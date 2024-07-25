Какие команды извлекли максимум выгоды, а какие утратили наибольшую эффективность в это межсезонье НХЛ?

В это межсезонье на трансферном рынке НХЛ царила особая активность. Тем не менее далеко не все клубы заключали сделки исключительно на усиление. Некоторые переходы игроков подразумевали потерю ценных активов.

Межсезонье НХЛ 2024 года движется безумными темпами: не успела еще «Флорида» поднять Кубок Стэнли, как на рынке трансферов уже вовсю заключались сделки с игроками. И только недавно шквал подписаний и обменов начал стихать.

Сейчас, когда большинство крупных сделок этого лета стали свершившимся фактом, было бы вполне уместно подвести небольшой итог межсезонья.

Используя показатели эффективности за прошлый сезон, автор ESPN Нил Пейн предлагает определить команды, которые приобрели в этом компоненте наибольшую чистую ценность (подписания минус потери) через обмены, сделки со свободными агентами и другие возможные варианты.

В процессе составления рейтинга не учитывались новички, но в остальном данная подборка даст хорошее представление о том, какие команды усилили свой состав, а кому придется восполнять производительность прошлых лет.

Примером для изучения эффективности работы на рынке может служить «Тампа-Бэй»: команда из Флориды приобрела Джейка Генцела у «Каролины» в результате обмена, но вместе с тем попрощалась с капитаном и иконой франшизы Стивеном Стэмкосом. Во многом из-за текущих перестановок «Лайтнинг» вышли практически в ноль по чистому показателю усиления в рамках межсезонья, заняв 16-е место из 32.

Как обстоят дела у остальных? Давайте детальнее обсудим некоторые команды с каждого конца спектра, а затем представим полный рейтинг.

Шесть команд, извлекших максимум выгоды

1. «Чикаго» (+56,5 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 12,0 (31-е место) | Атака: -13,2 (32-е место)

Защита: 18,6 (29-е место) | Вратари: 6,6 (23-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Теуво Терявяйнен (12,3), Лоран Броссуа (10,4), Тайлер Бертуцци (7,2), Ти Джей Броди (5,4), Илья Михеев (3,6), Крэйг Смит (3,3), Алек Мартинес (3,2)

Ключевые потери (эффективность): Сэм Лафферти (3,6), Колин Блэкуэлл (0,5)

Несмотря на перфоманс обладателя Колдер Трофи Коннора Бедарда, ни одна команда не нуждалась в усилении атаки больше, чем «Чикаго», который завершил предыдущую кампанию последним по результативности с показателем в 2,17 шайбы за игру. В связи с этим «Блэкхокс» подписали Терявяйнена и Бертуцци, оба из которых забили более 20 голов в прошлом сезоне. Кроме того, команда из Иллинойса заняла выигрышную позицию благодаря уходу ряда наименее продуктивных нападающих (Тэйлор Рэддиш, Маккензи Энтуисл, Рис Джонсон).

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Пористая защита, которая закончила регулярку с пятым показателем в лиге по количеству допущенных бросков, также прибавит в производительности благодаря приходу Ти Джея Броди, а Лоран Броссуа сформирует хороший дуэт в воротах с Петром Мразеком. Сейчас «Блэкхокс» претендуют на роль самой эффективной в плане усилений команды НХЛ.

Чистая эффективность в атаке: +30,6 (1-е место) | Чистая эффективность в защите: +15,5 (1-е место) | Чистая эффективность вратарей: +10,4 (4-е место)

(*«Чикаго» получил первоочередное право на ведение переговоров с Лафферти, но не смог заключить с ним новый контракт.)

