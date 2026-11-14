прогноз на матч 19-го тура ФНЛ, ставка за 2.15

15 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Шинник». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» входит в лидирующую группу ФНЛ, расположившись на третьем месте, набрав 32 очка: 10 побед, 2 ничьи и 5 поражений.

Последние матчи: В рамках 17-го тура российского первенства «Сочи» на выезде проиграл «Енисею» со счётом 0:3.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: В последних пяти матчах команда «Сочи» одержала три победы и потерпела два поражения, при этом забив пять голов и пропустив шесть мячей.

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» занимает седьмое место в таблице, набрав 26 пунктов в 17 сыгранных матчах: 6 побед, 8 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: ярославский клуб на домашней арене переиграл «Уфу» (2:1). В составе «Шинника» по голу забили Альбек Гонгапшев и Артём Голубев.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Шинник» обыграл «Спартак» из Костромы (2:1), сыграл вничью с «Велесом» (1:1) и проиграл «Челябинску» (0:2) и «Нижнему Новгороду» (0:4).

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Статистика для ставок

«Сочи» занимает третье место в чемпионате России

«Шинник» занимает седьмое место в чемпионате России

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сочи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Шинника» — 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.89.

Прогноз: «Сочи» располагается выше в таблице и обладает более сильным составом. Несмотря на разгромное поражение от «Енисея», команда будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками. «Шинник» способен оказать сопротивление, но на выезде хозяева выглядят предпочтительнее.

2.15 Фора «Сочи» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Сочи» — «Шинник» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Фора «Сочи» (-1) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: «Сочи» в последних пяти матчах забил всего пять мячей, а «Шинник» не отличается высокой результативностью. Ярославцы в четырех последних встречах дважды не смогли забить, поэтому рассчитывать на большое количество голов не приходится.

1.89 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «Сочи» — «Шинник» принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.89.