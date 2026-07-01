На бумаге фаворитом выглядит Бельгия, однако групповой этап показал, что команда Руди Гарсии далека от своей оптимальной формы. Бельгийцы испытывали серьёзные проблемы против организованной обороны, тогда как Сенегал опасен быстрыми переходами из обороны в атаку и уже доказал, что способен много забивать при наличии свободного пространства. Исход встречи во многом будет зависеть от того, сумеют ли европейцы реализовать своё преимущество в контроле мяча и не допустить ошибок при контратаках соперника

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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09' Троссард пробил с линии штрафной в створ ворот Сенегала, но надёжно сыграл Мори Дио и поймал мяч.

07' Тилеманс сфолил в центре поля на Мане.

05' Темп в матче не самый высокий.

03' Бельгийцы ответили своей атакой, которую завершил прострелом с левого фланга Доку, но сенегальцы перехватили передачу.

02' Мане догнал мяч на левом флангу у лицевой и прострелил в чужую штрафную, но бельгийцы отбились.

01' Матч начался! С центра разыграли футболисты сборной Бельгии!

Статистика матча 41 Владение мячом 59

До матча

22:56 Гимны исполнены! Матч скоро начнётся.

22:54 Исполняются национальные гимны команд!

22:52 Команды появились на поле!

22:50 В Сиэтле пасмурно, +18 градусов.

22:40 Главный судья: Саид Мартинес (Токоа, Гондурас); Ассистент: Вальтер Лопес Рамос (Гондурас); Ассистент: Кристиан Рамирес Сото (Гондурас); Резервный: Андрес Рохас (Колумбия).

22:37 Сенегал: Мори Дио, Мусса Ньякате, Исмаил Якобс, Крепен Диатта, Хабиб Диарра, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Пате Сисс, Илиман Ндиайе, Исмаила Сарр, Садио Мане.

22:35 Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань, Брандон Мехеле, Артюр Теат, Максим Де Кёйпер, Юри Тилеманс, Кевин Де Брёйне, Ханс Ванакен, Жереми Доку, Леандро Троссард, Шарль Де Кетеларе.

22:30 Матч пройдёт на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США), вместимостью 67 000 зрителей.

22:25 Предстоящая игра станет первой в истории очной встречей сборных Бельгии и Сенегала на уровне национальных команд.

22:15 Сенегал пробился в плей-офф лишь благодаря впечатляющей победе в заключительном туре. После поражений от Франции (1:3) и Норвегии (2:3) команда Папа Тьява находилась на грани вылета, однако разгром Ирака (5:0) позволил занять место среди лучших сборных, финишировавших третьими. Главной ударной силой «львов Теранги» остаётся Исмаила Сарр, забивший три мяча на групповом этапе. В матче с Ираком ярко проявил себя и Пап Гейе, оформивший дубль после выхода на замену. Вместе с тем серьёзной проблемой для африканской команды остаётся кадровая ситуация: основной голкипер Эдуар Менди восстанавливается после травмы колена, а его возможное отсутствие значительно снижает надёжность обороны.

22:10 Сборная Бельгии вышла в плей-офф с первого места в группе G, однако путь команды Руди Гарсии получился далеко не безоблачным. После ничьих с Египтом (1:1) и Ираном (0:0) бельгийцы оказались под серьёзным давлением, но в заключительном туре разгромили Новую Зеландию со счётом 5:1 и финишировали первыми. Именно эта встреча стала лучшей для «красных дьяволов» на турнире: команда нанесла 35 ударов по воротам, а Леандро Троссард оформил дубль, тогда как Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку впервые отличились на чемпионате мира. При этом вопросы к обороне по-прежнему остаются актуальными — бельгийцы пропускали во всех матчах группового этапа, кроме встречи с Ираном.

22:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83.