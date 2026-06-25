27 июня в третьем туре группового этапа в квартете G на чемпионате мира по футболу сыграют Египет и Иран. Начало встречи — 06:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
Египет: ставка на класс Салаха и исторический прорыв
Турнирное положение: Сборная Египта перед заключительным туром группового этапа ЧМ-2026 лидирует в квартете G, набрав 4 очка.
«Фараоны» находятся в шаге от исторического выхода в плей-офф с первого места. Для брони в 1/16 финала номинальным хозяевам может хватить даже ничейного исхода, но победа гарантирует им итоговую строчку лидеров группы.
Последние матчи: Египтяне уверенно проводят североамериканский мундиаль. В первом туре они засушили грозную Бельгию (1:1), а во втором смогли прервать 92-летнее проклятие и оформили свою первую в истории победу на ЧМ, обыграв Новую Зеландию со счетом 3:1.
Не сыграют: все ключевые футболисты здоровы и готовы выйти на поле.
Состояние команды: Коллектив под руководством Хоссама Хассана находится на невероятном эмоциональном подъеме после долгожданной победы.
При этом Египет не собирается играть от глухой обороны: яркий атакующий футбол во втором тайме против новозеландцев доказал, что нападение невероятно опасно. Опыт, хладнокровие и нацеленность на ворота Мохаммеда Салаха, а также поддержка Махмуда Трезеге станут главным оружием против измотанной перелетами иранской защиты
Иран: ставка на характер вопреки обстоятельствам
Турнирное положение: : Сборная Ирана перед заключительным туром группового этапа ЧМ-2026 занимает третье место в квартете G, набрав 2 очка.
Команда идет вровень с Бельгией и отстает от лидирующего Египта на два балла. Для выхода в плей-офф «принцам Персии» может не хватить ничьей, поэтому только победа гарантирует им стопроцентное участие в 1/16 финала.
Последние матчи: Иранцы проявляют чудеса стойкости, сотворив две ничьи подряд против фаворитов. Они отобрали очки у Новой Зеландии, а затем удержали важнейшую стратегическую ничью с Бельгией, сохранив шансы на плей-офф.
Не сыграют: потерь в составе нет, однако несколько администраторов федерации не получили визы США.
Состояние команды: Коллектив под руководством Амира Галенои находится под колоссальным давлением из-за жестких визовых ограничений США. Накануне матча их вылет из Тихуаны (Мексика) снова задержали в аэропорту, из-за чего звездный форвард Мехди Тареми и помощник тренера прибыли позже остальной делегации.
Главная сила Ирана — их умение терпеть в обороне и характер, который демонстрирует вратарь и линия защиты. При этом Иран умеет остро жалить в ответ: физическая мощь и сыгранность игроков доказывают, что контратаки номинальных гостей очень опасны. Скорость и нацеленность на ворота Мехди Тареми станут главным оружием, способным вскрыть оборонительные порядки египтян.
Статистика для ставок:
- Сборная Египта идет на ЧМ-2026 без поражений
- В 5 из 6 последних официальных матчей во всех турнирах Египет неизменно уходил с поля с забитыми голами
- Команды Египта и Ирана ранее никогда не пересекались в рамках финальных стадий чемпионатов мира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Египта дают 2.47 а на Иран — 2.80, ничью букмекеры оценивают в 2.70.
Прогноз: Сыграем на голах от каждой из команд, как на основной ставке.
Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 2.15.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе номинальных хозяев, которые не упустят возможность выйти в 1/16 финала с первого места.
Ставка: Победа Египта в матче за 2.47.