13 ноября в 5-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Словения и Швейцария. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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Словения

Турнирное положение: Словения борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Словения в четырех матчах добыла 7 очков. Команда отличилась пятью забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, одолев Шотландию — 2:1.

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До того Словения потерпела поражение от Швейцарии — 1:2, а вот поединок с Северной Македонией принес в копилку три очка — 2:0. Словенцы не уступили в трех последних домашних матчах.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Словения относительно стабильна в аспекте результатов, однако лишь на три очка опережает «скоттов».

При этом Словения уже двенадцать лет не может одолеть швейцарцев. Плюс словенцы не столь результативны в атаке, да и месяц назад уступили сборной страны банков, сыра и шоколада. Зато пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Команда твердо намерена попасть в плей-офф. Словения на первую строчку явно уже не покусится, а вот остаться на второй позиции ей вполне по силам.

Швейцария

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона B Лиги наций.

При этом Швейцария в четырех турах разжилась 12 очками. А вот забить удалось 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть Северную Македонию — 3:0.

До того Швейцария одолела словенцев — 2:1, а вот несколько ранее учинила разгром Шотландии — 3:0. Швейцарцы победили в четырех последних поединках.

Состояние команды: Швейцария еще не потеряла ни одного очка в Лиге наций, к тому же забивает в среднем фактически три мяча за матч.

При этом Швейцария вне родных стен в двух поединках забила шесть мячей. Команда имеет вполне приличный по именам подбор игроков. Зеки Амдуни забил уже три мяча в текущем турнире. Правда, форвард только-только восстановился от травмы.

Нет никаких сомнений, что команда будет активно атаковать. Швейцарцы мотивированы выиграть все матчи в группе, к тому же подспудно досрочно выйти в плей-офф. Чем не мотивация?

На что ставят в матче Словения — Швейцария Букмекерские коэффициенты на матч Словения — Швейцария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 5.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.08, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.73.

Прогноз: Швейцария ныне в прайме, к тому же мотивирована пройти весь групповой этап без очковых потерь.

2.25 Победа Швейцарии в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Словения — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа Швейцарии в 1-м тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.08 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Словения — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.08.

Пять причин, почему ставка зайдёт