Египту достаточно ничьей для сохранения первого места, что позволит играть вторым номером и использовать пространство за спинами соперников. Ирану нужна только победа и команда вынуждена раскрываться и активно идти вперёд, что повышает риск потерь в переходных фазах — именно там Египет выглядит наиболее опасно.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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43' Али Немати не смог удержать Салаха и сфолил на нём, за что получил «горчичник».

42' Яссер Ибрахим сфолил в центре поля на Эззатоллахи и был наказан жёлтой карточкой.

41' Салах по центру пытался ворваться в чужую штрафную, но был остановлен иранскими защитниками.

39' Подача от левого угла не увенчалась успехом, а на подборе первым оказался Сабер и мощно пробил на средней высоте в левый угол, но немного не попал в створ.

39' Угловой заработал Трезеге для Египта.

37' как на качелях преимущество переходит от одной сборной к другой.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 1 Удары мимо 2 59 Владение мячом 41 3 Угловые удары 0 5 Фолы 7

34' Отскочил мяч от египтянина на Резаяна, который с хода пробил из центра штрафной, но сильно выше ворот получился выстрел.

32' Салах по центру делал передачу в чужую штрафную на Зико, но немного неточной она получилась.

30' Трезеге прорвался по левому флангу, убрал защитника и от угла штрафной пробил верхом в дальний угол, но Беиранванд поймал мяч.

29' Не идёт игра у Тареми, много брака в его действиях.

26' Возобновился матч.

23' Пауза на водопой.

21' Мохамед Хани мощно пробил из-за пределов штрафной, но подставил под удар голову Эззатоллахи и перевёл мяч на угловой.

20' Махмуд Сабер получил «горчичник» за грубый фол в центре поля.

19' От правого угла чужой штрафной на дриблинге Салах пытался продраться к воротам, но его остановили защитники иранцев.

18' Хоссейн Канаани получил жёлтую карточку за фол против Трезеге.

15' Абдель Монем получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Яссер Ибрахим.

14' Гоооооол!!!! 1:1. Рами Рабья с левой стороны штрафной на замахе убрал защитника, сместился чуть в центр и пробил в дальний угол, но потрясающе сыграл Шобейр и отбил мяч в сторону, но на добивании с нулевого угла вонзил мяч в сетку Рамин Резаян.

11' К точке подошёл капитан иранской команды Мехди Тареми и пробил в правый нижний от себя угол, но туда же прыгнул Мостафа Шобейр и отбил мяч.

09' Пенальти назначен в ворота Египта. Абдель Монем пытался выбить мяч из штрафной, но попал по ноге Тареми!

05' Гооооол!!! 1:0. Салах с правого края штрафной сместился немного в центр и прострелил на дальнюю штангу, но Беиранванд на выходе в падении здорово сыграл на перехвате, мяч отскочил к Махмуду Саберу, который пробил низом, мяч пролетел сквозь нескольких защитников, затем между ног вратарю и влетел в сетку ворот!

04' Мохаммади попытался по центру ворваться в египетскую штрафную, но защитники надёжно сыграли.

02' Трезеге из центра поля отправил передачу на правый фланг в адрес Ашура, который попытался выполнить заброс в чужую штрафную, однако иранцы перехватили мяч.

01' Матч начался! С центра разыграли футболисты сборной Египта!

До матча

05:56 Гимны исполнены! Матч скоро начнётся.

05:54 Исполняются национальные гимны команд!

05:52 Команды появились на поле!

05:45 В Сиэтле переменная облачность, +18 градусов.

05:40 Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша); Ассистент: Томаш Листкевич (Варшава, Польша); Ассистент: Адам Купсик (Польша); Резервный: Юсукэ Араки (Токио, Япония).

05:32 Иран: Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Хоссейн Канаани, Али Немати, Шоджа Халилзаде, Милад Мохаммади, Саман Годдос, Саид Эззатоллахи, Мохаммад Горбани, Мохаммад Мохеби, Мехди Тареми.

05:30 Египет: Мостафа Шобейр, Мохамед Хани, Рами Рабья, Ахмед Абул-Фетух, Мохамед Абдель Монем, Моханад Лашин, Эмам Ашур, Махмуд Сабер, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Трезеге.

05:25 Матч пройдёт на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США), вместимостью 67 000 зрителей.

05:20 Сборные Сборная Египта и Сборная Ирана встречались лишь дважды в истории, и оба раза в товарищеских матчах. В 1975 году сильнее оказался Иран (2:1), а в 2000-м была зафиксирована ничья 1:1, после которой Египет выиграл серию пенальти 8:7.

05:15 Сборная Сборная Ирана набрала 2 очка после ничьих с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0), при этом реализовав 2 гола при 2.12 xG. Команда Амира Галенои впечатлила оборонительной дисциплиной против Бельгии, где выдержала 23 удара и 1.79 xG, во многом благодаря игре Алиреза Бейранванд. Однако структурные проблемы в защите проявлялись и ранее — Новая Зеландия создала 1.24 xG и забила дважды. В атаке ключевую роль играет Мехди Тареми, при этом отсутствие Сердара Азмуна снижает вариативность впереди. В условиях необходимости победы Иран, вероятно, откажется от осторожных 5-4-1 в пользу 4-4-2, что увеличит атакующий потенциал, но одновременно откроет зоны для контратак соперника.

05:10 Сборная Сборная Египта подходит к заключительному туру группы G с 4 очками и лидерством в квартете после ничьей с Бельгией (1:1) и победы над Новой Зеландией (3:1). Команда Хоссама Хасана демонстрирует высокую эффективность в атаке: при суммарных 2.95 xG «фараоны» забили 4 мяча, а ключевым исполнителем стал Мохамед Салах (1 гол + 2 передачи). При этом оборона остаётся уязвимой — соперники в обоих матчах преодолевали отметку в 1 xG, а кадровые потери в центре защиты (Хамди Фатхи и Хоссам Абдельмагид) вынуждают рассматривать связку с участием Рами Рабиа. Египет действует в структуре 4-2-3-1 и делает ставку на быстрые переходы через Салаха и фланговых игроков, включая Зико и Трезеге, что особенно эффективно против команд, вынужденных раскрываться.

05:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.17.