Зацепится ли Армения за стыковые матчи?

прогноз на матч шестого тура Лиги наций, ставка за 1.87

15 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Латвия и Армения. Начало встречи — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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Латвия

Турнирное положение: Латвия перед заключительным туром занимает последнюю, четвертую строчку в квартете с одним баллом в активе.

Команда на 12 очков отстает от победителя квартета Черногории и на семь — от второго в таблице Кипра, а также на четыре пункта — от нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде потерпела поражение от Черногории (1:2).

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах проиграл Кипру (1:2).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, пять из которых были официальными, Латвия проиграла шесть раз при одной ничьей.

Текущие результаты не дают хозяевам особых оснований рассчитывать на выигрыш или даже ничью, пусть и дома, особенно против более сильного соперника.

Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

Армения

Турнирное положение: Армения после пяти туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 2, набрав пять баллов.

Команда на восемь очков отстает от победившей в группе Черногории и на три — от второго Кипра, а также на четыре пункта опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле разошлась мировой с Кипром (1:1).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также не сумел выиграть, когда теперь в чужих стенах сыграла вничью с Черногорией (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, девять из которых были официальными, Армения выиграла лишь раз при семи поражениях и четырёх ничьих.

Хотя такая форма вроде бы не сулит гостям хороших шансов на победу, тем более на выезде, однако с учетом перевеса в классе над соперником, они все же высоки.

Артур Гарибян — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

На что ставят в матче Латвия — Армения Букмекерские коэффициенты на матч Латвия — Армения: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Латвия проиграла

в трех последних матчах Латвии забивали больше двух голов

в шести из семи последних матчей Армении забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.33. Ничья — в 3.45, успех Латвии — в 3.05.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали меньше трех мячей. Так было и в их четырёх из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в трёх из четырёх предыдущих домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.87 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Латвия — Армения принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку в шести из семи последних матчей хозяева проиграли.

2.33 Армения победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч Латвия — Армения принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Армения победит за 2.33