Сенегалу необходимо побеждать с хорошей разницей и улучшать показатели, тогда как у Ирака шансов на выход в плей-офф очень мало. Это формирует сценарий с территориальным преимуществом африканской сборной, высоким количеством атак и акцентом на фланговую скорость. При этом проблемы Сенегала в обороне сохраняют вероятность контратакующих эпизодов со стороны Ирака, однако их реализация ограничена из-за потери ключевых форвардов. В целом ожидается матч с контролем Сенегала и постепенным наращиванием давления по ходу игры.

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21:25 Матч пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада), вместимостью 30 991 зрителей.

21:20 Сборные Сенегала и Ирака ранее на официальном уровне между собой не встречались.

21:15 Сборная Ирака проводит турнир в роли одного из наиболее ограниченных по созиданию участников: 2 поражения — от Норвегии (1:4) и Франции (0:3), при среднем показателе около 0.71 xG и минимальном количестве ударов в створ. Команда Грэма Арнольда сталкивается с серьёзным кадровым кризисом в атаке — травмы Аймена Хусейна и Муханада Али фактически лишили сборную основных форвардов, из-за чего впереди остаются менее фактурные и менее эффективные исполнители. В обороне Ирак старается действовать компактно в схеме 4-1-4-1, однако под высоким прессингом регулярно теряет структуру и допускает ошибки при выходе из обороны. Вратарская линия и линия защиты в целом держатся на самоотдаче, но при среднем xGA около 3 за матч команда стабильно допускает большое количество опасных моментов.

21:10 Сборная Сенегала подходит к заключительному туру в положении, где любое решение уже не допускает компромиссов — после поражений от Франции (1:3) и Норвегии (2:3) команда лишилась права на ошибку. При этом атакующая статистика выглядит конкурентно: в среднем около 11 ударов за матч и суммарный xG на уровне 1.12, а главный акцент в атаке ожидаемо смещён на Исмаилу Сарра, оформившего дубль во втором туре. Однако оборонительная линия остаётся ключевой проблемой турнира: уже 6 пропущенных мячей и xGA почти 4 за две игры подчёркивают системные провалы в организации защиты. Ситуацию осложняет отсутствие стабильности на последнем рубеже — Эдуар Менди не играет, а Мори Диав пока не даёт уверенности.

21:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83.