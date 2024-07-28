Похоже, история «что если» Евгения Кузнецова подошла к концу

Невозможно рассказать историю «Кэпиталз» без упоминания Евгения Кузнецова. Он стал ключевой персоной команды, которая в 2018 году принесла клубу первый Кубок Стэнли. Вместе с тем можно утверждать, что Кузя был самым важным звеном в том составе.

В эпоху Овечкина «Вашингтон» всегда мог рассчитывать на самого Алекса (вот уж большой сюрприз) и звезд уровня Никласа Бекстрема. Но когда в столице Штатов появился третий, безумно талантливый парень, команда вышла на совершенно новый уровень и смогла снять давление с двух будущих членов Зала славы.

В том году Кузнецов возглавил список бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли, набрав 32 очка и забросив 12 шайб в 24 матчах. На фоне такого перфоманса можно смело заявить, что он должен был получить Конн Смайт Трофи как самый ценный игрок постсезона. Однако голоса достались Ови, который отметился 15 голами и 27 очками. Видимо, предпочтение отдается суперзвездам.

Помимо блистательного плей-офф в целом, Кузнецов, возможно, забросил самую легендарную шайбу в истории «Кэпиталз», по крайней мере, в плей-офф. При всем уважении к Ларсу Эллеру и его победному голу в Кубке Стэнли, в голове чаще прокручивается гол Кузи в овертайме шестого матча против «Пингвинз». Это был момент из серии «сразить дракона»: «Вашингтон» наконец-то преодолел второй раунд, «Кэпс» наконец-то справились с «Пингвинз», Овечкин наконец-то переиграл Кросби. Это была значимая для франшизы шайба, вот почему она вспоминается чаще.

Евгений Кузнецов с Кубком Стэнли x.com

Теперь, когда мы закрепили место Кузнецова в истории «Кэпиталз», пришло время поговорить о негативных очерках.

К сожалению, среди спортсменов всегда найдутся те, от которых хочется большего. Причин для этого может быть великое множество. Отменные игроки, которые не проявляют себя в судьбоносный момент. Выдающиеся звезды, которые не выигрывают чемпионаты. Травмы. Проблемы вне поля или льда. Одаренные ребята, которые не могут полностью раскрыться. Какие угодно причины.

Нравится вам Кузнецов или нет, нужно признать, что он попадает в эту категорию.

Кузнецов — невероятно талантливый игрок. Когда Евгений выходит на каток в своей праймовой форме, он ненадолго становится одним из лучших хоккеистов в мире. Возможно, такая формулировка несколько вычурна, но когда Кузнецов действительно хотел играть, то в НХЛ оставалось не так много игроков, способных с ним сравниться. У него были все задатки для того, чтобы оказаться среди десяти, пятнадцати или двадцати ведущих игроков в сильнейшем чемпионате планеты.

Но он просто не захотел.

Это не догадки, он сам говорил об этом. Причем неоднократно. Однажды — в начале карьеры, рассуждая о величии Овечкина. Затем в 2018 году, вскоре после празднования победы в Кубке. Возможно, слишком зацикливаясь на собственном успехе.

Перефразируя его слова в 2018 году: «Чтобы быть MVP, нужно работать весь год. Я не хочу этого делать. Это не в моем стиле».

Фактически с того момента, с победы в Кубке, он становился все более нестабильным, и это выражаясь с некоторой осторожностью. В основном Евгений сдавал. На протяжении многих лет — почти в каждом матче — парень под номером 92 просто был незаметен на льду. Его нужно было искать. А когда его находили, он не оказывал того влияния, которое должен был.

Конечно, были и матчи, в которых он демонстрировал свои невероятные навыки. В сезоне 2021/22 он выдал продолжительную топ-серию. Но даже в тот период все началось неплохо, а затем пошло по нисходящей. За исключением первой половины того сезона, после 2018 года он куда-то исчезал около 75-80% времени.

Как мы все знаем, это продолжалось более пяти лет.

В этот период у него были проблемы за пределами льда. Одна из них привела к дисквалификации в НХЛ на несколько матчей и к четырехлетнему запрету на участие в играх под эгидой IIHF.

В течение последних лет его имя часто фигурировало в слухах о возможном обмене. Причиной медийных спекуляций оставалась посредственная игра. В определенный период появилась некоторая путаница в том, просил ли Евгений об обмене или нет. Независимо от того, затрагивал ли он эту тему в клубе напрямую, создавалось устойчивое впечатление, он бы не отказался от такой перспективы.

Долгожданный обмен состоялся в дедлайн 2024 года. После очередного полусезона Кузнецов вошел в программу помощи игрокам НХЛ, и на этом его время в «Вашингтоне» подошло к концу.

