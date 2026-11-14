Выйдет ли Кипр в плей-офф?

прогноз на матч за выход в плей-офф Лиги наций, ставка за 1.80

15 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Кипр и Черногория. Начало встречи — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Кипр

Турнирное положение: Кипр перед заключительным туром текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с восемью баллами в активе.

Команда на пять очков отстает от ставшей победителем квартета Черногории, а также на три очка опережает третью в таблице Армению и на семь — четвертую Латвию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде сыграла вничью с Арменией (1:1).

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах обыграл Латвию (2:1).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Кипр ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

С такой формой у хозяев вроде бы неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно дома, однако поскольку соперник выше их классом, такой результат выглядит неочевидным.

Маркус Эдвардс — лучший бомбардир команды в Лиге наций нового розыгрыша с двумя голами.

Черногория

Турнирное положение: Черногория после пяти туров текущего раунда уже досрочно повысилась в классе, набрав 13 очков.

Команда на пять баллов опережает своего ближайшего преследователя, Кипр, и на восемь — третью в таблице Армению, а также на 12 пунктов — четвертую Латвию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала победу над Латвией (2:1).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже не сумел выиграть, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с Арменией (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Черногория выиграла четырежды, а в семи последних — ни разу не проиграла.

Нынешняя форма гостей позволяет им рассчитывать на победу, пусть даже и на выезде, особенно с учетом их превосходства в классе над оппонентом.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с тремя голами.

На что ставят в матче Кипр — Черногория Букмекерские коэффициенты на матч Кипр — Черногория: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трёх последних домашних матчах Кипр выиграл

в пяти из шести последних матчей Черногории забивали больше двух голов

в пяти из шести последних матчей Черногории забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 3.25, успех Кипра — в 3.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в двух предыдущих матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Кипр — Черногория позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в пяти из шести последних матчей Черногории.

2.44 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Кипр — Черногория принесёт чистый выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.44