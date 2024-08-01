Звездный парад: 25 лучших игроков НХЛ XXI века

1. Сидни Кросби, центральный нападающий

Сидни Кросби nhl.com

Основные достижения:



Входит в список 100 величайших игроков НХЛ



Двукратный обладатель Морис Ришар Трофи



Двукратный обладатель Арт Росс Трофи



Двукратный обладатель Харт Мемориал Трофи



Трехкратный обладатель Тед Линдсей Эворд



Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (Двукратный обладатель Конн Смайт Трофи)



1596 очков (10-е место за всю историю)

Партнер Кросби по команде Крис Летанг вспоминал, как в шестой игре финала Кубка Стэнли против «Сан-Хосе» Сидни пообещал, что они с Крисом в этот вечер забросят «самую важную шайбу». В итоге они это сделали, обеспечив «Питтсбургу» четвертый Кубок в истории франшизы. Летанг был ошеломлен пророческими способностями Кросби на столь значимом уровне. Но Кросби впечатляет и в более мелких моментах. Бывший партнер по звену Конор Шири вспоминал, как Кросби уверял его, что тот находится в команде не просто так и «должен играть в своем стиле». Это было то самое успокоение, в котором Шири так нуждался, и такой жест Кросби он никогда не забудет.

2. Александр Овечкин, правый нападающий

Александр Овечкин nhl.com

Основные достижения:



Входит в список 100 величайших игроков НХЛ



Обладатель Кубка Стэнли (Конн Смайт Трофи)



2-е место в рейтинге бомбардиров за всю историю НХЛ с 853 голами



Рекорд НХЛ по количеству шайб в большинстве — 312



Девятикратный обладатель Морис Ришар Трофи



Трехкратный обладатель Харт Мемориал Трофи и Тед Линдсей Эворд



Обладатель Колдер Трофи 2006



Обладатель Арт Росс Трофи 2008

В НХЛ нет игрока, который владел бы броском в касание так, как Овечкин на протяжении всей карьеры. Даже если возраст начал настигать Алекса в некоторых аспектах, чистая мощь его фирменного броска остается неизменной. Успех Овечкина, забросившего 853 шайбы (на данный момент), во многом обусловлен тем, как он использует свою антропометрию (рост 188 см) для придания мощности броску, скорость которого способна преодолеть показатель в 160 км/ч. Когда Овечкин вкладывает вес в шайбу — особенно из своего любимого правого круга вбрасывания — такой бросок превращается в настоящий артиллерийский выстрел для любого вратаря. Неудивительно, что многим так и не удавалось сдержать Ови в этом компоненте.

3. Коннор Макдэвид, центральный нападающий

Коннор Макдэвид nhl.com

Основные достижения:



Пятикратный обладатель Арт Росс Трофи



Трехкратный обладатель Харт Мемориал Трофи



Семь сезонов со 100+ очками за первые девять лет в НХЛ



Обладатель Конн Смайт Трофи 2024

Когда тебя называют наследником легенды «Эдмонтона» Уэйна Гретцки, это, безусловно, оказывает давление. Но Макдэвид не такой, как остальные. Капитан «Ойлерз» принял роль «следующего после Гретцки». Такого рода сравнение обрело некий символизм, когда Коннор побил рекорд, установленный Великим в сезоне 1987/88, выдав свою 32-ю голевую передачу в плей-офф 2024 года, во время кубкового похода «Эдмонтона». Макдэвид давно считается выдающимся плеймейкером, но то, как он спас «Ойлерз» от поражения после 0:3 в серии и довел соперничество до заключительной седьмой игры, было поистине неповторимо. И это по праву принесло Макдэвиду Конн Смайт Трофи, несмотря на проигранный финал.

