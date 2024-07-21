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    Колдер Трофи 2024/25: на кого из новичков НХЛ стоит обратить внимание уже сейчас?

    Статус фаворита, закрепленный за Селебрини, готовы оспорить не менее одаренные кандидаты

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    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков
    Попытки назвать следующего обладателя Кубка Стэнли, спрогнозировать результаты какой-либо команды или персональные показатели игрока зачастую сравнимы с гаданием на кофейной гуще. И тем не менее в период межсезонья обсуждения такого формата являются одним из немногочисленных удовольствий для болельщиков.
    Сможет ли Маклин Селебрини повторить путь Коннора Бедарда, став еще одним первым номером драфта, взявшим Колдер Трофи? Или победитель может затесаться в кругу других ярких игроков вроде Каттера Готье, Матвея Мичкова, Логана Стэнковена и Уилла Смита?

    Мы не узнаем ответы на эти вопросы до июня 2025 года... но зачем ждать? Годом ранее Бедарда уже называли фаворитом в борьбе за Колдер Трофи благодаря статусу первого выбора и шуму вокруг его персоны, однако по ходу чемпионата Брок Фабер неожиданно навязал борьбу. И в какой-то момент показалось, что он может одержать верх в этой гонке.

    А что насчет предстоящего сезона? Кто входит в число фаворитов и почему? Кто из менее разрекламированных игроков способен стать претендентом на Колдер Трофи? Автор ESPN Райан С. Кларк пытается разобраться в этом вопросе в своем обзоре.

    Маврик Бурк, центрфорвард, «Даллас»

    Маврик Бурк

    «Старз» обладают одной из самых сильных фарм-систем в НХЛ, тем самым обеспечивая себе место в списке претендентов на чемпионство и давая своим талантливым юношам шанс проявить себя. Еще недавно парни вроде Томаса Харли, Миро Хейсканена, Уайатта Джонстона и Джейсона Робертсона становились важными фигурами в дебютном полноценном сезоне, а в дальнейшем дорастали до статуса ключевых игроков.

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    Следующим в этом ряду может стать Бурк, который на старте регулярки претендует на роль центрфорварда третьего звена. Это было бы вполне естественно, учитывая то, как он прибавил за последние пару лет. Бурк прошел путь от 47 очков в 70 матчах за «Техас Старз» в сезоне 2022/23 до 77 очков в 71 встрече в сезоне 2023/24.

    Маклин Селебрини, центрфорвард, «Сан-Хосе»

    Маклин Селебрини

    На гонку за «Колдер» могут сильно повлиять два фактора — роль и игровое время. Именно это сделало соперничество между Бедардом и Фабером столь захватывающим. Коннор получал минуты, соответствующие статусу первого центрфорварда, в то время как Фабер стал защитником первой пары, способным помочь в любой ситуации.

    У Селебрини есть возможность сделать то же самое в составе «Шаркс». Завершение сезона с антирекордными показателями стало следствием множества серьезных проблем. Одной из них была недостаточная результативность. «Сан-Хосе» занял последнее место по заброшенным шайбам и имел скудное большинство, процент реализации которого оказался в нижней трети общего рейтинга. Поиск талантов, способных улучшить столь плачевную ситуацию, превратился для калифорнийцев в задачу №1, а Селебрини оказался частью этого плана. Его выбрали с расчетом на то, что 32 шайбы и 64 очка в единственном сезоне за Бостонский университет дадут нужный эффект на уровне НХЛ, где он сможет претендовать не место центрфорварда первого звена и играть в первой бригаде большинства.

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    • Способности Селебрини, его игровое время и поддержка в лице бомбардира с тремя сезонами по 30 голов Тайлера Тоффоли могут сделать 18-летнего обладателя приза Хоби Бэйкера фаворитом в конкурентной гонке, которая рискует затянуться до конца сезона.

    Джош Доан, правый нападающий, «Юта»

    Джош Доан

    Благодаря 26 шайбам и 46 очкам в 62 матчах, Доан завоевал место в символической команде новичков АХЛ, а к концу прошлого сезона получил возможность засветиться на уровне НХЛ. Джон отметился пятью голами и набрал девять очков в 11 играх, продемонстрировав готовность к высшей лиге.

    На что же способен Доан в течение всей кампании? «Юте» предстоит это выяснить в дебютном для франшизы сезоне.

    Во время работы в «Аризоне» тренер «Юты» Андре Туриньи оказывал доверие молодым нападающим, среди которых нельзя не отметить Матиаса Маччелли и Логана Кули, вошедших в две последние символические команды новичков НХЛ. Учитывая, что Доан в настоящее время позиционируется как нападающий третьего звена, сможет ли он вслед за Маччелли и Кули стать очередным игроком Туриньи, удостоенным этой чести?

