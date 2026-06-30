прогноз на матч 1/16 ЧМ‑2026, ставка за 1.83

01 июля в матче 1/16 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Бельгия и Сенегал. Начало встречи — 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Бельгия: пробуждение атакующей мощи Руди Гарсии

Турнирное положение: Сборная Бельгии заняла итоговое первое место в группе G, набрав 5 очков. Бельгийцы долго раскачивались по ходу группового этапа, но разгромная победа в заключительном туре вернула команде уверенность в собственных силах.

Последние матчи: На групповой стадии Бельгия заставила понервничать своих болельщиков. Команда стартовала с тяжелой ничьей против Египта (1:1), после чего выдала максимально блеклый и безголевой матч с Ираном (0:0).

Зато в решающем третьем туре бельгийцев прорвало: «дьяволы» камня на камне не оставили от обороны Новой Зеландии, победив со счетом 5:1.

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Не сыграют: Все игроки доступны.

Состояние команды: Бельгия явно поймала игровой тонус. После невзрачного старта лидеры нападения вышли на пик формы — Леандро Троссард оформил дубль в прошлом матче, а вышедший на замену Ромелу Лукаку сразу отметился голом и передачей.

Вся игра в центре поля по-прежнему строится вокруг гениальных передач Кевина Де Брейне. Тем не менее, игра в обороне вызывает вопросы, так как бельгийцы стабильно допускают моменты у ворот Тибо Куртуа.

Сенегал: кураж «Львов Теранги» и проблемы на последнем рубеже

Турнирное положение: Сборная Сенегала совершила чудо и пробилась в 1/16 финала с третьего места группы I, набрав 3 очка. Африканская команда буквально запрыгнула в последний вагон поезда плей-офф, став одной из лучших третьих команд групповой стадии благодаря лучшей разнице мячей.

Последние матчи: Групповой этап получился для Сенегала американскими горками. Африканцы стартовали с поражения от Франции (1:3), а затем в упорной борьбе уступили Норвегии со счетом 2:3.

Все решилось в финальном туре против Ирака: сенегальцы воспользовались ранним удалением у соперника и буквально уничтожили его со счетом 5:0.

Не сыграют: травмирован основной вратарь Эдуар Менди.

Состояние команды: Нападение Сенегала сейчас представляет реальную угрозу для любого топ-клуба. В невероятной форме находится Исмаила Сарр, который наколотил уже 3 гола на турнире.

Также в прошлом матче со скамейки шикарно вошли Пап Гейе (оформил дубль) и Илиман Ндиайе. Сенегал пропагандирует открытый и смелый футбол, но потеря Менди и 6 пропущенных мячей в первых двух турах кричат о серьезном кризисе в защитных порядках.

На что ставят в матче Бельгия — Сенегал Букмекерские коэффициенты на матч Бельгия — Сенегал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Бельгия традиционно удачно играет против представителей Африки, не проиграв в 5 из 6 последних встреч с ними на чемпионатах мира

Сенегал забивает во втором тайме на протяжении 9 официальных матчей кряду.

Матчи Сенегала на ЧМ-2026 получаются сверхрезультативными: во всех трех матчах забивалось минимум 4 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Бельгия дают 2.20 а на Сенегал — 3.55, ничью букмекеры оценивают в 3.30.

Прогноз: Обе команды много забивают на этом мундиале, поэтому логично будет сыграть на ожидании забитых голов от сборных.

1.83 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Бельгия — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 1.83.

Прогноз: При этом не стоит забывать о характере Сенегала. Команда может вцепиться в любого соперника. Так что рискнем и сыграем на ожидании ничейного результата в основное время.

3.30 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч Бельгия — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Ничья в матче за 3.30.