4. Патрик Кейн, левый нападающий

Патрик Кейн nhl.com

Основные достижения:



Входит в список 100 величайших игроков НХЛ (2017)



Обладатель Колдер Трофи 2007



Обладатель Конн Смайт Трофи 2012



Обладатель Арт Росс Трофи 2015



Обладатель Харт Трофи 2015



Трехкратный обладатель Кубка Стэнли

Девятикратный участник Матча всех звезд НХЛ, Кейн завоевал три Кубка Стэнли с «Чикаго». Бомбардирские навыки сделали Патрика одним из самых устрашающих игроков в спорте, а также одной из самых узнаваемых фигур НХЛ. В 2016 году он стал первым игроком, рожденным в США, взявшим Харт Трофи. Вместе с тем он занимает третье место за всю историю среди американских хоккеистов по набранным очкам.

5. Никлас Лидстрем, защитник

Никлас Лидстрем nhl.com

Основные достижения:



Входит в список 100 величайших игроков НХЛ (2017)



Семикратный обладатель Джеймс Норрис Трофи



Обладатель Конн Смайт Трофи 2002



Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли



Введен в Зал хоккейной славы в 2015 году

Карьера Лидстрема состояла из нескольких ключевых этапов. В составе «Детройта» Никлас четырежды взял Кубок Стэнли. Семь раз он удостаивался статуса лучшего защитника лиги — Джеймс Норрис Трофи — и стал образцом для подражания для многих сегодняшних игроков обороны.

6. Натан Маккиннон, центральный нападающий

Натан Маккиннон nhl.com

Основные достижения:



Трехкратный бомбардир, забросивший 40 и более шайб за сезон



Два сезона со 100+ очками



Обладатель Колдер Трофи 2013/14



Обладатель Кубка Стэнли 2022

Голы, креативность, скорость и мощь. Эти качества позволили Маккиннону стать одной из суперзвезд НХЛ, находясь на расстоянии 101 очка от сезона с тысячей очков в карьере. И это с учетом того, что ему всего 28. С Кубком Стэнли и Харт Трофи Натан стремится к новым вершинам, которые могут обеспечить ему вхождение в Зал хоккейной славы.

7. Мартин Бродер, вратарь

Мартин Бродер nhl.com

Основные достижения:



Входит в список 100 величайших игроков НХЛ (2017)



Рекорд НХЛ по количеству побед (691) и шатаутов (125)

Ни у одного вратаря в истории НХЛ нет большего количества побед (691) и шатаутов (125), чем у Бродера. Девятикратный участник Матча всех звезд НХЛ взял четыре «Везины» и привел «Нью-Джерси» к трем Кубкам Стэнли.

8. Хенрик Лундквист, вратарь

Хенрик Лундквист nhl.com

Основные достижения:



Обладатель Везина Трофи 2012



Девятое место за всю историю по количеству матчей среди вратарей (887)



Введен в Зал хоккейной славы в 2023 году

Выбранные в седьмом раунде вратари не всегда пробиваются в НХЛ. Но Лундквист не только добрался до лиги, но и стал одним из лучших голкиперов своего поколения. Он добился 459 побед и в 2012 году получил Везина Трофи.

9. Евгений Малкин, центральный нападающий

Евгений Малкин nhl.com

Основные достижения:



Обладатель Харт Трофи 2012



Двукратный обладатель Арт Росс Трофи



Обладатель Тед Линдсей Эворд 2012



Обладатель Конн Смайт Трофи 2009



Обладатель Колдер Трофи 2007



Трехкратный обладатель Кубка Стэнли

Так же, как у Марио Лемье был Яромир Ягр, у Кросби есть Малкин. Наличие двух центрфорвардов такого уровня помогло «Питтсбургу» завоевать три Кубка Стэнли. Малкин сыграл решающую роль во всех чемпионских походах, особенно в 2009 году, когда получил Конн Смайт Трофи, а «Пингвинз» взяли первое золото в эпоху Кросби-Малкина. Евгению не хватает двух шайб до 500 за карьеру и четырех очков до 1300.