2. «Нэшвилл» (+33,9 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 141,0 (14-е место) | Атака: 74,8 (10-е место)

Защита: 48,7 (19-е место) | Вратари: 17,4 (11-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Стивен Стэмкос (16,2), Брэди Шей (16,0), Джонатан Маршессо (14,7)

Ключевые потери (эффективность): Райан Макдона (7,6), Кифер Шервуд (4,7), Джейсон Цукер (3,8)

В минувшем чемпионате «Предаторз» преподнесли приятный сюрприз, вернувшись в плей-офф после провала в сезоне 2022/23 (что прервало их восьмилетнюю серию выступлений в постсезоне) и довели серию с «Ванкувером» до шести матчей перед вылетом. В ходе своей борьбы «Нэшвилл» в основном полагался на талант лидеров вроде Романа Йоси и Филипа Форсберга, которые выдали отличные результаты, а также на надежное вратарское звено, несмотря на спад Юусе Сароса. И тем не менее «Нэшвилл» по-прежнему нуждался в большей глубине состава, чего они добились в это межсезонье за счет Стэмкоса, Шея и Маршессо.

Стивен Стэмкос — новичок «Нэшвилла» nhl.com

Такого рода пополнения подразумевают определенный риск: команда, уже занимавшая пятое место по возрасту в прошлом году, посвятила межсезонье трем игрокам, которым в предстоящей кампании стукнет за 30. Но если все они продолжат держать форму, «Нэшвилл» станет еще более опасным соперником.

Чистая эффективность в атаке: +27,9 (2-е место) | Чистая эффективность в защите: +2,8 (14-е место) | Чистая эффективность вратарей: +3,2 (8-е место)

3. «Вашингтон» (+31,5 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 87,0 (27-е место) | Атака: 24,8 (28-е место)

Защита: 49,9 (17-е место) | Вратари: 12,3 (16-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Мэтт Рой (9,3), Логан Томпсон (9,3), Джейкоб Чикран (6,9), Эндрю Манджипани (5,7), Пьер-Люк Дюбуа (5,6)

Ключевые потери (эффективность): Ник Дженсен (1,7), Николас Об-Кубель (1,3)

Несмотря на то что «Кэпиталз» попали в плей-офф — и сразу же были выбиты «Рейнджерс» в первом раунде — команда с разницей голов -0,45 за игру явно находилась не в лучшем состоянии. Одной из ключевых проблем «Вашингтона» стал вратарь Дарси Кемпер, проведший откровенно слабый сезон, из-за чего на плечи Чарли Линдгрена легла еще большая нагрузка. В то же время проблема возраста остро напомнила о себе на фоне низкой продуктивности давних столпов франшизы Александра Овечкина и Джона Карлсона.

В ответ на это «Вашингтон» подписал Томпсона в пару к Линдгрену, укрепил защиту Роем и приобрел Манджипани, Дюбуа и Чикрана, которые ранее выступали более убедительно, чем в сезоне 2023/24. Если кто-либо из этих игроков вернется к своей прежней форме, «Кэпиталз» получат некое преимущество.

Чистая эффективность в атаке: +11,5 (3-е место) | Чистая эффективность в защите: +9,0 (5-е место) | Чистая эффективность вратарей: +11,0 (3-е место)

4. «Сан-Хосе» (+26,1 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: -23,0 (32-е место) | Атака: -11,2 (31-е место)

Защита: -12,2 (32-е место) | Вратари: 0,4 (29-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Тайлер Тоффоли (11,2), Джейк Уолман (5,0), Александр Веннберг (2,0)

Ключевые потери (эффективность): Джейкоб Макдональд (1,3)

Последний сезон «Сан-Хосе» закончил в статусе одной из слабейших команд в истории НХЛ: калифорнийцы имели 16-й худший результат по системе базового рейтинга (SRS) за весь период существования лиги, поэтому в межсезонье им было к чему стремиться.

Тоффоли, забросивший 65 шайб в двух последних сезонах, получит шанс максимально быстро наладить взаимосвязь с Селебрини (и наоборот), в то время как защита станет менее проходной с Маккензи Блэквудом в воротах. Команде все еще предстоит немало работы, но дальше — только путь вперед.

Чистая эффективность в атаке: +10,9 (4-е место) | Чистая эффективность в защите: +13,0 (3-е место) | Чистая эффективность вратарей: +2,2 (10-е место)

5. «Торонто» (+24,3 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 160,0 (11-е место) | Атака: 106,8 (2-е место)

Защита: 49,3 (18-е место) | Вратари: 3,9 (25-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Энтони Столарц (11,1), Оливер Экман-Ларссон (10,0), Крис Танев (5,7), Яни Хаканпяя (3,4)

Ключевые потери (эффективность): Тайлер Бертуцци (7,2), Ти Джей Броди (5,4)

Комбинация защиты и вратарской линии всегда оставалась одной из основных потребностей «Мэйпл Лифс», и эта проблема вновь стала актуальной после последнего поражения в плей-офф.

