ‑2026, ставка за 1.78

27 июня в третьем туре группового этапа в квартете H на чемпионате мира по футболу сыграют Кабо-Верде и Саудовская Аравия. Начало встречи — 03:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.78.

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Кабо-Верде: ставка на организованность и кураж

Турнирное положение: Сборная Кабо-Верде перед заключительным туром группового этапа ЧМ-2026 занимает третье место в квартете H, набрав 2 очка.

Команда сенсационно идет вровень с грозным Уругваем и отстает от лидирующей Испании на два балла. Для исторического выхода в плей-офф «синим акулам» может хватить даже ничьей, но победа гарантирует участие в 1/16 финала.

Последние матчи: Дебютант мировых первенств стал главным открытием турнира, сотворив две подряд сенсации. В первом туре африканцы удержали нулевую ничью с Испанией (0:0), а во втором вырвали яркую ничью у Уругвая со счетом 2:2.

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Не сыграют: все игроки доступны для выбора.

Состояние команды: Коллектив под руководством Бубишты находится на невероятном эмоциональном подъеме. Их главной силой являются идеальная физическая готовность и умение терпеть в обороне, где кураж поймали вратарь Возинья и защитник Пику Лопеш.

При этом Кабо-Верде не закрывается «в автобус» вслепую: голы в ворота уругвайцев доказали, что контратаки номинальных хозяев невероятно опасны. Скорость и нацеленность на ворота Гарри Родригеша и Бебе станут главным оружием против медлительной саудовской защиты.

Саудовская Аравия: ставка на опыт и командный класс

Турнирное положение: Сборная Саудовской Аравии замыкает таблицу группы H, имея в своем активе 1 очко после двух сыгранных матчей.

Азиатский коллектив отстает от Кабо-Верде и Уругвая на один балл, поэтому турнирные расклады обязывают подопечных Георгиоса Дониса играть исключительно на победу ибо любой другой исход оставит их за бортом плей-офф.

Последние матчи: На старте мундиаля саудовцы смогли зацепить важнейшую ничью в матче против сборной Уругвая (1:1). Однако развить успех во втором туре не удалось: команда попала под жесткий прессинг Испании и уступила со счетом 0:4.

Не сыграют: Из-за перебора желтых карточек ключевую встречу пропустит защитник Али Алавджами.

Состояние команды: Разгромное поражение от испанцев сильно ударило по амбициям азиатской сборной, обнажив системные провалы в опорной зоне и центре обороны. Главной задачей Дониса сейчас является психологическое восстановление коллектива.

В созидании вся надежда Саудовской Аравии по-прежнему возлагается на креатив ветерана и лидера Салема Аль-Давсари, а также на бомбардирское чутье нападающего Фираса Аль-Бурайкана. Против прагматичного Кабо-Верде саудовцам придется взламывать насыщенную оборону.

На что ставят в матче Кабо-Верде — Саудовская Аравия Букмекерские коэффициенты на матч Кабо-Верде — Саудовская Аравия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Дебютант чемпионатов мира Кабо-Верде еще не проигрывал на текущем мундиале

В последних пяти из семи встреч Кабо-Верде уходила с поля с забитыми голами

В истории очных противостояний сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии ранее никогда не встречались друг с другом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Кабо-Верде дают 2.46 а на Саудовскую Аравию — 2.00, ничью букмекеры оценивают в 3.45.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из сборных.

1.78 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Кабо-Верде — Саудовская Аравия принесёт прибыль 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.78.

Прогноз: Сыграем на ожидании победы номинальных хозяев в матче. Кабо-Верде показали характер на текущем ЧМ и готовы развить успех.

2.46 Победа Кабо-Верде Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч Кабо-Верде — Саудовская Аравия принесёт чистый выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Победа сборной Кабо-Верде в матче за 2.46.