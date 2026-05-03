«Челси» и «Арсенал» заинтересованы в приобретении 19-летнего нападающего «Реала» Эндрика, который с зимы выступает за «Лион» на правах аренды.

Тем не менее, мадридский клуб сообщил лондонским командам, что не планирует продавать молодого форварда. Об этом информирует издание TEAMtalk.

По данным источника, «Реал» ожидает возвращения Эндрика, который является частью планов команды на предстоящий сезон. Сам футболист намерен продолжить карьеру в мадридском клубе и бороться за место в основном составе.

За время аренды в «Лионе» Эндрик забил семь мячей в 18 матчах. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2030 года.