    Каттер Готье, левый нападающий, «Анахайм»

    Каттер Готье

    Готье — еще один новобранец, у которого есть все условия, начиная с возможностей и роли и заканчивая игрой в команде, которая доверяет молодым талантам. Все эти черты обусловлены тем, что «Анахайм» находится в стадии перестройки, стремясь улучшить результаты после очередного провального сезона.

    Частью стратегии «Дакс» является ставка на воспитанников клуба Лео Карлссона и Троя Терри, которые могут стать партнерами Готье в первом звене. В сезоне 2023/24 «Анахайм» оказался третьим с конца по количеству заброшенных шайб, что обостряет потребность в хоккеистах, способных улучшить эту статистику. И Готье, похоже, один из них. Сезон в составе Бостонского колледжа Каттер завершил с 38 шайбами и 65 очками в 41 встрече.

    Осталось найти способ использовать то, что он исполнил на уровне студенческого хоккея и на молодежном чемпионате мира — где он набрал семь очков за сборную США, выигравшую золотые медали — и тогда это сыграет важную роль в укреплении его кандидатуры на получение Колдер Трофи.

    Лэйн Хатсон, защитник, «Монреаль»

    Лэйн Хатсон

    Сумеет ли Хатсон набрать 50 очков? И если ему удастся достичь этого рубежа, будет ли этого достаточно, чтобы стать третьим за шесть сезонов защитником, выигравшим приз?

    В течение трех сезонов подряд и четырех сезонов из последних пяти защитники непременно попадали в тройку финалистов. Одними из таких были Кэйл Макар, набравший 50 очков в 57 играх, и Мориц Зайдер, на счету которого 50 очков в 82 играх. Оба стали обладателями Колдер Трофи в свои дебютные сезоны. И Кэйл, и Мориц в среднем проводили более 21 минуты за матч и выполняли те роли, которые делали их полноценными претендентами на место в первой четверке.

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    • Хатсон имеет все данные, чтобы достичь обоих показателей. В каждом из своих двух сезонов в Бостонском университете Лэйн забрасывал более 15 шайб и набирал минимум 48 очков. Одной из особенностей, способной укрепить его позиции, станет время, проведенное на льду, а также то, будет ли он переведен в основной состав «Канадиенс» ради игры в большинстве (что увеличит количество набранных очков).

    Марат Хуснутдинов, центрфорвард, «Миннесота»

    Марат Хуснутдинов

    В последние сезоны игроки уровня Мэтта Болди, Кирилла Капризова, Марко Росси и Брока Фабера успешно проявили себя в качестве новичков в составе «Миннесоты». Это система, которая приносит результаты, и заданная тенденция может продолжиться в сезоне 2024/25 с Хуснутдиновым.

    Возможно, ему будет нелегко пробиться в первую шестерку, учитывая более высокие ступени иерархии Юэля Эрикссона Эка и Росси, но опыт в КХЛ подготовил его к потенциальной роли центра третьего звена «Уайлд». На фоне последних успехов новичков из Сент-Пола всегда существует вероятность, что Хуснутдинов сможет занять свое место в гонке за «Колдер».

    Николай Коваленко, правый нападающий, «Колорадо»

    Николай Коваленко

    На текущий момент создается впечатление, что Коваленко может начать сезон в роли нападающего топ-6. А что будет потом? Это, возможно, главный вопрос, стоящий перед «Эвеланш» в плане использования талантливого новичка.

    Капитан Габриэль Ландескуг сообщил, что вернется на лед в какой-то момент сезона 2024/25, но пока неизвестно, когда именно. Майская дисквалификация Валерия Ничушкина на срок не менее шести месяцев означает, что он не вернется до ноября.

    В двух последних сезонах в КХЛ Коваленко в среднем набирал 0,91 очка за игру. Отсутствие двух нападающих первой шестерки в сочетании с продуктивностью Коваленко в КХЛ дают основания полагать, что его задействуют как минимум на уровне второго звена в команде, нуждающейся в дополнительной результативности.

    Матвей Мичков, правый нападающий, «Филадельфия»

    Матвей Мичков

    Есть несколько причин, по которым Мичков может взять Колдер Трофи. Начнем с того, что в прошлом сезоне он играл в КХЛ, где регулярно создавал моменты и забивал голы против игроков старше него. В возрасте 17 лет в сезоне 2022/23 он забросил девять шайб и набрал 20 очков в 27 матчах за «Сочи». В прошлом сезоне 18-летний Мичков провел свой первый полноценный сезон в КХЛ, отметившись 19 голами и набрав 41 очко в 47 встречах.

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    • В возрасте 19 лет он является новичком, имеющим профессиональный опыт игры в первом звене и в большинстве. И все это в сильнейшей лиге мира за пределами НХЛ. А вот еще один фактор, который стоит учитывать при рассмотрении его кандидатуры на «Колдер»: он присоединяется к клубу, где принято доверять молодым игрокам. Ноа Кейтс, Джоэл Фараби, Тайсон Ферстер и Оуэн Типпетт — одни из тех, кому удалось добиться успеха в возрасте до 25 лет.

