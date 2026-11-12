13 ноября в 5-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Словения и Швейцария. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
Словения
Турнирное положение: Словения борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом Словения в четырех матчах добыла 7 очков. Команда отличилась пятью забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, одолев Шотландию — 2:1.
До того Словения потерпела поражение от Швейцарии — 1:2, а вот поединок с Северной Македонией принес в копилку три очка — 2:0. Словенцы не уступили в трех последних домашних матчах.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Словения относительно стабильна в аспекте результатов, однако лишь на три очка опережает «скоттов».
При этом Словения уже двенадцать лет не может одолеть швейцарцев. Плюс словенцы не столь результативны в атаке, да и месяц назад уступили сборной страны банков, сыра и шоколада. Зато пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.
Команда твердо намерена попасть в плей-офф. Словения на первую строчку явно уже не покусится, а вот остаться на второй позиции ей вполне по силам.
Швейцария
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы дивизиона B Лиги наций.
При этом Швейцария в четырех турах разжилась 12 очками. А вот забить удалось 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть Северную Македонию — 3:0.
До того Швейцария одолела словенцев — 2:1, а вот несколько ранее учинила разгром Шотландии — 3:0. Швейцарцы победили в четырех последних поединках.
Состояние команды: Швейцария еще не потеряла ни одного очка в Лиге наций, к тому же забивает в среднем фактически три мяча за матч.
При этом Швейцария вне родных стен в двух поединках забила шесть мячей. Команда имеет вполне приличный по именам подбор игроков. Зеки Амдуни забил уже три мяча в текущем турнире. Правда, форвард только-только восстановился от травмы.
Нет никаких сомнений, что команда будет активно атаковать. Швейцарцы мотивированы выиграть все матчи в группе, к тому же подспудно досрочно выйти в плей-офф. Чем не мотивация?
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швейцария считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 5.50.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.08, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.73.
Прогноз: Швейцария ныне в прайме, к тому же мотивирована пройти весь групповой этап без очковых потерь.
Ставка: Победа Швейцарии в 1-м тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.08.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Швейцария еще не теряла очков в текущей Лиге наций
- Словения уже 12 лет не обыгрывает швейцарцев
- Швейцария победила в четырех поединках кряду
- Словения не уступила в трех домашних матчах кряду
- Обе команды в среднем пропускают меньше одного мяча за матч