10. Патрис Бержерон, центральный нападающий

Патрис Бержерон nhl.com

Основные достижения:



Шестикратный обладатель Фрэнк Дж. Селки Трофи



Третье место в истории «Брюинз» по количеству голов (427) и очков (1040)

Став обладателем Кубка Стэнли с «Бостоном» в 2011 году, Бержерон утвердил себя в статусе одного из самых универсальных игроков НХЛ. Патрис шесть раз взял Фрэнк Дж. Селки Трофи, присуждаемый лучшему нападающему оборонительного плана, что является рекордом лиги, как и 12 номинаций на этот приз.

11. Здено Хара, защитник

Здено Хара nhl.com

Основные достижения:



Обладатель Джеймс Норрис Трофи 2009



Обладатель Кубка Стэнли 2011



1680 игр (7-е место за всю историю)



24 сезона в НХЛ (делит 3-е место по продолжительности)

При росте 206 см Хара был не просто самым высоким игроком в истории НХЛ, но и считался одним из лучших защитников своего поколения, что обеспечило ему шесть Матчей всех звезд и Джеймс Норрис Трофи в 2009 году. В 2011-м Здено стал капитаном «Бостона» до момента их первого с 1972 года Кубка Стэнли.

12. Стивен Стэмкос, центральный нападающий

Стивен Стэмкос nhl.com

Основные достижения:



Двукратный обладатель Морис Ришар Трофи



Обладатель Марк Мессье Лидершип Эворд 2022



Двукратный обладатель Кубка Стэнли



555 голов за карьеру (3-е место среди действующих игроков)

Первый номер драфта всегда подразумевает ажиотаж, а Стэмкос с лихвой оправдал эти ожидания. Семь раз за карьеру он забрасывал 40 и более голов за сезон, в среднем набирая более одного очка за игру. В качестве капитана он привел «Тампу-Бэй» к двум Кубкам в 2020 и 2021 годах. Теперь двукратный обладатель Морис Ришар Трофи нацелен на новые свершения в своем первом сезоне с «Нэшвиллом».

13. Леон Драйзайтль, центральный нападающий

Леон Драйзайтль nhl.com

Основные достижения:



Обладатель Арт Росс и Харт Трофи 2019/20



Три сезона с 50+ голами



Пять сезонов со 100+ очками

Драйзайтль был выбран третьим на драфте 2014 года с надеждой, что он станет ключевым игроком в будущих замыслах «Эдмонтона». И что из этого вышло? Он дорос до второго центрфорварда поколения наряду с Макдэвидом. Трижды забрасывал по 50+ шайб за сезон, набирал более 100 очков в пяти сезонах из последних шести. В 2020 году он стал обладателем Харт и Арт Росс Трофи, что еще больше закрепило за ним статус одного из лучших современных игроков лиги.

14. Джо Торнтон, центральный нападающий

Джо Торнтон nhl.com

Основные достижения:



Обладатель Арт Росс Трофи 2006



Обладатель Харт Трофи 2006



Делит 3-е место по продолжительности карьеры в НХЛ (24 сезона)



6-е место по количеству матчей в истории НХЛ (1714)

Забудьте о его 430 голах. Благодаря своим способностям плеймейкера Торнтон завершил свою выдающуюся карьеру с 1109 передачами. Только благодаря этому он занимает 65-е место за всю историю лиги по набранным очкам. Лишь шесть игроков в истории НХЛ закончили карьеру с большим количеством передач, чем Торнтон, который ушел из спорта как один из величайших распасовщиков в истории.

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15. Остон Мэттьюс, центральный нападающий

Остон Мэттьюс nhl.com

Основные достижения:



Трехкратный обладатель Морис Ришар Трофи



Обладатель Колдер Трофи 2016/17



Обладатель Харт Трофи 2021/22



Первый игрок, рожденный в США, забросивший 60 шайб за сезон (2 раза)



69 голов в сезоне 2023/24 (рекорд с 1995/96)

На протяжении всей своей карьеры Мэттьюс собирает награды с безумной скоростью. Сейчас Остон находится на пути к тому, чтобы стать величайшим и наиболее титулованным игроком в истории «Торонто». Он является одним из двух хоккеистов американского происхождения, когда-либо выигрывавших Харт Трофи, первым игроком «Лифс», получившим Тед Линдсей Эворд, обладателем трех титулов лучшего снайпера и Колдер Трофи. Осталось не так много достижений, которые пока не покорились Мэттьюсу.

