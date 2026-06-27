Бельгия подходит к последнему туру группы G в положении, которого сама от себя точно не ожидала. После двух матчей у команды Руди Гарсии всего два очка, ни одной победы и слишком много вопросов к атаке. Новая Зеландия идёт последней, но победа над Бельгией может оставить её в борьбе за плей-офф.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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42' Де Брёйне обыгрался с Троссардом и в касание бил из-под защитника, но не попал в створ.

41' Куртуа ногой перехватил пас в свою штрафную! Максимально уверен в себе Тибо.

39' Доку усадил Пэйна на газон и бил в дальнюю девятку – немного мимо ворот.

37' Мехеле надёжно сыграл в своей штрафной и выбил мяч, который летел в сторону Криса Вуда.

35' Троссарда, кажется, сбили у штрафной Новой Зеландии в момент удара, а вот арбитр так не считает.

33' Какаче неплохо навешивал на Вуда с левого фланга – чуть-чуть не допрыгнул до мяча Крис.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 0 Удары мимо 2 39 Владение мячом 61 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 3 Фолы 1

31' Бельгийцы побежали в контратаку после углового и здорово разыграли комбинацию, но прострел Де Кетеларе перехватили.

30' Новая Зеландия заработала угловой.

28' ГОООООООООЛ! Впереди Бельгия! Де Брёйне подал с угла поля, мяч отскочил от Пэйна прямо в центр вратарской, а Троссард без проблем пробил. 0:1, заслужила гол команда Гарсии.

Гол Троссарда globallookpress.com

27' Игра возобновлена, с мячом Бельгия.

24' Пауза на водопой объявлена. Бельгия начала тайм очень активно – если так всё продолжится, то точно забьёт команда Руди Гарсии.

23' Отменён пенальти! А угловой-то почему не назначает арбитр? Мяч же от защитника ушёл за лицевую.

21' Идёт ВАР смотреть арбитр! Возможно, и не будет пенальти.

20' Пенальти в ворота Новой Зеландии! Защитник рукой заблокировал удар Троссарда.

Мяч попадает в руку защитнику globallookpress.com

19' Троссард с правой бил в дальний угол, мяч едва не перелетел через вратаря рикошетом от защитника!

18' Прострел Ванакена не получился, отбилась Новая Зеландия.

16' Снова опасно атаковала Бельгия, Доку с левой пробил – на месте Крокомб.

13' Мехеле досталось по лицу от кого-то из новозеландцев, врачи появились на поле.

11' Троссард с острого угла попал в штангу, а мяч не срикошетил в ворота от защитника! Очень близка была Бельгия к голу!

Опасный момент Троссарда globallookpress.com

10' Доку опасно покатил на ход Де Брёйне, а пас Кевина не замкнул Троссард.

09' Де Брёйне навесил с угла поля – на дальней штанге никого не оказалось.

07' Слишком тонко для Де Кетеларе сыграл Де Брёйне, не прошёл пас Кевина в штрафную.

05' В офсайд попал Томас на половине поля Бельгии.

04' Тилеманс мощно пробил из-за штрафной – выше ворот.

03' Новозеландцы пытались низом разыграть у штрафной Бельгии, не прошла комбинация.

01' Бельгия начала с центра, поехали!

До матча

06:00 Матч начинается с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Венесуэле.

05:55 Команды на поле! Звучат национальные гимны.

05:50 Матч обслужит иорданский арбитр Адхам Махадме. Для 39-летнего судьи это первый чемпионат мира в качестве главного арбитра, но международного опыта у него достаточно: он работал на Кубке арабских наций, Кубке Азии и в азиатской Лиге чемпионов. На этом турнире Махадме уже судил матч Испании и Кабо-Верде, завершившийся нулевой ничьей. На линиях ему помогут соотечественники Мохаммад Алькалаф и Ахмад Альроалле. Четвёртым судьёй назначен канадец Кевин Ортега, резервным ассистентом — его соотечественник Майкл Оруэ.

05:40 Ещё одна деталь перед матчем — риск дисквалификаций. Если игрок получает две жёлтые карточки на групповом этапе, он пропускает следующий матч своей сборной в 1/16 финала. У Бельгии под угрозой Тимоти Кастань, Максим де Кейпер и Ромелу Лукаку, у Новой Зеландии — Сарприт Сингх и Каллум Маккоуатт. Матч может получиться жёстким из-за турнирного давления, но лишняя карточка сейчас способна ударить уже по плей-офф.

05:30 А это стартовый состав национальной команды Бельгии: Куртуа, Кастань, Теат, Мехеле, Де Кёйпер, Тилеманс, Де Брёйне, Ванакен, Троссард, Доку, Де Кетеларе.

05:25 В таком составе начнёт Новая Зеландия: Крокомб, Пэйн, Биндон, Какаче, Сёрман, Белл, Стаменич, Сингх, Джаст, Томас, Вуд.

05:20 Особое внимание, конечно, сегодня будет приковано к Кевину де Брёйне. В таких матчах от него ждут полноценного управления всей атакой. Бельгии нужен игрок, который ускорит розыгрыш в нужный момент, найдёт свободную зону и заставит Новую Зеландию потерять зону в оборорне. Если де Брёйне получит пространство между линиями, фаворит должен создавать достаточно. Если же Новая Зеландия закроет центр и заставит Бельгию уходить в медленные фланговые подачи, матч будет гораздо более нервным.

05:15 Главная опора Новой Зеландии — Крис Вуд. Он важен не только как завершитель, но и как игрок, который зацепится за любой мяч после выноса вперёд и выиграет время для выхода полузащитников. Однако против Бельгии Новой Зеландии почти наверняка придётся долго защищаться. Её шанс — не в равном владении, а в дисциплине, стандартах и быстрых атаках после бельгийских потерь.

05:10 Новая Зеландия, наоборот, точно не та команда, от которой ждали многого, но именно поэтому её турнир уже получился достойным. Ничья 2:2 с Ираном дала надежду на сказочный выход в плей-офф, поражение от Египта 1:3 вернуло к реальности, однако даже после него команда Даррена Бейзли сохранила шанс. Победа над Бельгией стала бы событием для всей истории новозеландского футбола.

05:05 Для Руди Гарсии главная задача — найти баланс между статусом состава и реальным состоянием игроков. Доку вернулся к тренировкам, но не готов играть полный матч. Лукаку тоже может помочь, однако рассчитывать на него как на форварда на все 90 минут сложно. Это сужает выбор, особенно если матч затянется без гола. Бельгии важно не просто выпустить всех самых ярких футболистов, а наконец правильно распределить роли — кто открывает пространство, кто атакует штрафную, кто берёт на себя последний пас.

Бельгийский старт получился очень бледным. Ничья с Египтом ещё могла выглядеть рабочим результатом на фоне сильного соперника, но 0:0 с Ираном уже трудно объяснить только осторожностью или невезением. У Бельгии есть игроки, которые должны создавать моменты почти против любого соперника, но пока это просто список имён, а не цельная атакующая система. Команда много контролирует мяч, но слишком редко превращает владение в давление, от которого сопернику действительно тяжело.