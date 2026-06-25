прогноз на схватку за выход в плей-офф ЧМ-2026, ставка за 1.83

26 июня в рамках третьего тура группы G ЧМ-2026 сыграют Новая Зеландия и Бельгия. Начало встречи — в 06:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Новая Зеландия

Турнирное положение: Новая Зеландия после двух туров группового раунда находится на дне таблицы, набрав только один балл, так что ей нужна только победа.

Команда на три очка отстаёт от лидирующего Египта, а также на один пункт от идущего вторым в квартете Ирана, а также третьей — Бельгии.

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках нынешней сталии мирового форума представитель Океании потерпел поражение от Египта (1:3).

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В первом же туре финальной части чемпионата мира коллектив как раз и взял свой единственный балл, когда упустил победу над Ираном (2:2).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Гарбетт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах — официальных и товарищеских — Новая Зеландия не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

С такой формой сборной тяжело рассчитывать даже на ничью, не говоря уже о победе, но даже если бы она стабильно выигрывала, разница в классе явно не в пользу «Киви».

Элайджа Джаст — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгия пока что попросту проваливает североамериканский мундиаль, занимая лишь третью позицию в группе с двумя баллами.

Команда на два очка отстаёт от Египта и по разнице мячей уступает Ирану, а также на один пункт опережает Новую Зеландию, но, похоже, даже ничья может позволить ей выйти в плей-офф.

Последние матчи: во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная не смогла пробить оборону Ирана, сыграв вничью 0:0.

В стартовом же поединке нынешней стадии мундиаля «Красные Дьяволы» также не смогли выиграть, довольствовавшись мировой с Египтом — 1:1.

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Нгой.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были товарищескими, Бельгия победила только дважды, хотя в 15-ти последних играх ни разу не проиграла.

Если ничья позволит сборной выйти в плей-офф, то такая форма должна внушать ей оптимизм, хотя преимущество в классе все-таки сулит ей три очка.

Единственный пока что мяч, забитый командой на ЧМ-2026, был автоголом Египта.

На что ставят в матче Новая Зеландия — Бельгия Букмекерские коэффициенты на матч Новая Зеландия — Бельгия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Новой Зеландии забивали больше трех голов

в четырех из пяти последних матчей Бельгия забивала меньше трех голов

в четырех из пяти последних матчей Бельгии забивали меньше трёх голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.15. Ничья — в 8.00, успех Новой Зеландии — в 17.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.40 и 3.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей «Красных Дьяволов» забивали меньше четырех голов. Фаворит игры, в целом, надёжен в обороне, но при этом мало забивает.

И хотя в четырех из пяти последних матчей «Киви» забивали больше трех голов, против сильной обороны соперника им вряд ли удастся забить много.

1.83 Тотал меньше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Новая Зеландия — Бельгия принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная забьёт меньше трех голов, ведь так было в её четырех из пяти последних матчей.

2.10 Тотал Бельгии меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Новая Зеландия — Бельгия позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал Бельгии меньше 2,5 голов за 2.10