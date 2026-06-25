27 июня в рамках третьего тура группы G ЧМ-2026 сыграют Новая Зеландия и Бельгия. Начало встречи — в 06:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.
Новая Зеландия
Перед матчем: Новозеландцы замыкают турнирную таблицу группы G, набрав один балл за два тура при разнице мячей 3:5.
Последние матчи: В первых двух турах новозеландцы проявили неплохо, но недостаточно впечатляюще — вслед за ничьей с Ираном (2:2) последовало поражение от Египта (1:3)
Перед мундиалем команда провела крайне неудачные товарищеские встречи, в которых проиграла сборным Гаити (0:4) и Англии (0:1).
Состояние команды: Команда из Океании уже не повторит по-своему великое достижение 2010-го года, когда они стали единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения на чемпионате мира.
И на этом мундиале команда показывает себя весьма боеспособной единицей, но явно новозеландцам не хватило мастерства для того, чтобы довести первые две встречи до победы.
Бельгия
Перед матчем: Бельгийцы занимают третье место в своей подгруппе, набрав два балла за первые две встречи при разнице мячей 1:1.
Последние матчи: В первых двух турах ЧМ-2026 Бельгия поочередно разошлась миром со сборными Египта (1:1) и Ирана (0:0).
Перед мундиалем команда Руди Гарсии провели два «товарняка», в которых были обыграны Хорватия (2:0) и Тунис (5:0).
Состояние команды: Сборная Испании по праву считается одним из главных фаворитов турнира, хоть и сенсационно потеряла очки в матче против Кабо-Верде.
Команда, как говорилось выше, сполна реабилитировалась победой над саудовцами и вряд ли будет намерена «катать мировую» с уругвайцами, которым победа в этой встрече не менее важна.
Статистика для ставок
- Бельгия не проигрывала в последних 15-ти матчах
- Новая Зеландия не побеждала в четырех играх подряд
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Бельгии безальтернативным фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.80, а победа сборной Новой Зеландии — в 16.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.48 и 2.50.
Прогноз: Новозеландцы в своих матчах на этом турнире выдают крайне яркие перфомансы, где мячи залетают как в их ворота, так и в ворота соперника. Бельгия также пострадает от команды из Океании.
Ставка: Обе забьют за 2.27.
Прогноз: Новозеландцы почти наверняка навяжут плотную борьбу европейской команде и при форе могли бы одержать победу над страдающей от смены поколения Бельгии.
Ставка: Победа Новой Зеландии с форой 1,5 за 2.34