«Колорадо» не заметит «Детройт» на своем льду?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Болл-Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Колорадо»

Турнирное положение: «Колорадо» после 17 матчей занимает 6-е место в Западной конференции с 20 очками. Столько же баллов у 5-го «Далласа», который провел на одну встречу меньше.

Последние матчи: На стыке октября и ноября «Колорадо» одержал три победы подряд — над «Нью-Джерси» (5:2), «Калгари» (5:2) и «Чикаго» (5:2).

Однако в двух следующих встречах команда Джареда Беднара осталась без побед. Денверцы крупно проиграли на выезде «Коламбусу» (2:7), а дома уступили «Нэшвиллу» в овертайме (2:3).

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Не сыграют: Джош Мансон.

Состояние команды: Атака «Колорадо» по-прежнему задает высокую планку продуктивности, но результаты «Эвеланш» не соответствуют статусу одного из фаворитов чемпионата.

Особенно заметно денверцы сдали в выездных встречах, в рамках которых набрали всего 2 очка при пяти последних попытках. В девяти предыдущих играх «Эвс» одержали только четыре победы.

«Детройт»

Турнирное положение: С 17 очками после 17 матчей «Детройт» находится на 11-й строчке Востока. От зоны плей-офф команду из Мичигана отделяют 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Концовку октября «Детройт» провел с двумя домашними матчами: обыграл «Чикаго» (4:1), но уступил «Сент-Луису» (4:5). Ноябрь начался с гостевой победы над «Флоридой» (5:3).

Продолжила выезд команда Тодда Маклеллана поражением от «Тампы-Бэй» (2:4). Вернувшись домой, «Ред Уингз» проиграли «Вегасу» (1:2).

Не сыграют: Мейсон Аплтон, Альберт Юханссон, Марко Каспер, Дилан Ларкин, Джон Гибсон.

Состояние команды: Осенний отрезок «Детройта» складывается противоречиво. Команда Маклеллана постепенно выправляет положение, но по игре «Ред Уингз» по-прежнему нестабильны.

В десяти предыдущих матчах «Ред Уингз» разделили поровну победы и неудачи. В четырех недавних встречах коллектив из Мичигана приобрел всего 2 турнирных пункта.

На что ставят в матче Колорадо — Детройт Букмекерские коэффициенты на матч Колорадо — Детройт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Колорадо» обыграл «Детройт» в четырех из пяти последних матчей

«Детройт» забивал один и менее голов в трех из четырех последних личных встреч

«Колорадо» обыграл «Детройт» в восьми из девяти последних матчей дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.72, победа «Детройта» — в 3.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.

Прогноз: «Детройт» подходит к выезду в Денвер с кадровыми проблемами, включая вратарскую позицию. При таком раскладе хозяева наверняка возьмут игру под полный контроль.

1.88 «Колорадо» победит с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Колорадо — Детройт позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Колорадо» победит с форой -1 за 1.88.

Прогноз: «Колорадо» дома проверяет чужую оборону большим количеством острых атак, а у «Детройта» хватает сложностей с игрой без шайбы. Денверцы способны наказать гостей за эти недостатки.

1.79 Индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч Колорадо — Детройт принесёт прибыль 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 за 1.79.