    Возможно, Мичков станет следующим молодым игроком «Флайерз», который получит шанс. А учитывая его предполагаемое место в составе, у него будет возможность выдать неплохую результативность.

    Уилл Смит, центрфорвард/правый нападающий, «Сан-Хосе»

    Уилл Смит

    Все проблемы с нападением, с которыми «Шаркс» столкнулись в прошлом сезоне, стали причиной того, что подписание Уиллом Смитом контракта начального уровня после одного сезона в Бостонском колледже оказалось для клуба значимым. Смит забросил 25 шайб и набрал 71 очко в 41 матче за «орлов», что сделало его одним из лучших игроков страны.

    Вопрос заключается не в том, будет ли Смит играть, а в том, на какой позиции он будет выступать за «Сан-Хосе». Вполне возможно, его задействуют в центре или на правом фланге. В любом случае его будут использовать и в первой шестерке, и в спецбригаде большинства.

    Вероятно, Смит станет серьезным претендентом на трофей, хотя его шансы могут пошатнуться по причине того, что он находится в одной команде (и, возможно, окажется в одном звене) с Селебрини.

    Логан Стэнковен, правый нападающий, «Даллас»

    Логан Стэнковен

    Да, Стэнковен — новичок, который по-прежнему претендует на Колдер Трофи, пусть и с большой натяжкой. В прошлом сезоне Стэнковен провел за «Старз» 24 матча — на один меньше, чем требуется для получения права на звание новичка.

    В этих 24 играх Стэнковен отметился шестью шайбами и набрал 14 очков, после чего оформил восемь в 19 играх плей-офф. Тем временем 24 гола и 57 очков в 47 матчах за «Техас Старз» обеспечили ему награду Дадли «Ред» Гарретт Мемориал Эворд, которая вручается лучшему новичку АХЛ.

    В течение последних нескольких сезонов «Даллас» планомерно интегрирует в свой состав доморощенных талантов. Стэнковен может стать свежей силой, которая будет задействована в первой шестерке.

    Максим Цыплаков, правый нападающий, «Айлендерс»

    Максим Цыплаков

    Познакомьтесь с игроком, который, возможно, является самым любопытным кандидатом на «Колдер» на текущий момент. А начинается эта история с его права на участие в гонке.

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    • Регламент НХЛ гласит, что любой игрок, которому исполнилось 26 лет или больше (к 15 сентября этого сезона), уже не подпадает под категорию «новичок». 25-летнему Цыплакову исполняется 26 лет 19 сентября — четырехдневная разница, которая позволяет ему претендовать на приз.

    За последние несколько сезонов в России он превратился из рядового игрока КХЛ и ВХЛ в одного из ведущих форвардов московского «Спартака»: 31 шайба в 65 матчах в прошлом сезоне помогла Максиму занять третье место в рейтинге лучших бомбардиров клуба по итогам регулярки.

    «Айлендерс» заключили с ним однолетнее соглашение, полагая, что он сможет гарантировать дополнительную результативность, которая в прошлом сезоне оказалась 22-й в общем зачете.

    Дастин Вольф, вратарь, «Калгари»

    Дастин Вольф

    Вот где градус обсуждения доходит до пиковой нагрузки.

    Последним вратарем, выигравшим Колдер Трофи, был Стив Мэйсон в сезоне 2008/09. Канадец провел 61 матч, добился 33 побед и помог «Блю Джекетс» выйти в плей-офф. С тех пор его труд превратился в стандарт для любого вратаря, пытающегося утвердить свои обоснования на это приз.

    В 11 из 18 заключительных матчей регулярного сезона в составе «Калгари» Вольф появился в старте, получив вызов из АХЛ. Вероятно, в предстоящем сезоне Вольф будет работать в тандеме с Даниэлем Владаржем.

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    • Попытка приблизиться к показателям Мэйсона — цель крайне тяжелая, поскольку все больше команд предпочитают использовать вратарские дуэты: в сезоне 2023/24 только три голкипера провели более 60 матчей, при этом всего девять вратарей добились более 30 побед.

    Все это в теории меняет представление о том, как Вольф и другие вратари-новички могут быть восприняты в гонке за Колдер Трофи. Тем не менее Дастин остается одним из самых многозначительных дебютантов этого сезона.

    Другие игроки, на которых стоит обратить внимание

    • Юстус Аннунен, вратарь, «Колорадо»
    • Тайлер Клевен, защитник, «Оттава»
    • Брэдли Надо, нападающий, «Каролина»
    • Мэттью Савой, центрфорвард, «Эдмонтон»
    • Артурс Силовс, вратарь, «Ванкувер»
    • Шейн Райт, центрфорвард, «Сиэтл»
    • Олен Зеллвегер, защитник, «Анахайм».
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