Отстоит ли «Каролина» лидерство на Востоке?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Lenovo Center» 28 октября, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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«Каролина»

Турнирное положение: «Каролина» лидирует в Восточной конференции, набрав 20 очков после 13 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Каролина» на выезде переиграла «Сент-Луис» (4:0). В составе победителей по шайбе забросили Шон Уокер, Йеспери Котканиеми, Логан Станковен, Николай Элерс.

Не сыграют: Тейлор Холл, Джордан Стаал, Марк Янковски.

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Состояние команды: в последних матчах «Каролина» одержала победы над «Ванкувером» (6:3), «Виннипегом» (3:2) и проиграла «Калгари» (2:3), «Эдмонтону» (5:6 Б).

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» продолжает погоню за «Каролиной», расположившись на втором месте в Восточной конференции, у команды 19 пунктов.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Бостон» переиграл «Сан-Хосе» (6:4). По шайбе забросили Уильям Борген, Кейси Миттельштадт, Марат Хуснутдинов, Давид Пастрняк, Джеймс Хэгенс, Фрейзер Минтен.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Бостон» одержал победы в матчах против «Нэшвилла» (6:0), «Лос-Анджелеса» (4:1), «Анахайма» (4:2).

На что ставят в матче Каролина — Бостон Букмекерские коэффициенты на матч Каролина — Бостон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции

«Каролина» лидирует в Восточной конференции

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» букмекерами оценивается в 1.93, ничья — в 4.40, а победа «Ванкувера» — в 3.25.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 6 — за 1.95.

Прогноз: В прошлом сезоне соперники встречались между собой три раза, в последних двух поединках «Каролина» переиграла «Бостон» (6:5 ОТ, 3:1). «Бостон» обыграл соперника лишь в первой игре сезона (2:1). Ожидаем, что в предстоящей игре «Каролина» сможет продлить победную серию в личных поединках с «Бостоном».

1.93 Победа «Каролины» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Каролина» — «Бостон» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Победа «Каролины» с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Каролина» — «Бостон» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.80.