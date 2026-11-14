15 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Кипр и Черногория. Начало встречи — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Кипр
Турнирное положение: Кипр перед заключительным туром текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с восемью баллами в активе.
Команда на пять очков отстает от ставшей победителем квартета Черногории, а также на три очка опережает третью в таблице Армению и на семь — четвертую Латвию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде сыграла вничью с Арменией (1:1).
Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах обыграл Латвию (2:1).
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Кипр ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
С такой формой у хозяев вроде бы неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно дома, однако поскольку соперник выше их классом, такой результат выглядит неочевидным.
Маркус Эдвардс — лучший бомбардир команды в Лиге наций нового розыгрыша с двумя голами.
Черногория
Турнирное положение: Черногория после пяти туров текущего раунда уже досрочно повысилась в классе, набрав 13 очков.
Команда на пять баллов опережает своего ближайшего преследователя, Кипр, и на восемь — третью в таблице Армению, а также на 12 пунктов — четвертую Латвию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала победу над Латвией (2:1).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже не сумел выиграть, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с Арменией (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Черногория выиграла четырежды, а в семи последних — ни разу не проиграла.
Нынешняя форма гостей позволяет им рассчитывать на победу, пусть даже и на выезде, особенно с учетом их превосходства в классе над оппонентом.
Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трёх последних домашних матчах Кипр выиграл
- в пяти из шести последних матчей Черногории забивали больше двух голов
- в пяти из шести последних матчей Черногории забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 3.25, успех Кипра — в 3.15.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.75.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.
Между тем, в двух предыдущих матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей Черногории.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.44