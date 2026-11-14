15 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Латвия и Армения. Начало встречи — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
Латвия
Турнирное положение: Латвия перед заключительным туром занимает последнюю, четвертую строчку в квартете с одним баллом в активе.
Команда на 12 очков отстает от победителя квартета Черногории и на семь — от второго в таблице Кипра, а также на четыре пункта — от нынешнего соперника.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде потерпела поражение от Черногории (1:2).
Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах проиграл Кипру (1:2).
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, пять из которых были официальными, Латвия проиграла шесть раз при одной ничьей.
Текущие результаты не дают хозяевам особых оснований рассчитывать на выигрыш или даже ничью, пусть и дома, особенно против более сильного соперника.
Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.
Армения
Турнирное положение: Армения после пяти туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 2, набрав пять баллов.
Команда на восемь очков отстает от победившей в группе Черногории и на три — от второго Кипра, а также на четыре пункта опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле разошлась мировой с Кипром (1:1).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также не сумел выиграть, когда теперь в чужих стенах сыграла вничью с Черногорией (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12-ти последних матчах, девять из которых были официальными, Армения выиграла лишь раз при семи поражениях и четырёх ничьих.
Хотя такая форма вроде бы не сулит гостям хороших шансов на победу, тем более на выезде, однако с учетом перевеса в классе над соперником, они все же высоки.
Артур Гарибян — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей Латвия проиграла
- в трех последних матчах Латвии забивали больше двух голов
- в шести из семи последних матчей Армении забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.33. Ничья — в 3.45, успех Латвии — в 3.05.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.93 и 1.87.
Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали меньше трех мячей. Так было и в их четырёх из пяти последних выездных поединков.
Между тем, в трёх из четырёх предыдущих домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку в шести из семи последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: Армения победит за 2.33