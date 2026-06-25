прогноз на матч за право остаться на ЧМ-2026, ставка за 1.83

26 июня в рамках третьего тура группы I ЧМ-2026 сыграют Сенегал и Ирак. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Сенегал

Турнирное положение: Сенегал до сих пор не имеет ни одного балла после двух туров, поэтому только победа может помочь ему выйти в плей-офф, но и это не факт.

Команда занимает третье место, которое может вывести в 1/16 финала, на шесть очков отставая от лидеров группы Франции и Норвегии, а также по разнице мячей опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: после неудачного старта сборная не смогла поправить турнирное положение во втором туре, проиграв Норвегии со счётом 2:3.

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Начало же турнира не задалось в поединке против одного из фаворитов мирового форума, Франции (1:3), которая преодолела сопротивление африканского коллектива во втором тайме.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Менди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Сенегал ни разу не выиграл и при этом трижды проиграл.

С одной стороны это не сулит сборной шансы на успех, с другой — нынешний соперник позволяет рассчитывать на три очка, но хватит ли их для продолжения борьбы — еще вопрос, ведь учитывается и ситуация в других группах.

Исмаила Сарр — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Ирак

Турнирное положение: Ирак сохраняет призрачные шансы на выход в 1/16 финала, поскольку не имеет очков с разницей забитых и пропущенных мячей 1:7.

Команда проигрывает лидирующей Франции и второй в таблице Норвегии шесть баллов, тогда как нынешний соперник опережает её по дополнительным показателям.

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках второго тура мирового форума сборная потерпела разгром от Франции с результатом 0:3.

На старте североамериканского мундиаля ближневосточный коллектив проиграл с аналогичной разницей мячей, хотя в ворота Норвегии все же удалось забить — 1:4.

Не сыграют: травмирован — Яхья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних матчах разного статусов Ирак проиграл, а в четырех последних — ни разу не победил.

И такая форма, и разница в классе в сравнении с соперником практически обрекают сборную на неудачу, где только проблемы в игре африканцев могут им помочь.

Айман Хуссейн — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Сенегал — Ирак Букмекерские коэффициенты на матч Сенегал — Ирак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Сенегала забивали больше трёх голов

в четырех из шести последних матчей Ирак забивал

в трех из пяти последних матчей Ирака забивали меньше трёх голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья — в 6.50, успех Ирака — в 13.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.54 и 2.55.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей африканской сборной забивали больше трёх голов. Такой сценарий был реализован и в двух поединках «Львов Теранги» на мундиале.

Между тем, в двух последних матчах ближневосточной команды забивали минимум три гола.

1.83 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Сенегал — Ирак принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Сенегала.

2.35 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Сенегал — Ирак позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35