16. Эрик Карлссон, защитник

Эрик Карлссон nhl.com

Основные достижения:



Трехкратный обладатель Джеймс Норрис Трофи (2012, 2015, 2023)



Рекордсмен «Оттавы» по количеству результативных передач среди защитников (392)



Девять сезонов с 40+ ассистами

Карлссон взял свой третий Джеймс Норрис Трофи в 2023 году после реинкарнации, которой никто не ожидал от 33-летнего защитника. Карлссон стал первым игроком обороны, преодолевшим отметку в 100 очков за сезон с 1992 года, а также оказался всего девятым игроком в истории НХЛ, трижды выигрывавшим «Джеймс Норрис». Еще больше впечатляет тот факт, что он продемонстрировал столь выдающиеся результаты в «Сан-Хосе» — команде, которая так далека от плей-офф.

17. Никита Кучеров, левый нападающий

Никита Кучеров nhl.com

Основные достижения:



Двукратный обладатель Кубка Стэнли



Четырехкратный участник Матча всех звезд



Двукратный обладатель Арт Росс Трофи



Обладатель Харт Трофи 2018/19

Прошло всего 10 дней после того, как «Тампа» проиграла «Колорадо» в шестой игре финала Кубка Стэнли 2022 года, а Кучеров уже находился на льду, готовясь к следующему сезону. Его партнер по команде Росс Колтон едва мог в это поверить: «Я подумал: "Вау, что он делает?" А потом понял, насколько он предан игре благодаря своей трудовой этике», — сказал экс-нападающий «Лайтнинг». «Ты видишь результат тех усилий, которые он прилагает. Он всегда работает над своими навыками».

18. Марк-Андре Флери, вратарь

Основные достижения:



Обладатель Уильям М. Дженнингс Трофи 2021



Обладатель Везина Трофи 2021



Трехкратный обладатель Кубка Стэнли



Четвертое место по количеству матчей среди вратарей в истории НХЛ (1025)



Второе место по количеству побед за всю историю (561)

В НХЛ существует свой элитный клуб вратарей, и Флери заслужил место среди них. Опытный голкипер является одним из трех на этой позиции, которые преодолели отметку в 500 побед за карьеру, и одним из четырех, кто провел более 1000 матчей. Он стоит в одном ряду с такими иконами Зала славы, как Патрик Руа, Роберто Луонго и Мартин Бродер.

19. Андрей Василевский, вратарь

Андрей Василевский nhl.com

Основные достижения:



Четыре сезона с 35+ победами



Обладатель Везина Трофи 2019



Двукратный обладатель Кубка Стэнли



Обладатель Конн Смайт Трофи 2021

Одной из самых сильных сторон Василевского являются его габариты: при росте 193 см и весе 100 кг он доминирует в рамке. Благодаря внушительной антропометрии он получил прозвище «Большой Кот», подчеркивая вместе с тем его реакцию и невероятную гибкость, которые он демонстрирует, будучи одним из самых крупных вратарей в НХЛ. Это помогло Василевскому стать легендой «Тампы».

20. Джером Игинла, правый нападающий

Джером Игинла nhl.com

Основные достижения:



Двукратный обладатель Морис Ришар Трофи



Обладатель Арт Росс Трофи 2002



Обладатель Тед Линдсей Эворд 2002



Обладатель Кинг Клэнси Трофи 2004



Обладатель Марк Мессье Лидершип Эворд 2009



Введен в Зал хоккейной славы в 2020 году

Возможно, Игинла был последним в своем роде. Бывший капитан «Калгари» считался настоящим силовым форвардом, обладающим редким сочетанием качеств: он был наделен техническим мастерством и потрясающей силой, отличным видением площадки и менталитетом бойца. Игинла мог бороться так же хорошо, как и завершать атаки. Мало кто мог сравниться с ним в этом образе, и уж точно никто не делал все это лучше, чем Игинла.

