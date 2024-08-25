Драфт НХЛ 2025: Хагенс, Миса и другие звезды завтрашнего дня

На текущий момент Джеймс Хагенс единогласно признан главным претендентом на первый номер следующего НХЛ-драфта. Но вместе с тем целый ряд молодых игроков готовится заявить о себе в новом сезоне.

Совсем недавно завершился Кубок Глинки/Гретцки, победу в котором одержала сборная Канады, и это событие ознаменовало начало драфт-сезона. И хотя строить прогнозы или составлять списки пока слишком рано, на некоторых игроков стоит обратить внимание уже сейчас, пишет автор ESPN Рэйчел Дорри.

Ниже представлены десять самых перспективных юношей, к которым следовало бы присмотреться в этом сезоне, и которые, вероятно, по разным на то причинам станут объектами обсуждений. Игроки перечислены без привязки к рейтингу.

Адам Бенак, центрфорвард, «Янгстаун Фантомс» (USHL)

Адам — одна из самых интересных фигур своей возрастной группы. Это невысокий центрфорвард (рост 170 см, вес 71 кг), который выделяется чем-то особенным почти в каждом матче. Устанавливая рекорды по результативности в составе Чехии практически на всех международных турнирах, этот парень едва ли может оставаться незамеченным. С хорошим катанием и навыками, Бенак является движущей силой в атаке, обладая отличным видением и способностью реализовывать моменты.

В оборонительном плане Адам более универсален, чем многие его сверстники. Он неплохо оценивает пространство, помогает партерам по команде в фазах без шайбы и умело пользуется клюшкой.

Если Бенак сможет прибавить в габаритах — подрасти до 178 см — и продолжит совершенствовать свою игру, он станет одним из самых обсуждаемых проспектов в июне. У него есть реальный потенциал войти в двадцатку лучших, а имеющийся набор способностей делает его одним из самых любопытных игроков, на которых стоит обратить внимание.

Антон Фронделль, центрфорвард/крайний нападающий, «Юргорден» (Аллсвенскан)

Представляя в этом драфт-классе Европу, 188-сантиметровый нападающий играет на фланге в составе «Юргордена», но при этом отлично проявляет себя в роли центрфорварда в матчах с ровесниками. Фронделль может похвастаться неплохими результатами как на уровне шведской J20, так и на международной площадке, демонстрируя выдающиеся навыки обращения с шайбой и способность создавать моменты.

Антон Фронделль nhl.com

Его влияние на игру приносит свои плоды и в атаке, и в защите. По умению действовать без шайбы, а также по осознанности и вовлеченности в оборонительную работу Антон явно превосходит сверстников. Это парень ведет игру настолько уверенно, что соперники буквально вынуждены подстраиваться под его темп.

Если клубы рассмотрят в нем необходимые данные для позиции центрфорварда, он легко может стать претендентом на высокое место в лотерее драфта.

Джеймс Хагенс, центрфорвард, «Бостонский Университет» (NCAA)

Общепризнанного топ-проспекта Хагенса называют динамичным игроком с данными плеймейкера, который неизменно улучшает игру своих партнеров по звену. Его понимание пространства на льду и умение действовать в узких зонах делают его особенным, а безупречная способность юноши переходить из обороны в атаку обусловлена высокой скоростью и видением игры.

Джеймс Хагенс nhl.com

От смены к смене Джеймс отличается поразительной стабильностью. По желанию вступать в физические единоборства, как и по вовлеченности в игру в целом, он выделяется на фоне других. Скорее всего, Хагенс будет исполнять одну из ключевых ролей как в составе «Бостонского Университета», так и в молодежной сборной США.

У Джеймса Хагенса есть все задатки, чтобы стать центрфорвардом первой линии и ведущим плеймейкером в НХЛ.

Логан Хенслер, защитник, Юниорская сборная США

Хенслер — праворукий защитник ростом 188 см, обладающий образцовым катанием и хорошим владением клюшкой. Он демонстрирует сбалансированную игру, избегает ненужных рисков и в большинстве матчей остается незаметным по правильным причинам. Он уже доказывал свою способность подключаться к атакам, создавать моменты и действовать более агрессивно, однако эти его игровые качества пока далеки от стабильности.

В защите Логан уверенно контролирует дистанцию, эффективно оттесняет соперников без лишней физической борьбы и быстро переводит игру из обороны в атаку.

Чтобы претендовать на попадание в топ-10 драфта, Хенслеру придется активнее проявлять себя на обеих половинах площадки, задавать темп и управлять игрой с синей линии. У парня есть все, чтобы стать эффективным защитником первой четверки уровня НХЛ, однако ему еще предстоит научиться задавать нужный ритм из глубины.

Портер Мартон, правый нападающий, «Брамптон Стилхедс» (ОХЛ)

Родившийся в конце октября, Мартон является одним из самых возрастных игроков будущего драфта, обладая вместе с тем более физически зрелым телосложением при росте в 191 см и весе 91 кг. Портер — потенциальный силовой форвард первой линии с некоторыми задатками Ткачука, его стиль наиболее эффективен в ситуациях, когда он действует прямолинейно.

Он демонстрирует способность играть в тонкий хоккей и обладает инструментами, позволяющими доминировать в цикличной игре или плотных зонах. Нахождение баланса между техникой и мощностью бросков позволит Мартону использовать свои габариты и упорство с максимальной отдачей.

Портер Мартон nhl.com

Уровень бросков Портера уже можно назвать профессиональным, как и способность забивать с дистанции. Однако парню необходимо проявлять большую зрелость в игре без шайбы и поработать над дисциплиной, чтобы избегать ненужных удалений. Если он обретет постоянство, то, вероятно, дорастет до одного из лучших игроков первой тройки. В кругу экспертов находятся люди, считающие, что Мартон может бросить вызов Хагенсу в борьбе за первый выбор.