Энтони Столарц nhl.com

Столарц по всем статистическим параметрам превосходит покинувшего команду Илью Самсонова, процент отраженных бросков которого в раунде на вылет составил всего 89,6%; свое игровое время он будет делить с Джозефом Уоллом. Между тем Экман-Ларссон, Танев и Хаканпяя укрепят оборону, которая испытывала трудности, если вынести за рамки вклад Моргана Райлли и Джейка Маккейба.

Чистая эффективность в атаке: +1,1 (13-е место) | Чистая эффективность в защите: +7,4 (6-е место) | Чистая эффективность вратарей: +15,8 (2-е место)

6. «Нью-Джерси» (+21,6 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 106,0 (22-е место) | Атака: 72,8 (12-е место)

Защита: 33,4 (24-е место) | Вратари: -0,2 (30-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Стефан Ноусен (7,7), Якоб Маркстрем (7,7), Бренден Диллон (6,9), Бретт Пеше (5,7), Томаш Татар (3,3), Джонатан Ковачевич (3,2)

Ключевые потери (эффективность): Каапо Кахконен (4,7), Джон Марино (3,6), Александр Хольц (3,6), Брендан Смит (2,7)

После одного из самых разочаровывающих выступлений в регулярке 2023/24 «Девилз» провели плодотворное межсезонье. Попутно команда из Ньюарка избавилась от своего главного недостатка, усилив вратарскую линию Маркстремом, который должен быть как минимум лучше Витека Ванечека, если вообще значительно его не превосходить (несколько лет назад Маркстрем был одним из претендентов на Везина Трофи). Кроме того, «Нью-Джерси» сосредоточился на защитниках и надежных двусторонних форвардах, чтобы помочь обороне, которая оказалась в компании слабейших.

Многое по-прежнему зависит от кондиций Джека Хьюза, Дуги Хэмилтона и Тимо Майера, но сформировавшийся вокруг них состав выглядит более надежным.

Чистая эффективность в атаке: +3,7 (10-е место) | Чистая эффективность в защите: +14,6 (2-е место) | Чистая эффективность вратарей: +3,3 (7-е место)

Семь команд, утративших наибольшую эффективность с прошлого сезона

1. «Вегас» (-50,1 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 143,0 (13-е место) | Атака: 71,8 (13-е место)

Защита: 53,4 (14-е место) | Вратари: 17,8 (10-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Александр Хольц (3,6), Виктор Олофссон (1,7)

Ключевые потери (эффективность): Джонатан Маршессо (14,7), Логан Томпсон (9,3), Энтони Манта (8,9), Чандлер Стефенсон (6,5), Майкл Амадио (4,1), Алек Мартинес (3,2)

Маневры с составом всегда были отличительной чертой «Голден Найтс» с самого начала их существования в НХЛ — от лучшего расширения состава в истории профессионального спорта до победы в Кубке Стэнли в 2023 году и различных комбинаций с потолком зарплат, которые сделали это возможным.

Джонатан Маршессо nhl.com

Но «Вегас» рискует столкнуться с самым серьезным испытанием на сегодняшний день после межсезонья, в ходе которого из состава было вычеркнуто более трети производительности. Кладовая «Найтс» далеко не пустует, но команда, которая ранее следовала другому пути развития (в отличие от базовых претендентов), теперь должна сплотиться вокруг оставшихся игроков и найти новые источники продуктивности, особенно в нападении.