Кузнецов в «Харрикейнз» TSN — The Canadian Press

Евгения обменяли в «Каролину», где он, казалось, вновь обрел счастье. Он не скрывал восторг от новой возможности. Однако этого ему, видимо, было недостаточно. В плей-офф он не был заявлен на несколько игр, а сами «Харрикейнз» вылетели во втором раунде.

И вот мы подошли к сегодняшнему дню. Прошло всего несколько месяцев, а Кузнецов, похоже, возвращается в КХЛ. Его карьера в НХЛ может закончиться в 32 года, несмотря на то что он по-прежнему наделен мастерством.

Это не значит, что он не мог бы оказаться в какой-либо команде НХЛ. В некоторых клубах он точно бы пригодился. Едва ли его вытесняют, потому что он никому не нужен. Все видят его талант. Скорее, это что-то в духе: «А нужен ли я команде, претендующей на титул? Подхожу ли я им? Хочу ли я усердно работать?» И, вероятно, ключевой вопрос заключается в том, сколько эти команды готовы заплатить по сравнению со СКА?

На момент написания Кузнецов прилетел в Питер, где получит кучу денег и, скорее всего, сохранит ту же трудовую этику, что и раньше. А пока он спокоен и счастлив. Честно говоря, кто бы не согласился на такое?

Кажется, спорт стал слишком одержим успехом и победами — особенно в понимании зрителя — в то время как удовольствие, азарт и развлечение чаще принято игнорировать. Возможно, пора к этому вернуться и перестать так париться о чемпионатах. Это пошло бы на пользу и многим игрокам.

В то же время мы говорим о спортсменах, которым платят миллионы долларов за их работу и умения. Если тебя осыпают миллионами, от тебя ожидают стопроцентной выкладки на длительном отрезке. Кузнецов делал это крайне редко. Как уже говорилось ранее, в большинстве матчей его буквально приходилось выискивать, что неприемлемо для высокооплачиваемой ключевой звезды. Если ты хочешь быть основополагающей фигурой в команде, что зачастую подразумевает высокую зарплату, ты должен работать на износ почти в каждом матче. Он этого не делал годами.

И вот теперь нам остается только задаваться вопросами. Что, если бы Евгений Кузнецов чаще выдавал свой лучший хоккей? Мы знаем, на что он был способен. Сезон 2017/18 это продемонстрировал. Он забросил 27 шайб и набрал 83 очка в 79 встречах, после чего сумел зажечь на уровне MVP в плей-офф.

В дальнейшем Евгений играл словно на автопилоте, но все равно показывал неплохие результаты. В следующем сезоне он оформил 72 очка в 76 матчах. Далее — 52 очка в 63. Сезон, который был упомянут выше, когда был мощный старт, а потом угасание, Кузя закончил с 24 голами и 78 очками в 79 играх. Большинство хоккеистов мечтало бы о таких показателях, какие покорялись Кузнецову. И достигал он их, в основном выкладываясь лишь наполовину.

Он обладает (или обладал) талантом. И многое из своих сильных сторон он еще сохранил. Он отлично двигается. У него прекрасная техника владения шайбой и есть все данные, чтобы считаться хорошим плеймейкером. Более того, Евгений наделен неплохим броском, который, как кажется, был использован не так часто, как мог бы (частая проблема конструкторов атак). По какой-то причине после 2018 года он просто потерял желание играть на полную. Но что, если бы этого не произошло?

Завоевал бы «Вашингтон» еще больше Кубков? Трудно сказать. Но совершенно точно «Кэпиталз» одержали бы больше ярких побед в плей-офф, ведь за этот период столичная команда неоднократно вылетала в первом раунде, когда Кузнецов — как и другие игроки «Кэпс» — ничего толкового не показывал на льду.

Если бы он вкалывал в каждой игре, он все еще был бы в «Вашингтоне». На пути к тому, чтобы стать легендой франшизы. В одном ряду с Овечкиным и Бекстремом. Или, по крайней мере, приблизиться к звездам такого уровня, насколько это возможно.

Вместо этого он стал просто еще одним хорошим хоккеистом, который пришел и ушел. В некотором смысле, как Александр Семин. Единственная разница в том, что Кузнецов и его «Вашингтон» смогли собрать все воедино и вскарабкаться на вершину. Семин и его партнеры этого не сделали.

Когда «Кэпиталз» отпразднуют годовщину победы 2018 года, Кузнецов, безусловно, будет там. Болельщики начнут ликовать, а хорошие чувства и прекрасные воспоминания польются рекой. Но нельзя отрицать, что где-то в глубине все равно будет присутствовать частичка «а что если».

Если бы Кузнецов проявлял рвение на уровне суперзвезды, он мог бы стать одним из лучших игроков в истории «Вашингтона».