Матч имеет высокий турнирный вес для обеих команд: Кабо-Верде может устроить и ничья для сохранения шансов на плей-офф, тогда как Саудовской Аравии необходима только победа. Африканская сборная, опираясь на организованную оборону и быстрые переходы, вероятно, будет играть вторым номером, тогда как саудовцы вынуждены будут рисковать и чаще раскрывать игру.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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34' Семеду сделал передачу в штрафную на Ливраменто, но тот завозился с мячом и его накрыли.

33' Вынужденная замена у саудовцев: вместо Аль-Тамбакти на поле вышел Али Ладжами.

33' Возобновился матч.

32' Что-то очень серьёзное с футболистом — на носилках его уносят с поля.

31' Получил повреждение Хассан Аль-Тамбакти и ему понадобится помощь медицинской бригады — пауза в матче.

29' От правого края штрафной простреливал Райан Мендеш, но все пролетели мимо мяча.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 54 Владение мячом 46 1 Угловые удары 0 3 Фолы 4

28' Свалили в центре поля Вилли Семедо.

27' Возобновился матч.

24' Рекламная пауза.

22' Слева в чужую штрафную ворвался Вилли Семедо и пробил в ближний угол, но отразил удар Аль-Оваис.

21' Попытались своими атаками ответить островитяне, но саудовцы сдержали их порыв.

18' Чуть левее центра штрафной получил мяч Аль-Давсари и мощно пробил, но его заблокировал Вагнер Пина.

17' Перехватили инициативу саудовцы.

14' По левому флангу здорово промчался Райан Мендеш и лишь в штрафной смогли его остановить саудовцы.

13' Довольно много борьбы и фолов в матче.

11' Попытались островитяне организовать быструю атаку, но довести дело до логичного завершения не удалось.

09' Вагнер Пина за отмашку получил жёлтую карточку.

07' Постепенно саудовцы выравнивают игру.

04' Сауд Абдулхамид грубо сфолил на чужой половине и получил жёлтую карточку.

03' На первых минутах матча островитяне чаще владеют мячом.

01' Матч начался! С центра разыграли футболисты сборной Кабо-Верде.

До матча

02:57 Гимны исполнены! Матч скоро начнётся.

02:54 Исполняются национальные гимны команд.

02:52 Команды появились на поле.

02:45 В Хьюстоне жарко, +33 градуса.

02:40 Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция); Ассистент: Сириль Мюнье (Франция); Ассистент: Мехди Рахмуни (Франция); Резервный: Абонгиле Том (ЮАР).

02:32 Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Сауд Абдулхамид, Абдулела Аль-Амри, Хассан Аль-Тамбакти, Наваф Аль-Бушал, Мохаммед Канно, Нассер Аль-Давсари, Салем Аль-Давсари, Абдулла Аль-Хайбари, Фирас Аль-Бурайкан, Султан Мандаш.

02:30 Кабо-Верде: Жозимар Возинья, Роберто Лопес, Диней Боржеш, Жоау Паулу, Вагнер Пина, Дерой Дуарте, Райан Мендеш, Жамиру Монтейру, Кевин Ленини, Вилли Семедо, Дейлон Роша Ливраменто.

02:25 Матч пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США), вместимостью 71 500 зрителей.

02:20 Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии ранее никогда не встречались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

02:15 Сборная Саудовской Аравии после двух туров набрала один балл и занимает последнюю строчку в группе, но сохраняет шансы на выход. Команда начала турнир с ничьей против Уругвая (1:1), однако затем потерпела крупное поражение от Испании (0:4), допустив 22 удара по своим воротам. В среднем по турниру саудовцы демонстрируют низкую атакующую продуктивность — около 0.38 xG за матч, а общее количество ударов остаётся минимальным. Основная проблема команды Йоргоса Дониса — выход из-под прессинга: при агрессивном давлении соперника аравийцы часто теряют структуру и вынуждены играть примитивными выносами. Лидеры атаки Салем Аль-Давсари и Фирас Аль-Бурайкан пока не демонстрируют ожидаемой эффективности, а полузащита не справляется с контролем темпа.

02:10 Сборная Кабо-Верде подходит к заключительному туру без поражений, став одной из главных сенсаций группового этапа. Команда Бубишты начала турнир с нулевой ничьей против Испании, а затем сыграла 2:2 с Уругваем, показав способность адаптироваться к разным сценариям матча. При этом статистически африканцы остаются крайне дисциплинированной командой: за два тура они допускали высокий объём давления на свои ворота (2.10 и 2.31 xGA в матчах), но компенсировали это организацией и работой вратаря Возиньи, который совершил семь сейвов против Испании. В атаке ключевым фактором стал Кевин Ленини, забивший прямым ударом со штрафного первый гол страны на чемпионатах мира. Однако кадровая ситуация остаётся напряжённой: дисквалифицирован Сидни Кабрал, а участие Тельму Арканжу и Жоване Кабрала находится под вопросом.

02:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.78.