Чистая эффективность в атаке: -23,0 (32-е место) | Чистая эффективность в защите: -12,2 (29-е место) | Чистая эффективность вратарей: -14,9 (30-е место)

2. «Флорида» (-42,1 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 190,0 (1-е место) | Атака: 73,8 (11-е место)

Защита: 88,6 (2-е место) | Вратари: 27,6 (4-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Нэйт Шмидт (3,4), Йеспер Боквист (2,5)

Ключевые потери (эффективность): Энтони Столарц (11,1), Владимир Тарасенко (11,0), Оливер Экман-Ларссон (10,0), Брэндон Монтур (8,9)

В том, что последние два обладателя Кубка Стэнли занимают первые две строчки рейтинга потерянной эффективности, нет никакой случайности; потолок зарплат НХЛ может быть столь же неумолимым, как любой другой механизм баланса в спорте. «Пантерз», по крайней мере, пройдут это межсезонье с практически полностью сохраненным чемпионским фундаментом, в основном их потери затронут глубину состава.

Тем не менее новый сезон «Флорида» начнет не без проблем с кадрами, которые придется решать за счет менее опытных и талантливых игроков, что является одной из причин, по которым мы видели только двух чемпионов, проделавших золотой путь дважды кряду в эпоху потолка зарплат (с 2005/06).

Чистая эффективность в атаке: -18,6 (31-е место) | Чистая эффективность в защите: -13,0 (30-е место) | Чистая эффективность вратарей: -10,5 (29-е место)

3. «Виннипег» (-38,0 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 184,0 (4-е место) | Атака: 67,8 (15-е место)

Защита: 77,8 (4-е место) | Вратари: 38,4 (1-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Каапо Кахконен (4,7), Хэйдн Флери (1,7)

Ключевые потери (эффективность): Тайлер Тоффоли (11,2), Лоран Броссуа (10,4), Шон Монахан (9,1), Бренден Диллон (6,9), Нэйт Шмидт (3,4)

Несмотря на то что сезон завершился разочаровывающим поражением в пяти матчах против «Колорадо», в течение большей части чемпионата «Джетс» оставались приятным открытием, будто восстановив долю потенциала, который, казалось, был утрачен после поражения в финале Западной конференции 2018 года.

Тайлер Тоффоли nhl.com

И хотя у «Виннипега» всегда будут шансы, пока Коннор Хеллебайк стоит в воротах, путь к очередному сезону с 50 победами заметно усложняется из-за потери нескольких важных игроков, включая Монахана и Тоффоли, которые оставались краткосрочными опциями в дедлайн обменов. Этот урон станет для «Джетс» особенно ощутимым с учетом того, что в прошлом сезоне команда временами испытывала трудности с результативностью.

Чистая эффективность в атаке: -18,4 (30-е место) | Чистая эффективность в защите: -11,0 (26-е место) | Чистая эффективность вратарей: -8,7 (27-е место)

4. «Каролина» (-36,0 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 189,0 (2-е место) | Атака: 85,8 (8-е место)

Защита: 95,5 (1-е место) | Вратари: 7,7 (22-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Шейн Гостисбеер (10,1), Шон Уокер (9,9), Джек Рословик (2,5)

Ключевые потери (эффективность): Джейк Генцел (16,8), Брэди Шей (16,0), Теуво Терявяйнен (12,3), Стефан Ноусен (7,7), Бретт Пеше (5,7)

Игра «Харрикейнз» в основном строится вокруг превосходства во владении шайбой в равных составах. При этом команда потеряла нескольких хоккеистов, которые считались ключевыми в этом сегменте — начиная от приобретенного в дедлайн Генцела и заканчивая другими знакомыми фигурами, которые оставались в клубе многие годы.

С чистыми минусовыми показателями эффективности в атаке и защите (исключая вратарей) «Каролина» стала худшей в это межсезонье в плане потерь полевых игроков.

Чистая эффективность в атаке: -17,0 (29-е место) | Чистая эффективность в защите: -19,1 (32-е место) | Чистая эффективность вратарей: 0,0 (13-е место)

5. «Лос-Анджелес» (-36,0 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 167,0 (9-е место) | Атака: 62,8 (16-е место)

Защита: 83,2 (3-е место) | Вратари: 21,0 (7-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Уоррен Фогель (7,6), Калеб Джонс (1,1)

Ключевые потери (эффективность): Кэм Талбот (15,7), Мэтт Рой (9,3), Пьер-Люк Дюбуа (5,6), Виктор Арвидссон (3,2), Блейк Лизотт (2,4)

Как и «Виннипег», «Кингз» стали еще одной командой, которая вернулась в топ-8 после многолетнего спада, значительно прибавив в последние годы. Правда, это им не особо помогло в плей-офф против «Ойлерз», которые оставили калифорнийцев за бортом третий сезон подряд. Теперь «Лос-Анджелесу» снова нужно устраивать перезагрузку после межсезонья, в котором ушли Талбот — основной вратарь — и Мэтт Рой — ведущий защитник команды в плане эффективности.

