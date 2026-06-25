26 июня в рамках третьего тура группы G ЧМ-2026 сыграют Новая Зеландия и Бельгия. Начало встречи — в 06:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Новая Зеландия
Турнирное положение: Новая Зеландия после двух туров группового раунда находится на дне таблицы, набрав только один балл, так что ей нужна только победа.
Команда на три очка отстаёт от лидирующего Египта, а также на один пункт от идущего вторым в квартете Ирана, а также третьей — Бельгии.
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках нынешней сталии мирового форума представитель Океании потерпел поражение от Египта (1:3).
В первом же туре финальной части чемпионата мира коллектив как раз и взял свой единственный балл, когда упустил победу над Ираном (2:2).
Не сыграют: травмирован — Гарбетт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырёх последних матчах — официальных и товарищеских — Новая Зеландия не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.
С такой формой сборной тяжело рассчитывать даже на ничью, не говоря уже о победе, но даже если бы она стабильно выигрывала, разница в классе явно не в пользу «Киви».
Элайджа Джаст — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Бельгия
Турнирное положение: Бельгия пока что попросту проваливает североамериканский мундиаль, занимая лишь третью позицию в группе с двумя баллами.
Команда на два очка отстаёт от Египта и по разнице мячей уступает Ирану, а также на один пункт опережает Новую Зеландию, но, похоже, даже ничья может позволить ей выйти в плей-офф.
Последние матчи: во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная не смогла пробить оборону Ирана, сыграв вничью 0:0.
В стартовом же поединке нынешней стадии мундиаля «Красные Дьяволы» также не смогли выиграть, довольствовавшись мировой с Египтом — 1:1.
Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Нгой.
Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были товарищескими, Бельгия победила только дважды, хотя в 15-ти последних играх ни разу не проиграла.
Если ничья позволит сборной выйти в плей-офф, то такая форма должна внушать ей оптимизм, хотя преимущество в классе все-таки сулит ей три очка.
Единственный пока что мяч, забитый командой на ЧМ-2026, был автоголом Египта.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Новой Зеландии забивали больше трех голов
- в четырех из пяти последних матчей Бельгия забивала меньше трех голов
- в четырех из пяти последних матчей Бельгии забивали меньше трёх голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.15. Ничья — в 8.00, успех Новой Зеландии — в 17.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.40 и 3.00.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей «Красных Дьяволов» забивали меньше четырех голов. Фаворит игры, в целом, надёжен в обороне, но при этом мало забивает.
И хотя в четырех из пяти последних матчей «Киви» забивали больше трех голов, против сильной обороны соперника им вряд ли удастся забить много.
Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная забьёт меньше трех голов, ведь так было в её четырех из пяти последних матчей.
Ставка: тотал Бельгии меньше 2,5 голов за 2.10