21. Анже Копитар, центральный нападающий

Анже Копитар nhl.com

Основные достижения:



Двукратный обладатель Фрэнк Дж. Селки Трофи



Двукратный обладатель Кубка Стэнли



Рекордсмен «Кингз» по количеству голов, передач и очков



Входит в топ-5 по передачам и очкам среди действующих игроков

Копитар не просто так является капитаном и лицом франшизы «Лос-Анджелес Кингз». Анже — один из шести игроков НХЛ, когда-либо забрасывавших 400 или более шайб за команду, которая выбирала их на драфте. Кроме того, он стал одним из двух хоккеистов (второй — легенда НХЛ Горди Хоу), которые становились лидерами команды по количеству набранных очков в 15 сезонах или более. «Лос-Анджелес», вероятно, и не ожидал такого уровня результативности, когда подписывал 17-летнего паренька из Словении.

22. Павел Дацюк, центральный нападающий

Павел Дацюк nhl.com

Основные достижения:



Входит в список 100 величайших игроков НХЛ (2017)



Трехкратный обладатель Фрэнк Дж. Селки Трофи



Четырехкратный обладатель Леди Бинг Трофи



Двукратный обладатель Кубка Стэнли



Член «Тройного золотого клуба»

Сталевар «Детройта» никогда не выигрывал Харт Трофи или Тед Линдсей Эворд. Но при этом Павел никогда не переставал удивлять соперников, против которых выходил на площадку: «Он просто один из тех особенных игроков», — сказал Мариан Госса. «Он до боли хорош в обороне. Я думаю, он лучший в мире по отбору шайбы. Наблюдать за ним — одно удовольствие. Иногда, когда ты владеешь шайбой, а он ее у тебя отбирает, ты просто иронично улыбаешься, потому что он делает это так легко».

23. Данкан Кит, защитник

Данкан Кит nhl.com

Основные достижения:



Входит в список 100 величайших игроков НХЛ (2017)



Трехкратный обладатель Кубка Стэнли



Двукратный обладатель Джеймс Норрис Трофи



Обладатель Конн Смайт Трофи 2015

То, что Кит сделал для «Чикаго» в сезоне 2014/15, было чем-то особенным — он не только завоевал второй Джеймс Норрис Трофи после потрясающего регулярного сезона, но и стал единогласным выбором в номинации на Конн Смайт Трофи, проводя на льду в среднем более 31 минуты за матч и приведя «Блэкхокс» к Кубку Стэнли.

24. Виктор Хедман, защитник

Виктор Хедман nhl.com

Основные достижения:



Обладатель Джеймс Норрис Трофи 2018



Обладатель Конн Смайт Трофи 2020



Шестикратный участник Матча всех звезд



Двукратный обладатель Кубка Стэнли



Пятое место по очкам в истории «Тампы» (728)

В истории «Тампы» не так много страниц, на которых не запечатлено имя Хедмана. Виктор — первый защитник, сыгравший более 1000 матчей в форме «Лайтнинг», самый результативный защитник франшизы и представитель небольшой группы игроков обороны, когда-либо выигрывавших несколько Кубков Стэнли, Джеймс Норрис Трофи и Конн Смайт Трофи.

25. Джонатан Куик, вратарь

Джонатан Куик nhl.com

Основные достижения:



Лидер по количеству побед (393) и шатаутов (60) среди вратарей,рожденных в США



Двукратный обладатель Кубка Стэнли

Куик, возможно, и покинул «Лос-Анджелес», но едва ли у кого возникнут сомнения в том, что он оставил неизгладимый след в истории франшизы, выиграв два чемпионства в 2012 и 2014 годах: «Он носит сердце на рукаве», — тепло отзывается о вратаре бывший партнер по команде Дрю Даути. «Он умеет контролировать свои эмоции, но не скрывает их при нас, нас всегда вдохновляло это, а также то, насколько он конкурентоспособен и как сильно хочет выигрывать матчи. Это помогло нашей команде добиться успеха в прошлом».