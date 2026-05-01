прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 2.07

2 мая в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «Метц» и «Монако». Начало игры — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Метц — Монако с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Метц»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже не имеет шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе по итогам сезона.

В настоящий момент в активе «мессинцев» 16 очков и последнее место в турнирной таблице.

Коллектив из Метца смог за 31 матч забить только 31 мяч, а пропустил целых 70.

Последние матчи: в прошлых турах «темно-бордовые» сыграли вничью с «Гавром» (4:4) и проиграли «Парижу» (1:3) и «Марселю» (1:3).

До этого же метцевская команда также поделила очки с «Нантом» (0:0) и «Ренном» (0:0).

Не сыграют: травмированы Усман Абдулайе, Фоде Балло-Туре, Хабиб Диалло, Джозеф Мангондо, Клео Мельереш и Белив Мунонго.

Состояние команды: подопечные Бенуа Тавено просто доигрывают текущий сезон. «Метц» уже на девять очков отстает от зоны стыковых матчей, поэтому шансов спастись у него нет.

«Метц» уже может вести подготовку к следующему сезону, который проведет в Лиге 2, чтобы сразу вернуться в сильнейший французский дивизион.

«Монако»

Турнирное положение: коллектив из Монако борется за попадание в зону еврокубков, но пока что делает это неудачно.

Сейчас в активе «монегсков» 51 очко и седьмое место в табеле о рангах Лиги 1.

У коллектива из одноименного княжества положительная разница забитых и пропущенных мячей — 54:47.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» не смогли выявить сильнейшего в поединках с «Тулузой» (2:2) и «Осером» (2:2).

До этого же «Монако» крупно проиграл «Парижу» (1:4), но выиграл у «Марселя» (2:1) и «Лиона» (2:1).

Не сыграют: в лазарете Такуми Минамино, Парис Брюннер, Кайо Энрике, Мохамед Салису и Вандерсон.

Состояние команды: подопечным Себастьяна Поконьоли будет крайне сложно пробиться в Лигу чемпионов, ведь отставание составляет целых шесть очков, а осталось всего три тура.

До зоны еврокубков «Монако» всего два очка и это команде, конечно, по силам отыграть. Последние три тура будут крайне важными для команды.

Статистика для ставок

«Метц» не может победить на протяжении 16 матчей

«Монако» проиграл 1 из 10 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Монако» разгромило «Метц» со счетом 5:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.20, а победа «Метца» — в 6.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.38 и 2.80.

Прогноз: «Монако» нужна победа и команда должна брать три очка.

Ставка: победа «Монако» с форой-1,5 за 2.07.

Прогноз: матчи «Монако» в последнее время получаются результативными, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.