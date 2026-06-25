26 июня в рамках третьего тура группы I ЧМ-2026 сыграют Сенегал и Ирак. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Сенегал
Перед матчем: Сенегал пока не набрал ни одного балла за два тура и занимает третье место в группе I с разницей мячей 3:6.
Последние матчи: В первых двух турах ЧМ-2026 сенегальцы сыграли не лучшим образом, проиграв Франции (1:3) и Норвегии (2:3).
Перед мундиалем африканцы тоже выступили неудачно, потерпев поражение от США (2:3) и сыграв вничью с Саудовской Аравии (0:0).
Состояние команды: Команда Папа Тьяфа совсем не оправдывает ожиданий своих поклонников и после лишения титула чемпионов Африки совсем сникли.
«Львы Теранги», безусловно, постараются исправиться за свои последние неудачи в последних матчах и попробуют пробиться в плей-офф через третье место
Ирак
Перед матчем: Иракцы замыкают турнирную таблицу группы I после двух туров, не набрав ни одного балла при разнице мячей 1:7.
Последние матчи: Матчи команды Грэма Арнольда на ЧМ-2026 ожидаемо закончились поражениями от Норвегии (1:4) и Франции (0:3).
Перед мундиалем иракцы провели две встречи — сначала команда неожиданно разошлась миром с Испанией (1:1), а затем проиграла Венесуэле (0:2)
Состояние команды: Команда под руководством Грэма Арнольда уже и так обрадовала своих фанатов попаданием на мундиаль.
Ирак выглядит откровенно слабым звеном в своем квартете и вряд ли стоит ожидать команду в плей-офф турнира.
Статистика для ставок
- Сенегал не побеждал в четырех матчах кряду
- Ирак проиграл три последние встречи
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Сенегала безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.60, а победа сборной Ирака — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.54 и 2.36.
Прогноз: Разница в классе между командами очевидна, поэтому вполне стоит ожидать голы Сенегала в каждом из таймов.
Ставка: Сенегал забьет в обоих таймах за 1.83.
Прогноз: Также можно поставить на разгромную победу «львов Теранги» в этой встрече.
Ставка: Победа Сенегала с форой -2,5 за 2.62