Некоторые из этих потерь можно классифицировать как «сложение путем вычитания». Например, период Дюбуа в «Лос-Анджелесе» был катастрофой. Теперь же «Кингз» рассчитывают на то, что их ресурсный потенциал не пострадает, пока новый голкипер Дарси Кемпер восстанавливает былую форму победителя Кубка после сложного сезона 2023/24.

Чистая эффективность в атаке: -6,6 (26-е место) | Чистая эффективность в защите: -11,9 (28-е место) | Чистая эффективность вратарей: -17,5 (31-е место)

6. «Даллас» (-35,4 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 185,0 (3-е место) | Атака: 102,8 (3-е место)

Защита: 70,7 (6-е место) | Вратари: 11,4 (18-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Брендан Смит (2,7), Колин Блэкуэлл (0,5)

Ключевые потери (эффективность): Джо Павелски (13,7), Крис Танев (5,7), Райан Сутер (4,6), Яни Хаканпяя (3,4), Крэйг Смит (3,3), Скотт Уэджвуд (1,7)

«Старз» оказались в таком же положении в это межсезонье, как и некоторые другие команды из нашего списка «наименее улучшившихся». Например, как и «Каролина», «Даллас» сильно полагается на своих полевых хоккеистов для ведения игры, даже если к вратарю Джейку Оттинджеру нет особых претензий (он неоднократно превосходил свои лучшие, но не выдающиеся показатели в прошлом сезоне).

Джо Павелски nhl.com

Следовательно, «Далласу» придется восстанавливать утраченную за лето глубину состава и, несмотря на коллективный характер команды в атаке (восемь разных игроков «Старз» забросили как минимум 20 шайб), найти способ восполнить результативность и опыт Джо Павелски, который объявил о завершении карьеры.

Чистая эффективность в атаке: -13,2 (27-е место) | Чистая эффективность в защите: -18,0 (31-е место) | Чистая эффективность вратарей: -4,2 (26-е место)

7. «Бостон» (-29,4 чистой эффективности)

Эффективность 2023/24: 165,0 (10-е место) | Атака: 71,8 (13-е место)

Защита: 63,5 (11-е место) | Вратари: 29,7 (2-е место)

Ключевые приобретения (эффективность): Никита Задоров (4,6), Элиас Линдхольм (4,0)

Ключевые потери (эффективность): Линус Улльмарк (13,7), Дантон Хейнен (7,0), Джейк Дебраск (6,2), Мэтт Гжельцик (3,3), Йеспер Боквист (2,5)

В последние годы «Бостон» привык попадать в подобные рейтинги: «Брюинз» уже пережили потери Патриса Бержерона и Давида Крейчи в прошлое межсезонье (среди прочих перебежчиков после рекордного сезона 2022/23).

Этим летом «Бостон» попрощался с еще более продуктивными игроками. Главным из них стал обладатель Везина Трофи 2023 года Улльмарк, который был обменян в «Оттаву» в июне. Эффект от ухода Линуса будет смягчен тем фактом, что Джереми Свэйман уже претендовал на место стартового вратаря, показав отличные результаты в сезоне 2023/24, включая плей-офф, но «двухголовой» ротации голкиперов в «Бостоне» больше не существует. Чтобы компенсировать другие потери, «Брюинз» важно, чтобы Задоров и особенно Линдхольм вернулись на свой уровень игры, который они демонстрировали несколько лет назад.

Чистая эффективность в атаке: -2,4 (21-е место) | Чистая эффективность в защите: -8,8 (25-е место) | Чистая эффективность вратарей: -18,1 (32-е место)

Рейтинг команд НХЛ 2023/24 по общей эффективности