Роджер Маккуин, центрфорвард, «Брандон Уит Кингз» (WHL)

Праворукий центрфорвард ростом 198 см, Маккуин — это перспективный игрок, который, как и Мартон, родился в конце октября. Характерной особенностью Роджера на катке является эффективное использование перехватов в переходных фазах, оттесняя тем самым защитников назад и меняя скорость. Однако на фоне столь значимого элемента игры ему не хватает стабильности в плане давления. Более того, Роджеру только предстоит научиться использовать свои габариты в полной мере.

Маккуин — физически настойчивый парень, который не стесняется вступать в борьбу и создавать моменты для своих партнеров. Его уникальная способность контролировать шайбу и умение выполнять отличные передачи в узких зонах с учетом его габаритов просто впечатляют.

Когда Роджерс станет более уверенным в контексте антропометрии, то, вполне вероятно, сможет считаться тем редким игроком, обладающим исключительным владением шайбой при росте в 198 см. Скауты с интересом наблюдают за тем, как он использует свое тело для продавливания и контроля игры. Если Маккуин продолжит прибавлять в создании моментов в ограниченном пространстве, доминируя при этом физически, команды наверняка попытаются заполучить его на драфте как можно раньше, ведь сегодня сочетание упомянутых игровых качеств остается крайне редким.

Майкл Миса, центрфорвард/левый нападающий, «Сагино Спирит» (ОХЛ)

Получив исключительный статус для того, чтобы оказаться в Хоккейной лиге Онтарио на год раньше, Миса пока не проявил себя так, как многие того ожидали несмотря на то что моментами он демонстрирует всесторонне развитую атакующую игру. Майкл занял второе место в списке бомбардиров команды и стал лучшим среди нападающих «Сагино Спирит», ставших обладателями Мемориального кубка.

Миса — неуловимый парень с отличной работой у бортов, плавным переключением скорости и гибкостью движений. Все эти качества позволяют ему отклеиваться от защитников по всему периметру площадки, а его видение игры способствует улучшению командного взаимодействия за счет искусных передач в голевых зонах.

Майкл Миса nhl.com

И хотя Миса иногда допускает юношеские ошибки при работе с шайбой, его оборонительная грамотность заслуживает внимания. Он неплохо ставит клюшку в линиях передач, эффективно возвращается назад в переходных фазах и имеет все данные, чтобы стать надежным двусторонним игроком. Если Майклу удастся прокачать персональную результативность и выдавать лучшую форму на регулярной основе, его шансы на попадание в первую пятерку драфта окажутся значительно выше.

Иван Рябкин, центрфорвард, «Динамо Москва» (МХЛ)

Лучший российский проспект драфта-2025 привлек внимание своими статистическими достижениями, побив рекорд Матвея Мичкова по результативности среди игроков до 17 лет в МХЛ.

Рябкин уверенно стоит на коньках, здорово работает на краю и хорошо держит равновесие. Атакующий инстинкт Ивана позволяет ему находить открытые зоны на льду и мгновенно выкатываться под бросок, с легкостью забивая голы. Он отлично ориентируется в пространстве и использует свои навыки владения шайбой для маневрирования в узких участках.

Иван Рябкин МХК «Динамо» Москва

Тем временем скауты обеспокоены его непоследовательностью в действиях. И все же, когда Рябкин полностью вовлечен в игру, он выходит победителем из единоборств, улучшает взаимодействие между партнерами и создает моменты из ничего. В НХЛ он, скорее всего, станет первоклассным вингером. Наблюдать за ним в новом сезоне будет весьма любопытно, особенно если парень получит возможность проявить себя в матчах КХЛ.

Мэттью Шефер, защитник, «Эри Оттерз» (ОХЛ)

Шефер — один из самых молодых игроков драфта, который, вероятно, будет выбран в лотерее. Став первым номером драфта Хоккейной лиги Онтарио, он считается лучшим защитником среди всех проспектов этой категории.

Мэттью особенно хорош в международных матчах, где он регулярно берет на себя роль лидера и пользуется доверием в критических ситуациях. Шефер — скоростной игрок с высокой мобильностью, отличной работой у бортов и равновесием. В роли универсального защитника он оказывает влияние на игру как на своей, так и на чужой половине площадки, эффективно контролируя пространство, предугадывая развитие событий и умело прерывая атаки соперника.

Скауты восхищаются его зрелыми игровыми решениями и способностью выполнять четкие действия на ограниченном пространстве, считая, что у него есть потенциал, чтобы стать защитником первой бригады на уровне НХЛ.

Чарли Третуэй, защитник, Юниорская сборная США

Чарли — один из самых молодых игроков драфта. Праворукий защитник обладает одним из лучших щелчков и мастерством точных кистевых бросков среди представителей драфта-2025.

Третуэй наделен хорошими габаритами: его рост составляет 185 см, а вес — 86 кг. Молодой американец отличается способностью диктовать темп с синей линии. При этом он ассоциируется с жесткой оборонительной игрой, чем и привлекает внимание скаутов. Тем не менее Чарли все еще остается сырым проспектом со сбалансированным катанием и большим потенциалом для роста как в атаке, так и в обороне.

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Его чтение игры и умение принимать решения также предстоит доработать. Парню явно пойдет на пользу ведущая роль в Программе развития национальной сборной США перед тем, как отправиться в «Бостонский Университет». У него есть все необходимое для того, чтобы стать отменным двухсторонним защитником и впоследствии вырасти в игрока первой четверки в НХЛ.