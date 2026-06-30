01 июля в матче 1/16 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Бельгия и Сенегал. Начало встречи — 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Бельгия: пробуждение атакующей мощи Руди Гарсии
Турнирное положение: Сборная Бельгии заняла итоговое первое место в группе G, набрав 5 очков. Бельгийцы долго раскачивались по ходу группового этапа, но разгромная победа в заключительном туре вернула команде уверенность в собственных силах.
Последние матчи: На групповой стадии Бельгия заставила понервничать своих болельщиков. Команда стартовала с тяжелой ничьей против Египта (1:1), после чего выдала максимально блеклый и безголевой матч с Ираном (0:0).
Зато в решающем третьем туре бельгийцев прорвало: «дьяволы» камня на камне не оставили от обороны Новой Зеландии, победив со счетом 5:1.
Не сыграют: Все игроки доступны.
Состояние команды: Бельгия явно поймала игровой тонус. После невзрачного старта лидеры нападения вышли на пик формы — Леандро Троссард оформил дубль в прошлом матче, а вышедший на замену Ромелу Лукаку сразу отметился голом и передачей.
Вся игра в центре поля по-прежнему строится вокруг гениальных передач Кевина Де Брейне. Тем не менее, игра в обороне вызывает вопросы, так как бельгийцы стабильно допускают моменты у ворот Тибо Куртуа.
Сенегал: кураж «Львов Теранги» и проблемы на последнем рубеже
Турнирное положение: Сборная Сенегала совершила чудо и пробилась в 1/16 финала с третьего места группы I, набрав 3 очка. Африканская команда буквально запрыгнула в последний вагон поезда плей-офф, став одной из лучших третьих команд групповой стадии благодаря лучшей разнице мячей.
Последние матчи: Групповой этап получился для Сенегала американскими горками. Африканцы стартовали с поражения от Франции (1:3), а затем в упорной борьбе уступили Норвегии со счетом 2:3.
Все решилось в финальном туре против Ирака: сенегальцы воспользовались ранним удалением у соперника и буквально уничтожили его со счетом 5:0.
Не сыграют: травмирован основной вратарь Эдуар Менди.
Состояние команды: Нападение Сенегала сейчас представляет реальную угрозу для любого топ-клуба. В невероятной форме находится Исмаила Сарр, который наколотил уже 3 гола на турнире.
Также в прошлом матче со скамейки шикарно вошли Пап Гейе (оформил дубль) и Илиман Ндиайе. Сенегал пропагандирует открытый и смелый футбол, но потеря Менди и 6 пропущенных мячей в первых двух турах кричат о серьезном кризисе в защитных порядках.
Статистика для ставок:
- Бельгия традиционно удачно играет против представителей Африки, не проиграв в 5 из 6 последних встреч с ними на чемпионатах мира
- Сенегал забивает во втором тайме на протяжении 9 официальных матчей кряду.
- Матчи Сенегала на ЧМ-2026 получаются сверхрезультативными: во всех трех матчах забивалось минимум 4 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Бельгия дают 2.20 а на Сенегал — 3.55, ничью букмекеры оценивают в 3.30.
Прогноз: Обе команды много забивают на этом мундиале, поэтому логично будет сыграть на ожидании забитых голов от сборных.
Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 1.83.
Прогноз: При этом не стоит забывать о характере Сенегала. Команда может вцепиться в любого соперника. Так что рискнем и сыграем на ожидании ничейного результата в основное время.
Ставка: Ничья в матче за 3.30.